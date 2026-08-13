バスケ男子日本代表 韓国戦はいつ？試合日程・開始時間・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)と16日(日)に有明アリーナで男子韓国代表と国際強化試合を行う。
本記事では、バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合日程・中継予定を紹介する。
バスケ男子日本代表 韓国戦はいつ？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)と16日(日)の2日間にわたり、男子韓国代表と国際強化試合を行う。
第1戦は8月15日(土)19:00にTIPOFF予定で、「買取大吉カップ2026」として開催。翌16日(日)には「SoftBank CUP 2026」として第2戦が行われ、19:05にTIPOFF予定となっている。
会場はいずれも東京都江東区の有明アリーナ。男子日本代表にとって、今後の国際大会へ向けて実戦経験を積む重要な2連戦となる。
男子日本代表vs韓国代表の試合日程は以下の通り。
|試合
|日程
|開始時間
|会場
|第1戦 買取大吉カップ2026
|2026年8月15日(土)
|19:00 TIPOFF予定
|有明アリーナ
|第2戦 SoftBank CUP 2026
|2026年8月16日(日)
|19:05 TIPOFF予定
|有明アリーナ
バスケ男子日本代表 韓国戦の放送・配信予定は？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による東京大会2連戦は、地上波テレビ放送に加えて複数の動画配信サービスでもライブ視聴できる。
2026年8月15日(土)の第1戦「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系で全国生放送。ネットではTVerとバスケットLIVEでライブ配信され、いずれも見逃し配信にも対応する。
翌16日(日)の第2戦「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生中継。ABEMAでは無料生中継が実施されるほか、TVerとバスケットLIVEでもライブ配信および見逃し配信が予定されている。
なお、第1戦はABEMAでの配信予定はないため注意したい。
|試合
|日程
|テレビ放送
|ネット配信
|第1戦 買取大吉カップ2026
|2026年8月15日(土)19:00 TIPOFF予定
|日本テレビ系
|TVer／バスケットLIVE
|第2戦 SoftBank CUP 2026
|2026年8月16日(日)19:05 TIPOFF予定
|テレビ朝日系列
|ABEMA／TVer／バスケットLIVE
ABEMAプレミアムの登録・解約方法
abema
登録方法
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
解約方法
登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択
- 案内に沿って解約手続きを実行
ABEMAプレミアムの支払い方法
ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。
【iOS】
iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。
【Android】
Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。
【ブラウザ】
ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。
【Amazon端末】
Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。