辰吉寿以輝の次戦はいつ？何時から？放送予定・日程・対戦相手まとめ

辰吉寿以輝の次戦が決定した。スーパーバンタム級でキャリアを重ねる“浪速のジョー二世”が、再びリングに上がる。

本記事では、辰吉寿以輝の次戦の日程、対戦相手、放送・配信予定について紹介する。

辰吉寿以輝の次戦はいつ？何時から？

プロボクサー・辰吉寿以輝の次戦は、2026年2月15日（日）に開催される。同日の興行は全5試合で構成され、開始時間は15時00分。辰吉は第2試合に登場する予定となっている。

試合形式はスーパーバンタム級8回戦。第1試合（スーパーフライ級6回戦）の直後にリングインする流れで、当日の進行状況にもよるが、15時台前半から中盤にかけての開始が見込まれる。確実に観戦したい場合は、15時の興行開始にあわせてチェックしておくのが無難だ。

全5試合のなかで第2試合は大会序盤の重要なポジション。会場のボルテージが一気に高まる時間帯となる可能性が高く、辰吉にとっても流れをつくる一戦となる。

項目 内容 開催日 2026年2月15日（日） 興行開始時間 15時00分 試合順 第2試合（全5試合） 階級・形式 スーパーバンタム級8回戦 前の試合 第1試合：スーパーフライ級6回戦

辰吉寿以輝の次戦の対戦相手は？

2026年2月15日に行われる一戦で、辰吉寿以輝と対戦するのは山内翔貴。本田フィットネス所属のスーパーバンタム級戦士で、戦績は13戦7勝(6KO)6敗。7勝のうち6つがKO勝利という高い決定力を誇り、パンチ力のあるハードパンチャーとして知られる。

身長は175cmと、この階級では長身の部類に入り、リーチを生かしたボクシングが持ち味。構えはオーソドックス(右構え)で、踏み込みからの右ストレートを軸に攻撃を組み立てるタイプだ。辰吉にとってはサウスポーとの対戦が続いていた流れの中、約2年1カ月ぶりとなるオーソドックスとの対戦となる点もポイントとなる。

山内は今回の試合を「自分にとってビッグチャンス。これを逃すわけにはいかない」と位置づけ、強い覚悟でリングに上がる。前日計量は55.0kgで一発クリア。対する辰吉も55.1kgでパスし、「いつも通りのKOを狙う」と宣言している。

高いKO率を持つ挑戦者と、キャリアを積み上げる辰吉。パンチ力と経験が交錯するスーパーバンタム級8回戦は、序盤から主導権争いが激しくなる可能性が高い。

辰吉寿以輝の次戦はどこで見られる？

辰吉寿以輝vs山内翔貴を含む「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信を予定。配信開始は2月15日(日)14:45、開演は15:00予定だ。

また、見逃し配信は配信準備完了次第～2026年4月6日(月)23:59まで視聴可能となっている。

その他、『Amazonプライムビデオ』や『ABEMA』、『DAZN』などでの中継は予定されていない。

チャンネル 形態 中継 U-NEXT

ネット 全試合独占ライブ配信

辰吉寿以輝の次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴できる。

