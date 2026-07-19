増田陸vs比嘉大吾のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

増田陸vs比嘉大吾のWBA世界バンタム級王座決定戦が行われる。

本記事では、増田陸vs比嘉大吾のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

増田陸vs比嘉大吾の試合日程は？

WBA世界バンタム級王座決定戦の増田陸vs比嘉大吾は、2026年7月20日(月・祝)に東京・両国国技館で行われる。大会は『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』として開催され、同カードはメインイベントに位置づけられている。

興行の開始時間は17:00を予定している。ただし、増田vs比嘉はメインイベントとして組まれているため、リングインは17:00より後になる見通しだ。当日の進行や前座試合の展開によって、実際の試合開始時間は変動する可能性がある。

増田はWBA世界バンタム級1位、比嘉は同2位として王座決定戦に臨む。世界タイトル獲得を狙う増田と、元世界王者として再び頂点を目指す比嘉による一戦は、国内ボクシングでも注目度の高いカードとなる。

試合：増田陸vs比嘉大吾

タイトル：WBA世界バンタム級王座決定戦

開催日：2026年7月20日(月・祝)

興行開始時間：17:00

試合開始時間：17:00以降の見込み

会場：東京・両国国技館

興行名：U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ

増田陸vs比嘉大吾のテレビ放送・ネット配信予定は？

WBA世界バンタム級王座決定戦の増田陸vs比嘉大吾は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ中継は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで実施予定。増田vs比嘉は『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』のメインイベントとして行われるため、実際の試合開始は17:00より後になる見込みだ。

『U-NEXT』の月額会員であれば、追加料金やPPV料金なしで見放題視聴できる。初めて登録する場合は31日間の無料トライアルもあり、条件を満たせば追加費用なしで視聴可能。ライブ配信終了後には見逃し配信も予定されている。

サービス・放送局 放送・配信 内容 視聴条件 U-NEXT ◯ 独占ライブ配信

2026年7月20日(月・祝)17:00～大会終了まで

見逃し配信あり 月額会員は追加料金なし

初回31日間無料トライアルあり 地上波 × 放送予定なし - BS × 放送予定なし - CS × 放送予定なし - DAZN × 配信予定なし - ABEMA × 配信予定なし -

「U-NEXT BOXING.6」のお得な視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。