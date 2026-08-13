バスケ男子日本代表 韓国戦はいつ？試合日程・開始時間・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)と16日(日)に有明アリーナで男子韓国代表と国際強化試合を行う。

本記事では、バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合日程・中継予定を紹介する。

バスケ男子日本代表 韓国戦はいつ？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)と16日(日)の2日間にわたり、男子韓国代表と国際強化試合を行う。

第1戦は8月15日(土)19:00にTIPOFF予定で、「買取大吉カップ2026」として開催。翌16日(日)には「SoftBank CUP 2026」として第2戦が行われ、19:05にTIPOFF予定となっている。

会場はいずれも東京都江東区の有明アリーナ。男子日本代表にとって、今後の国際大会へ向けて実戦経験を積む重要な2連戦となる。

男子日本代表vs韓国代表の試合日程は以下の通り。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 買取大吉カップ2026 2026年8月15日(土) 19:00 TIPOFF予定 有明アリーナ 第2戦 SoftBank CUP 2026 2026年8月16日(日) 19:05 TIPOFF予定 有明アリーナ

バスケ男子日本代表 韓国戦の放送・配信予定は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による東京大会2連戦は、地上波テレビ放送に加えて複数の動画配信サービスでもライブ視聴できる。

2026年8月15日(土)の第1戦「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系で全国生放送。ネットではTVerとバスケットLIVEでライブ配信され、いずれも見逃し配信にも対応する。

翌16日(日)の第2戦「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生中継。ABEMAでは無料生中継が実施されるほか、TVerとバスケットLIVEでもライブ配信および見逃し配信が予定されている。

なお、第1戦はABEMAでの配信予定はないため注意したい。

試合 日程 テレビ放送 ネット配信 第1戦 買取大吉カップ2026 2026年8月15日(土)19:00 TIPOFF予定 日本テレビ系 TVer／バスケットLIVE 第2戦 SoftBank CUP 2026 2026年8月16日(日)19:05 TIPOFF予定 テレビ朝日系列 ABEMA／TVer／バスケットLIVE

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

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「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

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ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。