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Aoi Fujimiya

バスケ男子日本代表の準々決勝はいつ？アジア大会2026の試合日程・対戦相手・中継予定まとめ

【アジア大会2026男子バスケ】日本代表の準々決勝はいつ？試合日程・対戦相手・試合開始時間・テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するバスケットボール男子日本代表は、準々決勝に進出を果たした。

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本記事では、バスケ男子日本代表の準々決勝の日程、対戦相手、中継予定について紹介する。

バスケ男子日本代表の準々決勝はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボールで、日本代表はグループAを2勝1敗の2位で通過し、準々決勝進出を決めている。

準々決勝は2026年9月16日(水)19:20から愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で行われ、日本代表はチャイニーズ・タイペイと対戦する。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子5人制バスケットボール 準々決勝

対戦カード

日本 vs チャイニーズ・タイペイ

日程

2026年9月16日(水)

ティップオフ

19:20

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

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バスケ男子日本代表の準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝、日本代表戦は2026年9月16日(水)19:20から行われる。

この試合は、U-NEXTライブ配信される予定だ。

一方、TBS系列での地上波テレビ放送、TVerでのライブ配信予定はない。男子バスケットボールの地上波中継は、9月18日(金)の準決勝から予定されている。

放送・配信サービス

中継予定

U-NEXT

9月16日(水)19:20～ ライブ配信

TBS系列

放送予定なし

TVer

配信予定なし

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バスケ男子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバスケ男子日本戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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