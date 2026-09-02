女子バスケ日本代表 W杯初戦はいつ？マリ戦の日程・試合時間・テレビ放送・ネット配信予定

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026が開幕し、女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は初戦でマリ代表と対戦する。

本記事では、女子バスケ日本代表vsマリ代表の試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

女子バスケ日本代表 W杯初戦はいつ？マリ戦の日程は？

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループA初戦でマリ代表と対戦する。

試合は2026年9月4日(金)に行われ、日本時間18:30にティップオフ予定。会場はドイツ・ベルリンのベルリン・アリーナとなっている。

大会初戦はグループステージ突破に向けて重要な一戦となるだけに、試合開始時間や会場を事前に確認しておきたい。

項目 内容 大会 FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 対戦カード 日本 vs マリ 日程 2026年9月4日(金) 試合開始時間 18:30(日本時間) 会場 ベルリン・アリーナ(ドイツ・ベルリン)

女子バスケ日本代表 W杯初戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の日本代表初戦となるマリ戦は、2026年9月4日(金)18:30にティップオフ予定だ。

日本国内では、地上波のフジテレビ系列とCSのフジテレビNEXTで録画放送を実施。フジテレビ系列は24:45から、フジテレビNEXTは25:00から放送される予定となっている。

一方、試合をリアルタイムで視聴したい場合はインターネット配信が選択肢となる。FODチャンネルでは18:20からライブ配信予定で、DAZNでも生中継が予定されている。

日本vsマリをティップオフからリアルタイムで観戦したい場合は、FODチャンネルまたはDAZNを利用したい。

放送・配信サービス 開始時間 中継形態 FODチャンネル 18:20～ ライブ配信 DAZN 試合開始に合わせて配信予定 ライブ配信 フジテレビ系列 24:45～ 録画放送 フジテレビNEXT 25:00～ 録画放送

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

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