寺地拳四朗の次戦はいつ？試合は何時から？日程・中継予定

寺地拳四朗は2026年7月20日の『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』でイスラエル・ゴンサレスと対戦する。

本記事では、寺地拳四朗の次戦の試合日程を紹介する。

寺地拳四朗の次戦はいつ？何時から？

元WBA・WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗は、3階級制覇を目指しWBO世界スーパーフライ級王座決定戦でイスラエル・ゴンサレスと対戦する。イスラエル・ゴンサレスはスーパーフライ級では大柄の部類で、リーチを生かした攻撃が武器。2過去4度の世界タイトル挑戦歴があり、今回が5度目の王座挑戦となる。

同試合は2026年7月20日(月・祝)に開催。会場は東京・両国国技館で、『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』の第4試合として行われる予定だ。

『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』は17:00に開始予定。寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレスは19:00以降に開始となる見込みとなっている。前座や当日の進行状況によって開始時間が前後する可能性があるため、リアルタイムで観戦する場合は早めに準備しておきたい。

項目 詳細 試合 寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス タイトル WBO世界スーパーフライ級王座決定戦 開催日 2026年7月20日(月・祝) 興行開始時間 17:00 試合開始時間 4試合目のため遅い時間に開始見込み 会場 東京・両国国技館 興行名 U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ

寺地拳四朗の次戦の放送・配信予定は？

WBO世界スーパーフライ級王座決定戦の寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレスは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、ネット配信での視聴が基本となる。

配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで行われる予定だ。寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレスは『U-NEXT BOXING.6』の第4試合として実施されるため、実際の試合開始は17:00よりも遅い時間になる見込み。前座の進行状況によって開始時間が前後する可能性がある。

『U-NEXT』の月額会員であれば、追加料金やPPVなしで見放題視聴が可能。初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを活用することで、期間中に追加料金なく視聴できる。ライブ配信終了後は見逃し配信も予定されており、2026年9月7日(月)23:59まで視聴できる。

項目 内容 試合 寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス 大会 U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ 配信サービス U-NEXT 配信日時 2026年7月20日(月・祝)17:00～大会終了まで 試合開始時間 4試合目のため遅い時間に開始見込み テレビ放送 地上波・BS・CSでの放送予定なし DAZN・ABEMA 配信予定なし 料金 U-NEXT月額会員は追加料金なし

PPVなしで見放題 無料トライアル 初回31日間無料トライアルあり 見逃し配信 ライブ配信終了後、準備が整い次第開始

2026年9月7日(月)23:59まで

「U-NEXT BOXING.6」のお得な視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。