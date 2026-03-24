岡本和真ブルージェイズのMLB開幕戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定まとめ

2026年のMLB開幕が近づく中、日本人打者の新たな挑戦に注目が集まっている。中でも岡本和真が所属するトロント・ブルージェイズの開幕戦は、日本のファンにとって見逃せないカードのひとつだ。

本記事では、岡本和真が所属するブルージェイズのMLB開幕戦について紹介する。

【岡本和真所属】ブルージェイズのMLB開幕戦はいつ？何時から？

2026年のMLB開幕戦で注目を集めるカードのひとつが、岡本和真が所属するトロント・ブルージェイズのホーム開幕戦だ。NPBで主砲として実績を残してきた岡本にとって、メジャー初年度のスタートとなる重要な一戦となる。

ブルージェイズの開幕戦は、日本時間2026年3月28日(土)午前8時07分にプレーボール予定。本拠地ロジャーズ・センターで、オークランド・アスレチックスとの対戦が組まれている。

当初は現地時間3月26日に予定されていたが、プライムタイムでの放送枠確保のため1日延期され、ナイトゲームとして開催される形となった。岡本にとってはメジャーデビュー戦となる可能性が高く、打順や起用法にも注目が集まる。

また、ブルージェイズの開幕投手にはケビン・ゴーズマンが指名されており、投打ともに注目度の高い開幕戦となる。日本国内ではNHK BSやSPOTV NOWでの視聴が可能と見られており、リアルタイムでの観戦環境も整っている。

項目 内容 試合日程(日本時間) 2026年3月28日(土) 開始時間(日本時間) 午前8時07分 対戦相手 オークランド・アスレチックス 試合会場 ロジャーズ・センター 開幕投手 ケビン・ゴーズマン 主な視聴方法 NHK BS / SPOTV NOW

【岡本和真所属】ブルージェイズのMLB開幕戦の放送・配信予定は？

岡本和真が所属するトロント・ブルージェイズのMLB開幕戦は、日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴可能となっている。メジャーデビュー戦となる可能性が高い一戦だけに、事前に視聴方法を確認しておきたい。

テレビ放送では『NHK BS』および『J SPORTS』が中継を予定。NHK BSは日本人選手が所属する試合を中心に多くの試合をカバーしており、岡本のデビュー戦も放送対象となる可能性が高いiいる。

ネット配信では『SPOTV NOW』と『MLB.TV』が対応。SPOTV NOWでは日本語実況・解説付きでの視聴が可能で、日本人選手の試合を中心に配信が行われる。一方、MLB.TVは公式サービスとして全試合をライブ配信しているが、英語実況のみとなる点には注意が必要だ。

サービス名 配信・放送形態 特徴 NHK BS テレビ放送 生中継予定、日本人選手中心に多数放送 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況・解説付きで視聴可能 J SPORTS テレビ放送 年間250試合以上を中継(オンデマンド配信なし) MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能(英語実況のみ)

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