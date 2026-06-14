サッカー日本代表のW杯チュニジア戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦でチュニジア代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsチュニジア代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送、ネット配信予定について紹介する。
日本代表vsチュニジア代表はいつ？何時から？
サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦でチュニジア代表と対戦する。
この一戦は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフ予定。会場はメキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで開催される。
グループステージ突破を目指す日本にとって重要な第2戦となるだけでなく、ワールドカップ本大会の史上通算1000試合目にあたるメモリアルゲームでもある。
- 試合：グループF 第2戦
- 対戦カード：日本代表 vs チュニジア代表
- キックオフ(日本時間)：2026年6月21日(日)13:00
- 会場：エスタディオ・モンテレイ
- 開催地：メキシコ・モンテレイ
日本代表vsチュニジア代表の放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦の日本代表vsチュニジア代表は、日本テレビ系列で地上波生中継され、TVerでの配信も行われる予定だ。
キックオフは、日本時間2026年6月21日(日)13:00。日曜昼の時間帯に行われるため、テレビでも視聴しやすい一戦となる。なお、NHK地上波での生中継は予定されていないが、NHK BSでは生中継が予定されている。
インターネット配信では、DAZNで無料ライブ配信を行う。DAZNでは日本代表戦が無料配信枠の対象となっており、有料プランに加入していない場合でも、アカウント作成やログインを行うことでスマートフォン、PC、タブレットなどから視聴できる。
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|放送・配信サービス
|予定
|内容
|日本テレビ系列
|○
|地上波生中継予定
|TVer
|○
|ライブ配信予定
|NHK BS
|○
|生中継予定
|NHK BSプレミアム4K
|○
|6月21日21:00録画放送
|DAZN
|○
|無料ライブ配信予定
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