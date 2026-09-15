バスケ男子日本代表の準々決勝はいつ？アジア大会2026の試合日程・対戦相手・中継予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するバスケットボール男子日本代表は、準々決勝に進出を果たした。
本記事では、バスケ男子日本代表の準々決勝の日程、対戦相手、中継予定について紹介する。
バスケ男子日本代表の準々決勝はいつ？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボールで、日本代表はグループAを2勝1敗の2位で通過し、準々決勝進出を決めている。
準々決勝は2026年9月16日(水)19:20から愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で行われ、日本代表はチャイニーズ・タイペイと対戦する。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
男子5人制バスケットボール 準々決勝
対戦カード
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
日程
2026年9月16日(水)
ティップオフ
19:20
会場
愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
バスケ男子日本代表の準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝、日本代表戦は2026年9月16日(水)19:20から行われる。
この試合は、U-NEXTでライブ配信される予定だ。
一方、TBS系列での地上波テレビ放送、TVerでのライブ配信予定はない。男子バスケットボールの地上波中継は、9月18日(金)の準決勝から予定されている。
放送・配信サービス
中継予定
9月16日(水)19:20～ ライブ配信
TBS系列
放送予定なし
TVer
配信予定なし
バスケ男子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。