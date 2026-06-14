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ao tanaka japan hannibal mejbri tunisia(C)Getty Images
日本のW杯第2戦チュニジア戦は6/21(日)13:00開始！DAZNで無料ライブ配信
Aoi Fujimiya

サッカー日本代表のW杯チュニジア戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

ワールドカップ
日本
チュニジア
チュニジア 対 日本

サッカー日本代表vsチュニジア代表は何時から？W杯(ワールドカップ)2026第2戦の日程・キックオフ時間・放送予定を紹介。

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サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦でチュニジア代表と対戦する。

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本記事では、日本代表vsチュニジア代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送、ネット配信予定について紹介する。

日本代表vsチュニジア代表はいつ？何時から？

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦でチュニジア代表と対戦する。

この一戦は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフ予定。会場はメキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで開催される。

グループステージ突破を目指す日本にとって重要な第2戦となるだけでなく、ワールドカップ本大会の史上通算1000試合目にあたるメモリアルゲームでもある。

  • 試合：グループF 第2戦
  • 対戦カード：日本代表 vs チュニジア代表
  • キックオフ(日本時間)：2026年6月21日(日)13:00
  • 会場：エスタディオ・モンテレイ
  • 開催地：メキシコ・モンテレイ

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日本代表vsチュニジア代表の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2戦の日本代表vsチュニジア代表は、日本テレビ系列で地上波生中継され、TVerでの配信も行われる予定だ。

キックオフは、日本時間2026年6月21日(日)13:00。日曜昼の時間帯に行われるため、テレビでも視聴しやすい一戦となる。なお、NHK地上波での生中継は予定されていないが、NHK BSでは生中継が予定されている。

インターネット配信では、DAZNで無料ライブ配信を行う。DAZNでは日本代表戦が無料配信枠の対象となっており、有料プランに加入していない場合でも、アカウント作成やログインを行うことでスマートフォン、PC、タブレットなどから視聴できる。

さらに、DAZNでは、日本代表戦を含むFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信する。地上波では放送されず、DAZNのみでライブ配信される試合もあるため、FIFAワールドカップ2026の全試合を楽しみたい方にはDAZNへの加入がおすすめだ。

放送・配信サービス予定内容
日本テレビ系列地上波生中継予定
TVerライブ配信予定
NHK BS生中継予定
NHK BSプレミアム4K6月21日21:00録画放送
DAZN無料ライブ配信予定

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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