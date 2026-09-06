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【バレー男子アジア選手権】日本vsオーストラリアはFOD Amazonでライブ配信！今すぐ視聴
Aoi Fujimiya

男子バレーアジア選手権第3戦はいつ？日本vsオーストラリアの日程・中継予定

【男子バレー】日本vsオーストラリアの日程は？アジア選手権2026第3戦のテレビ中継・ネット配信情報を紹介。

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バレーボール男子日本代表は、「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド第3戦でオーストラリア代表と対戦する。

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本記事では、男子バレーアジア選手権2026第3戦、日本vsオーストラリアの日程、中継予定を紹介する。

男子バレーアジア選手権第3戦はいつ？日本vsオーストラリアの日程を紹介

バレーボール男子日本代表は、「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド第3戦でオーストラリア代表と対戦する。

日本vsオーストラリアは、2026年9月8日(火)に福岡県の北九州市立総合体育館で開催予定。試合は19:30開始が予定されている。

項目

内容

大会

買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026

対戦カード

日本 vs オーストラリア

日程

2026年9月8日(火)

試合開始

19:30予定

会場

北九州市立総合体育館(福岡県)

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男子バレーアジア選手権 日本vsオーストラリアの中継予定は？

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド第3戦、日本vsオーストラリアは、地上波のフジテレビ系列をはじめ、CS放送や各種ネット配信サービスで生中継される。

地上波のフジテレビ系列では19:00～20:54に独占生中継。CSのフジテレビONEでは19:20～22:50に生放送され、解説を米山裕太氏、実況を中村剛大アナウンサーが担当する。

インターネットではTVer、FODチャンネル、Volleyball TVでライブ配信予定。TVerは19:00から、FODは18:50から配信がスタートする。

サービス

放送・配信形態

開始時間

フジテレビ系列

地上波・生中継

19:00～20:54

フジテレビONE

CS・生放送

19:20～22:50

TVer

無料ライブ配信

19:00～20:54

FODチャンネル

ライブ配信

18:50～

Volleyball TV

ライブ配信(英語音声)

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男子日本代表 バーレーン戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsバーレーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

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