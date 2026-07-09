マクレガーvsホロウェイはいつ？試合日程・開始時間・テレビ放送・ネット配信予定

UFC 329のメインイベントで、コナー・マクレガーとマックス・ホロウェイが約13年ぶりに再戦する。
本記事では、マクレガーvsホロウェイの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
マクレガーvsホロウェイはいつ？
コナー・マクレガーとマックス・ホロウェイによる再戦は、UFC 329のメインイベントとして現地時間2026年7月11日(土)、日本時間では7月12日(日)に開催される。
会場はアメリカ・ネバダ州ラスベガスのT-Mobileアリーナ。日本時間ではアーリープレリムが6:00、プレリムが8:00、メインカードが10:00に開始される予定だ。マクレガーvsホロウェイはメインカードの最終試合として行われるため、両者の入場および試合開始は10:00より後となる。
試合はウェルター級の170ポンド(約77.1kg)契約で実施。マクレガーにとっては2021年7月のダスティン・ポイエー戦以来、約5年ぶりの復帰戦となる。両者は2013年8月に一度対戦しており、マクレガーが判定勝利を収めた。今回は約13年ぶりの再戦として、大きな注目を集める一戦となる。
|項目
|内容
|大会
|UFC 329
|対戦カード
|コナー・マクレガーvsマックス・ホロウェイ
|開催日(日本時間)
|2026年7月12日(日)
|アーリープレリム
|6:00開始予定
|プレリム
|8:00開始予定
|メインカード
|10:00開始予定
|試合順
|メインイベント
|会場
|T-Mobileアリーナ(アメリカ・ラスベガス)
|階級
|ウェルター級(170ポンド／約77.1kg)
マクレガーvsホロウェイの中継予定は？
日本時間2026年7月12日(日)に開催される>マクレガーvsホロウェイは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。U-NEXTでは、見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能。
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|配信サービス
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|主な特徴
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。