マクレガーvsホロウェイはいつ？試合日程・開始時間・テレビ放送・ネット配信予定

UFC 329のメインイベントで、コナー・マクレガーとマックス・ホロウェイが約13年ぶりに再戦する。

本記事では、マクレガーvsホロウェイの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

マクレガーvsホロウェイはいつ？

コナー・マクレガーとマックス・ホロウェイによる再戦は、UFC 329のメインイベントとして現地時間2026年7月11日(土)、日本時間では7月12日(日)に開催される。

会場はアメリカ・ネバダ州ラスベガスのT-Mobileアリーナ。日本時間ではアーリープレリムが6:00、プレリムが8:00、メインカードが10:00に開始される予定だ。マクレガーvsホロウェイはメインカードの最終試合として行われるため、両者の入場および試合開始は10:00より後となる。

試合はウェルター級の170ポンド(約77.1kg)契約で実施。マクレガーにとっては2021年7月のダスティン・ポイエー戦以来、約5年ぶりの復帰戦となる。両者は2013年8月に一度対戦しており、マクレガーが判定勝利を収めた。今回は約13年ぶりの再戦として、大きな注目を集める一戦となる。

項目 内容 大会 UFC 329 対戦カード コナー・マクレガーvsマックス・ホロウェイ 開催日(日本時間) 2026年7月12日(日) アーリープレリム 6:00開始予定 プレリム 8:00開始予定 メインカード 10:00開始予定 試合順 メインイベント 会場 T-Mobileアリーナ(アメリカ・ラスベガス) 階級 ウェルター級(170ポンド／約77.1kg)

マクレガーvsホロウェイの中継予定は？

日本時間2026年7月12日(日)に開催される>マクレガーvsホロウェイは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。

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UFC329 マクレガーvsホロウェイ｜おすすめ視聴方法まとめ

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。