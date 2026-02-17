佐々木尽の次戦はいつ？対戦相手・試合日程・放送配信予定・視聴方法まとめ

日本ボクシング界の次世代エースとして注目を集める佐々木尽。試合を重ねるごとに存在感を高めており、次戦のスケジュールや対戦相手に関心が集まっている。

本記事では、佐々木尽の対戦相手・放送予定・視聴方法を紹介する。

佐々木尽の次戦はいつ？対戦相手は？

佐々木尽の次戦が正式に決定した。再起を懸けた一戦は2026年2月19日(木)、東京・後楽園ホールで開催される。

対戦相手はフィリピンのマーロン・パニアモーガン。WBOアジアパシフィック・ウェルター級3位に位置する実力者で、簡単な相手ではない。試合はウェルター級8回戦で行われる予定だ。

本興行は『Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 150』として実施される。当初はセミファイナルとして組まれていたが、その後メインイベントへ格上げ。2025年6月にブライアン・ノーマン・ジュニアとの世界タイトル戦でKO負けを喫して以来の復帰戦となるだけに、内容と結果の両面が問われる一戦となる。

試合概要

項目 内容 試合日 2026年2月19日(木) 対戦相手 マーロン・パニアモーガン(フィリピン) 階級 ウェルター級8回戦 会場 後楽園ホール 興行名 Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 150 開場／開始 17:15開場／17:45開始予定(配信18:00開始)

世界戦線への再挑戦を見据えるうえでも落とせない試合。再起戦でどのようなパフォーマンスを見せるかが、今後のキャリアを大きく左右することになりそうだ。

佐々木尽の次戦放送・配信予定は？

佐々木尽の再起戦は、Leminoでライブ配信される。興行名は『Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 150』。後楽園ホールで開催され、佐々木はメインイベントのウェルター級8回戦に出場する。

配信日時は2026年2月19日(木)。開場17:25、開演17:40予定となっている。ライブ配信は18:00開始予定と案内されているが、最新情報は必ず公式ページで確認しておきたい。

また、見逃し配信も実施される。配信期間は2026年2月19日(木)23:40から2026年3月5日(木)23:00まで。リアルタイム視聴が難しい場合でも、期間内であれば視聴可能だ。

なお、視聴にはLeminoプレミアム(月額1,540円・税込、初回初月無料)への加入が必要。配信時間は変更となる可能性があり、安定したインターネット環境での視聴が推奨されている。

放送・配信情報まとめ

項目 内容 配信サービス Lemino(プレミアム会員対象) 配信日 2026年2月19日(木) 開場／開演 17:25開場／17:40開演 ライブ配信開始 18:00予定 見逃し配信 2月19日23:40〜3月5日23:00 会場 後楽園ホール

世界再挑戦を見据えるうえでも重要な再起戦。ライブか見逃し配信か、自身の視聴スタイルに合わせて準備を整えたい。

Leminoプレミアムの無料トライアル登録方法

Leminoにはフリープランがあるものの、視聴可能作品数や話数に制限がついている作品も多いため、Leminoを存分に楽しむのであれば「Leminoプレミアム」に登録するのがおすすめだ。

Leminoプレミアムは月額1,540円(税込)の有料サービスとなっているが、31日間の無料トライアルに登録することで期間中は映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

