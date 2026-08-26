バスケ男子日本代表のW杯アジア地区予選メンバーは？招集選手・所属クラブ・ポジション一覧

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選に向けた男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」のメンバーには、国内外でプレーする17名が名を連ねている。

本記事では、バスケ男子日本代表 W杯アジア地区予選のメンバーを紹介する。

バスケ男子日本代表 W杯アジア地区予選のメンバーは？

八村塁、河村勇輝のロサンゼルス・クリッパーズ勢をはじめ、渡邊雄太、富樫勇樹、ジョシュ・ホーキンソン、馬場雄大、富永啓生ら代表経験豊富な選手が選出された。

また、フォーダム大学のジェイコブス晶やシアトル大学の川島悠翔など、若手選手もメンバー入り。17名の平均身長は193.8cm、平均年齢は27.4歳となっている。

2026年8月11日時点の男子日本代表メンバーは以下の通り。

選手名 ポジション 身長 年齢 所属 富樫 勇樹 PG 167cm 33歳 千葉ジェッツ 渡邊 雄太 SF 206cm 31歳 千葉ジェッツ ジョシュ・ホーキンソン C/PF 208cm 31歳 東京サンロッカーズ 齋藤 拓実 PG 172cm 30歳 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 馬場 雄大 SF 196cm 30歳 長崎ヴェルカ 佐々木 隆成 PG 180cm 30歳 三遠ネオフェニックス シェーファー アヴィ 幸樹 PF 206cm 28歳 仙台89ERS 八村 塁 PF 203cm 28歳 ロサンゼルス・クリッパーズ 吉井 裕鷹 SF 196cm 28歳 茨城ロボッツ 渡邉 飛勇 PF 207cm 27歳 茨城ロボッツ 西田 優大 SG 190cm 27歳 シーホース三河 高島 紳司 SG 191cm 25歳 宇都宮ブレックス 富永 啓生 SG 188cm 25歳 レバンガ北海道 河村 勇輝 PG 172cm 25歳 ロサンゼルス・クリッパーズ 狩野 富成 C 210cm 24歳 東京サンロッカーズ ジェイコブス 晶 SF 203cm 22歳 フォーダム大学 川島 悠翔 PF 200cm 21歳 シアトル大学

※2026年8月11日現在。

※平均身長193.8cm、平均年齢27.4歳。

※ポジション：PG＝ポイントガード、SG＝シューティングガード、SF＝スモールフォワード、PF＝パワーフォワード、C＝センター。

バスケ男子日本代表vsサウジアラビアの試合開始時間は？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 4で、男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」はサウジアラビア代表とのアウェー戦に臨む。

試合は日本時間2026年8月28日(金)2:00にTIPOFF。サウジアラビアでの現地開始時刻は8月27日(木)20:00となっており、日本では木曜深夜から金曜早朝にかけて行われる。

深夜帯の開催となるため、リアルタイムで観戦する場合は8月27日(木)の夜から視聴準備をしておくと安心だ。

項目 内容 大会 FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 4 対戦カード サウジアラビア vs 日本 試合開始 2026年8月28日(金)2:00 現地開始 2026年8月27日(木)20:00 日本での観戦時間帯 8月27日(木)深夜～28日(金)早朝

バスケ男子日本代表vsサウジアラビアの放送・配信はどこで見られる？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 4のサウジアラビア代表vs日本代表は、地上波と複数のネット配信サービスで視聴できる。

テレビでは、テレビ朝日系列が2026年8月28日(金)1:55から全国ネットで生中継を実施する。インターネットではABEMAが1:30から無料ライブ配信を行うため、試合開始前から中継を楽しめる。

有料配信では、DAZNが2:00から配信予定。DAZNを利用する場合は、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになったDMM×DAZNホーダイを選ぶ方法もある。

さらに、TVerでも1:55から配信予定。試合は8月28日(金)2:00にTIPOFFとなるため、日本では8月27日(木)深夜から視聴する形となる。

放送・配信 配信・放送開始 視聴内容 ABEMA 8月28日(金)1:30～ 無料ライブ配信 テレビ朝日系列 8月28日(金)1:55～ 地上波・全国ネット生中継 TVer 8月28日(金)1:55～ ネット配信予定 DAZN 8月28日(金)2:00～ ライブ配信予定 DMM×DAZNホーダイ 8月28日(金)2:00～ DAZN対象コンテンツを視聴可能

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

DMM

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選など、DAZNで配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

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『DAZN』では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

ABEMA

8月27日に行われるサウジアラビア代表戦は『ABEMA』で無料視聴できるが、『ABEMAプレミアム』に加入することで、より快適に視聴できる。

ABEMAプレミアムでは、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台までの同時視聴などの機能を利用できる。

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単で、公式サイトから以下の手順で手続きを進められる。

登録方法

解約方法

登録と同様に、ABEMAでは簡単な操作で解約手続きを行うことができる。

公式サイト 左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにABEMAアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store(App Store)の定期購入となる。

【Android】

Android端末にABEMAアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用できる。

RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するため、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入で決済できる。