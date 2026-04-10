RIZINランドマーク13はいつ？どこで見れる？テレビ放送の有無・ネット配信予定・PPV購入方法

人気ファイターが集結するRIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA。今回もタイトルマッチを含む注目カードが組まれている。

本記事では、RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAの開催日程・放送/配信予定について紹介する。

RIZINランドマーク13はいつ？

「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、2026年4月12日(日)に開催される。福岡で行われるLANDMARKシリーズの一戦として、多くの注目カードが組まれている。

大会は12時開場、14時開始予定となっており、オープニングファイトは12時30分からスタート。序盤からメインイベントまで段階的に盛り上がりが高まる構成となる。

会場は福岡県のマリンメッセ福岡A館。すでに現地観戦チケットは完売しているが、隣接するB館ではパブリックビューイングの実施も予定されており、現地での観戦機会も確保されている。

今大会では、フェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフと久保優太によるタイトルマッチをはじめ、ダニー・サバテロ対後藤丈治などの王座戦を含む全16試合が予定。見どころの多い大会として注目度が高まっている。

項目 内容 大会名 RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA 開催日 2026年4月12日(日) 開場 12:00 開始 14:00 オープニングファイト 12:30〜 会場 マリンメッセ福岡A館 試合数 全16試合予定

RIZINランドマーク13の放送・配信予定は？

「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、地上波・BS・CSでのテレビ中継は行われず、PPV(ペイ・パー・ビュー)によるオンライン配信を中心に視聴する形となる。大会は複数のプラットフォームで同時配信され、視聴環境の選択肢が用意されている。

配信は『ABEMA』『U-NEXT』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』の各サービスでライブおよびアーカイブに対応。さらに『スカパー！』ではテレビ視聴に対応し、生中継に加えて録画放送も利用できる。

料金は前売り5,500円、当日6,000円が基本設定。RIZIN 100 CLUB会員は割引価格で購入可能となっており、ABEMAではキャッシュバック施策、U-NEXTではポイント活用など、サービスごとに異なる特典が用意されている。

なお、スカパー！を利用する場合は別途基本料が発生するため、視聴スタイルやコストを踏まえたうえで最適な配信サービスを選びたい。

ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）

U-NEXT：PPV配信（初回登録で600ポイント配布）

スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）

RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）

RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAのおすすめ視聴方法

本大会は『U-NEXT』または『ABEMA』のキャンペーンを活用することで、通常よりもお得に視聴できる。

U-NEXTでは31日間無料トライアル登録により、PPV購入に使える600円分のポイントが付与される。このポイントを活用することで、実質的な負担を抑えて視聴が可能となる。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、月額プランの無料トライアル登録で付与されるポイントをPPVチケットに利用できるため、初めて利用する場合は特にメリットが大きい。

【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで1,100円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)

②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続

③対象期間内にPPVチケットを購入

④満18歳以上

⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください