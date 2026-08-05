サンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉はいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026-27明治安田J1リーグ第1節で、サンフレッチェ広島とジェフユナイテッド千葉が対戦する。サンフレッチェ広島にとっては、ホームで迎える新シーズンの開幕戦。サポーターの前で勝ち点3をつかみ、好スタートを切りたい一戦となる。一方のジェフユナイテッド千葉も、アウェイで開幕節に臨む重要なゲームとなる。

本記事では、サンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉の試合日程、キックオフ時間、見どころ、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

サンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉はいつ？何時から？

2026-27明治安田J1リーグ第1節のサンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉は、2026年8月8日(土)に開催される。キックオフ時間は19:15で、会場はエディオンピースウイング広島となっている。

本カードは、2026-27シーズンの開幕戦として行われる一戦だ。サンフレッチェ広島にとってはホームで迎える初戦となり、サポーターの前で勝ち点3を狙いたい試合となる。

一方のジェフユナイテッド千葉も、アウェイで新シーズンのスタートを切る重要なゲームとなる。開幕節から結果を残し、シーズン序盤の流れをつかめるか注目だ。

大会：2026-27明治安田J1リーグ 第1節

対戦カード：サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉

開催日：2026年8月8日(土)

キックオフ時間：19:15

会場：エディオンピースウイング広島

サンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉の通算対戦成績・昨季の結果は？

サンフレッチェ広島とジェフユナイテッド千葉の通算対戦成績は、サンフレッチェ広島から見て42試合20勝6分16敗となっている。総得点は68得点、総失点は57失点で、勝率は47.6%。通算では広島が勝ち越しているカードだ。

一方、2025シーズンは両チームの所属カテゴリーが異なっていたため、公式戦での直接対決は行われなかった。サンフレッチェ広島はJ1リーグに所属し、最終順位は4位。上位争いに絡むシーズンを送った。

ジェフユナイテッド千葉はJ2リーグを3位で終えた後、J1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスに1-0で勝利。17年ぶりのJ1昇格を果たしており、2026-27シーズンの広島戦は久々のJ1での対戦として注目される。

項目 内容 通算対戦成績 サンフレッチェ広島の20勝6分16敗 通算試合数 42試合 総得点 サンフレッチェ広島：68得点 総失点 サンフレッチェ広島：57失点 勝率 47.6% 2025年の直接対決 なし 2025年の広島 J1リーグ4位 2025年の千葉 J2リーグ3位、J1昇格プレーオフ優勝

サンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉の所属選手一覧は？

2026-27シーズンのサンフレッチェ広島は、バルトシュ・ガウル監督のもとで新シーズンに臨む。大迫敬介が海外クラブへの移籍準備のためチームを離脱した一方、川村拓夢がザルツブルクから復帰加入しており、チーム編成にも動きが出ている。

一方、J1昇格を果たしたジェフユナイテッド千葉は、小林慶行監督が引き続き指揮を執る。田口泰士、鈴木大輔、米倉恒貴ら経験豊富な選手に加え、マテウス・インディオ、ダニエル・ホール、矢村健、レオナルド・ホシャら新戦力も加わっている。

サンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉に向けた両チームの主な所属選手は以下の通り。

クラブ ポジション 所属選手 サンフレッチェ広島 GK 田中雄大、小川煌、大内一生 サンフレッチェ広島 DF 山﨑大地、荒木隼人、新井直人、中野就斗、志知孝明、佐々木翔、塩谷司、キム・ジュソン サンフレッチェ広島 MF 川辺駿、東俊希、松本泰志、菅大輝、越道草太、中島洋太朗、小林志紋、野口蓮斗、川村拓夢 サンフレッチェ広島 FW 鈴木章斗、加藤陸次樹、鮎川峻、浅野拓磨、前田直輝 ジェフユナイテッド千葉 GK ホセ・スアレス、薄井覇斗、鈴木椋大、岡本享也 ジェフユナイテッド千葉 DF 久保庭良太、米倉恒貴、鈴木大輔、前貴之、鳥海晃司、植田悠太、河野貴志、石尾陸登、ダニエル・ホール ジェフユナイテッド千葉 MF 田口泰士、小林祐介、エドゥアルド、津久井匠海、椿直起、杉山直宏、マテウス・インディオ、姫野誠、天笠泰輝、安井拓也、イサカ・ゼイン、品田愛斗、日高大 ジェフユナイテッド千葉 FW 田中和樹、呉屋大翔、石川大地、松村拓実、エリソン、矢村健、レオナルド・ホシャ

サンフレッチェ広島対ジェフユナイテッド千葉の見どころは？

サンフレッチェ広島対ジェフユナイテッド千葉の注目ポイントは、広島の攻守の完成度と、千葉の前線の迫力がぶつかる構図だ。広島は守護神の大迫敬介を中心に安定した守備を築きながら、加藤陸次樹や鈴木章斗ら攻撃陣の働きにも期待がかかる。

さらに、海外から復帰した川辺駿のプレーも大きな見どころとなる。中盤でのゲームメイクや攻守の切り替えで存在感を示せるかは、広島が主導権を握るうえで重要なポイントになりそうだ。

一方のジェフユナイテッド千葉は、FWエリソンの得点力に注目したい。加えて、200cmの長身を誇るレオナルド・ホシャは空中戦で大きな武器となる。広島守備陣が千葉の高さとパワーにどう対応するかが、試合の流れを左右するだろう。

なお、千葉では主力の一人だった髙橋壱晟がヴィッセル神戸へ完全移籍しており、新たな布陣で開幕戦に臨むことになる。昇格組としてJ1の舞台でどこまで戦えるか、初戦から注目度の高い一戦となる。

サンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉のテレビ放送・ネット配信予定は？

2026-27明治安田J1リーグ第1節のサンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉は、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月8日(土)19:15キックオフ予定で、キックオフ時間にあわせて配信が行われる。

一方で、現時点では地上波やBS、CSでのテレビ放送予定は確認されていない。現地観戦が難しい場合は、DAZNでのネット視聴が基本的な選択肢となる。

J1リーグはDAZNで全試合ライブ配信されるため、サンフレッチェ広島vsジェフユナイテッド千葉もスマートフォン、タブレット、PC、テレビなどで視聴できる。放送・配信予定は変更となる可能性があるため、試合前に最新情報を確認しておきたい。

放送・配信サービス 中継予定 内容 DAZN ○ 2026年8月8日(土)19:15からライブ配信予定 地上波 × 現時点で放送予定は確認されていない BS × 現時点で放送予定は確認されていない CS × 現時点で放送予定は確認されていない

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