増田陸vs比嘉大吾のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

増田陸vs比嘉大吾のWBA世界バンタム級王座決定戦が行われる。
本記事では、増田陸vs比嘉大吾のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
増田陸vs比嘉大吾の試合日程は？
WBA世界バンタム級王座決定戦の増田陸vs比嘉大吾は、2026年7月20日(月・祝)に東京・両国国技館で行われる。大会は『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』として開催され、同カードはメインイベントに位置づけられている。
興行の開始時間は17:00を予定している。ただし、増田vs比嘉はメインイベントとして組まれているため、リングインは17:00より後になる見通しだ。当日の進行や前座試合の展開によって、実際の試合開始時間は変動する可能性がある。
増田はWBA世界バンタム級1位、比嘉は同2位として王座決定戦に臨む。世界タイトル獲得を狙う増田と、元世界王者として再び頂点を目指す比嘉による一戦は、国内ボクシングでも注目度の高いカードとなる。
- 試合：増田陸vs比嘉大吾
- タイトル：WBA世界バンタム級王座決定戦
- 開催日：2026年7月20日(月・祝)
- 興行開始時間：17:00
- 試合開始時間：17:00以降の見込み
- 会場：東京・両国国技館
- 興行名：U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ
増田陸vs比嘉大吾のテレビ放送・ネット配信予定は？
WBA世界バンタム級王座決定戦の増田陸vs比嘉大吾は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ中継は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。
配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで実施予定。増田vs比嘉は『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』のメインイベントとして行われるため、実際の試合開始は17:00より後になる見込みだ。
『U-NEXT』の月額会員であれば、追加料金やPPV料金なしで見放題視聴できる。初めて登録する場合は31日間の無料トライアルもあり、条件を満たせば追加費用なしで視聴可能。ライブ配信終了後には見逃し配信も予定されている。
|サービス・放送局
|放送・配信
|内容
|視聴条件
|U-NEXT
|◯
|独占ライブ配信
2026年7月20日(月・祝)17:00～大会終了まで
見逃し配信あり
|月額会員は追加料金なし
初回31日間無料トライアルあり
|地上波
|×
|放送予定なし
|-
|BS
|×
|放送予定なし
|-
|CS
|×
|放送予定なし
|-
|DAZN
|×
|配信予定なし
|-
|ABEMA
|×
|配信予定なし
|-
「U-NEXT BOXING.6」のお得な視聴方法
「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING.6配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。