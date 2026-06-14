サッカー日本代表のW杯チュニジア戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦でチュニジア代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsチュニジア代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送、ネット配信予定について紹介する。

日本代表vsチュニジア代表はいつ？何時から？

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦でチュニジア代表と対戦する。

この一戦は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフ予定。会場はメキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで開催される。

グループステージ突破を目指す日本にとって重要な第2戦となるだけでなく、ワールドカップ本大会の史上通算1000試合目にあたるメモリアルゲームでもある。

試合：グループF 第2戦

対戦カード：日本代表 vs チュニジア代表

キックオフ(日本時間)：2026年6月21日(日)13:00

会場：エスタディオ・モンテレイ

開催地：メキシコ・モンテレイ

日本代表vsチュニジア代表の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦の日本代表vsチュニジア代表は、日本テレビ系列で地上波生中継され、TVerでの配信も行われる予定だ。

キックオフは、日本時間2026年6月21日(日)13:00。日曜昼の時間帯に行われるため、テレビでも視聴しやすい一戦となる。なお、NHK地上波での生中継は予定されていないが、NHK BSでは生中継が予定されている。

インターネット配信では、DAZNで無料ライブ配信を行う。DAZNでは日本代表戦が無料配信枠の対象となっており、有料プランに加入していない場合でも、アカウント作成やログインを行うことでスマートフォン、PC、タブレットなどから視聴できる。

さらに、DAZNでは、日本代表戦を含むFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信する。地上波では放送されず、DAZNのみでライブ配信される試合もあるため、FIFAワールドカップ2026の全試合を楽しみたい方にはDAZNへの加入がおすすめだ。

放送・配信サービス 予定 内容 日本テレビ系列 ○ 地上波生中継予定 TVer ○ ライブ配信予定 NHK BS ○ 生中継予定 NHK BSプレミアム4K ○ 6月21日21:00録画放送 DAZN ○ 無料ライブ配信予定

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】