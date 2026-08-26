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Japan v South Korea - Men's Basketball International Game 1Getty Images Sport
【8月28日(金)2:00 日本対サウジアラビア】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Aoi Fujimiya

バスケ男子日本代表 サウジアラビア戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定｜W杯アジア地区予選

バスケ男子日本代表vsサウジアラビアはいつ？W杯アジア地区予選の日程・開始時間・テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

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バスケW杯アジア地区予選のサウジアラビア戦を8月28日(金)1:30から無料生中継！

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バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選でサウジアラビア代表とのアウェーゲームに臨む。

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本記事では、バスケ男子日本代表vsサウジアラビア代表の試合日程・テレビ放送予定を紹介する。

バスケ男子日本代表 サウジアラビア戦はいつ？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4でサウジアラビア代表と対戦する。

試合は現地時間2026年8月27日(木)20:00に行われ、日本時間では翌28日(金)2:00にTIPOFF予定。日本では8月27日(木)深夜の試合として案内されるケースもあるため、日付を間違えないよう注意したい。

バスケ男子日本代表vsサウジアラビア代表の試合日程は以下の通り。

項目

内容

大会

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4

対戦カード

サウジアラビア vs 日本

日本時間

2026年8月28日(金)2:00 TIPOFF

現地時間

2026年8月27日(木)20:00

開催形式

アウェー

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バスケ男子日本代表 サウジアラビア戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

2026年8月28日(金)2:00にTIPOFF予定のバスケットボール男子日本代表vsサウジアラビア代表は、地上波テレビと複数のネット配信サービスで生中継される。

地上波ではテレビ朝日系列が、8月28日(金)1:55～から全国ネットで生中継。ネットではABEMAが深夜1:30から無料生中継を実施し、試合開始30分前から楽しめる。

また、TVerとDAZNでも配信が予定されている。DAZNをお得に利用したい場合は、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになったDMM×DAZNホーダイも選択肢となる。

日本時間では日付が変わった8月28日(金)2:00のTIPOFFとなるため、視聴する際は8月27日(木)深夜の放送・配信としてチェックしておきたい。

放送・配信

日時

中継内容

テレビ朝日系列

8月28日(金)1:55～

地上波・全国ネット生中継

ABEMA

8月28日(金)1:30～

無料生中継

DAZN

8月28日(金)2:00～

配信予定

DMM×DAZNホーダイ

8月28日(金)2:00～

DAZN対象コンテンツを視聴可能

TVer

8月28日(金)1:55～

配信予定

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【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

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FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選など、DAZNで配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

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DAZN』では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

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ABEMAプレミアムの登録・解約方法

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8月27日に行われるサウジアラビア代表戦は『ABEMA』で無料視聴できるが、『ABEMAプレミアム』に加入することで、より快適に視聴できる。

ABEMAプレミアムでは、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台までの同時視聴などの機能を利用できる。

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単で、公式サイトから以下の手順で手続きを進められる。

登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了

解約方法

登録と同様に、ABEMAでは簡単な操作で解約手続きを行うことができる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択
  4. 案内に沿って解約手続きを実行
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ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにABEMAアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store(App Store)の定期購入となる。

【Android】

Android端末にABEMAアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用できる。

RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するため、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入で決済できる。

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