なでしこジャパンのアジアカップ決勝はいつ？何時から？対戦相手・日程・放送予定

AFC女子アジアカップ2026はクライマックスへ突入し、なでしこジャパン(日本女子代表)は決勝の舞台に立つ。

本記事では、なでしこジャパンのアジアカップ決勝の日程、対戦相手、放送/配信予定について紹介する。

なでしこジャパンのアジアカップ決勝はいつ？何時から？

なでしこジャパン(日本女子代表)が出場するAFC女子アジアカップ2026の決勝は、2026年3月21日(土)に開催される。キックオフは日本時間18:00(現地オーストラリア東部時間20:00)予定となっている。

大会の頂点を決めるファイナルは、一発勝負の大一番。なでしこジャパンにとってはタイトル獲得を懸けた重要な試合となり、試合開始時間や視聴方法を事前に確認しておくことが重要だ。

項目 内容 試合 なでしこジャパン vs オーストラリア 大会 AFC女子アジアカップ2026 決勝 開催日 2026年3月21日(土) キックオフ 日本時間18:00(現地20:00)

なでしこジャパンのアジアカップ決勝の対戦相手は？

前述のとおり、なでしこジャパン(日本女子代表)が臨むAFC女子アジアカップ2026決勝の対戦相手は、開催国のオーストラリア女子代表(愛称:マチルダズ)となった。

なでしこジャパンは準決勝で韓国女子代表を4-1で下し、2018年大会以来となる決勝進出を決めた。一方のオーストラリアは、前回王者の中国女子代表を2-1で破り、ホーム開催の利を活かしてファイナルへ駒を進めている。

アジア王者を懸けた大一番は、日本にとって2大会ぶり3度目の優勝を狙う重要な試合となる。開催国との対戦という難しいシチュエーションの中で、なでしこジャパンが再び頂点に立てるかに注目が集まる。

なでしこジャパン 決勝のテレビ放送/ネット配信予定は？

AFC女子アジアカップ2026の決勝、なでしこジャパン(日本女子代表)対オーストラリア女子代表の一戦は、スポーツ配信サービス『DAZN』がライブ配信する予定だ。今大会はDAZNが大会全試合を配信しており、日本戦を含めすべての試合を視聴できる。

一方、地上波テレビやBS・CSなどのテレビ中継は現時点で予定されておらず、試合を映像で視聴する場合はDAZNの配信を利用する形となる見込みだ。スマートフォンやPC、タブレット、スマートテレビなどから視聴できるため、外出先でも試合をチェックできる。

チャンネル 配信形態 放送/配信 DAZN ネット配信 ライブ配信 地上波テレビ テレビ 放送予定なし BS/CS放送 テレビ 放送予定なし

※最新の放送・配信情報は公式発表により変更される可能性あり。

AFC女子アジアカップのおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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