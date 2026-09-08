【RIZIN】朝倉未来の次戦はいつ？試合日程・対戦カード・中継予定・視聴方法まとめ

朝倉未来の次戦は、RIZINの大型大会「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」で行われる予定だ。

本記事では、朝倉未来の次戦について対戦相手、試合日程、中継予定を紹介する。

朝倉未来の次戦はいつ？超RIZIN.5で青木真也と対戦

朝倉未来は、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で開催される「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」に出場する。

次戦の相手は、長年にわたり日本MMA界の第一線で戦ってきた青木真也。試合は71.0kg契約、RIZIN MMAルールの5分3ラウンドで実施される予定だ。

朝倉にとっては、2025年大晦日のラジャブアリ・シェイドゥラエフ戦以来となる実戦。打撃を軸に戦う朝倉と、寝技やグラウンドで強みを発揮する青木という異なるタイプの対戦だけに、試合展開にも注目が集まる。

項目 内容 大会 ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り 開催日 2026年9月10日(木) 開場 14:00予定 大会開始 16:00予定 会場 京セラドーム大阪 対戦カード 朝倉未来 vs 青木真也 ルール RIZIN MMAルール 5分3R 契約体重 71.0kg

朝倉未来の次戦の放送・配信予定は？

朝倉未来vs青木真也が行われる「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、地上波テレビでの生中継は予定されていない。

大会をリアルタイムで視聴する場合は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEのPPV配信を利用する形となる。テレビで視聴したい場合は、スカパー！でもPPV放送が予定されている。

前売り料金は、ABEMAとRIZIN LIVEが6,500円、RIZIN 100 CLUBは会員価格5,500円。スカパー！は6,900円で視聴できる。

また、ABEMAでは対象条件を満たしたABEMAプレミアム登録者向けに3,500円のキャッシュバックキャンペーンも用意されている。

なお、アプリ経由でPPVを購入すると料金が高くなる場合があるため、購入前にWebブラウザ版の価格と比較しておきたい。

サービス 視聴方法 前売り料金 当日料金 ABEMA ネット配信(PPV) 6,500円 6,900円 RIZIN 100 CLUB ネット配信(PPV) 5,500円(会員価格) 5,900円(会員価格) RIZIN LIVE ネット配信(PPV) 6,500円 6,900円 スカパー！ テレビ放送(PPV) 6,900円 ― 地上波テレビ テレビ放送 × 放送予定なし

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信

(C)RIZIN FF

「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。

配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。

PPVチケット価格・配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 ABEMA 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN 100 CLUB 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN LIVE 9月10日(木)15:00～ 当日6,900円 スカパー！

ABEMA視聴がおすすめ！ 3,500円キャッシュバック実施中

(C)AbemaTV,Inc.

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで3,500円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外) 登録後、解約せずに次回更新日時ま開場で継続 対象期間内にPPVチケットを購入 満18歳以上 キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください