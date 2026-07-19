増田陸vs比嘉大吾はいつ？何時から？試合日程・中継予定まとめ

増田陸は勢いのある実力者として存在感を高めており、比嘉大吾は元世界王者として豊富な経験と攻撃力を誇る。

本記事では、増田陸vs比嘉大吾の試合日程を紹介する。

増田陸vs比嘉大吾はいつ？何時から？

WBA世界バンタム級王座決定戦の増田陸vs比嘉大吾は、2026年7月20日(月・祝)に開催される。会場は東京・両国国技館で、『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』のメインイベントとして行われる予定だ。

興行は17:00に開始予定。増田vs比嘉は大会のメインイベントに組まれているため、実際の試合開始は17:00よりも遅い時間になる見込みとなっている。前座や当日の進行状況によって開始時間が前後する可能性があるため、リアルタイムで観戦する場合は早めに準備しておきたい。

増田にとっては世界王座獲得を懸けた大一番となり、元世界王者の比嘉にとっても再び頂点を狙う重要な一戦となる。国内バンタム級の注目カードとして、試合当日の展開にも大きな関心が集まりそうだ。

項目 詳細 試合 増田陸vs比嘉大吾 タイトル WBA世界バンタム級王座決定戦 開催日 2026年7月20日(月・祝) 興行開始時間 17:00 試合開始時間 17:00以降

※メインイベントのため遅い時間に開始見込み 会場 東京・両国国技館 興行名 U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ

増田陸vs比嘉大吾の放送・配信予定は？

WBA世界バンタム級王座決定戦の増田陸vs比嘉大吾は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、ネット配信での視聴が基本となる。

配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで行われる予定だ。増田vs比嘉は『U-NEXT BOXING.6』のメインイベントとして実施されるため、実際の試合開始は17:00よりも遅い時間になる見込み。前座の進行状況によって開始時間が前後する可能性がある。

『U-NEXT』の月額会員であれば、追加料金やPPVなしで見放題視聴が可能。初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを活用することで、期間中に追加料金なく視聴できる。ライブ配信終了後は見逃し配信も予定されており、2026年9月7日(月)23:59まで視聴できる。

項目 内容 試合 増田陸vs比嘉大吾 大会 U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ 配信サービス U-NEXT 配信日時 2026年7月20日(月・祝)17:00～大会終了まで 試合開始時間 17:00以降

※メインイベントのため遅い時間に開始見込み テレビ放送 地上波・BS・CSでの放送予定なし DAZN・ABEMA 配信予定なし 料金 U-NEXT月額会員は追加料金なし

PPVなしで見放題 無料トライアル 初回31日間無料トライアルあり 見逃し配信 ライブ配信終了後、準備が整い次第開始

2026年9月7日(月)23:59まで

「U-NEXT BOXING.6」のお得な視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。