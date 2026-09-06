男子バレーアジア選手権第3戦はいつ？日本vsオーストラリアの日程・中継予定

バレーボール男子日本代表は、「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド第3戦でオーストラリア代表と対戦する。

本記事では、男子バレーアジア選手権2026第3戦、日本vsオーストラリアの日程、中継予定を紹介する。

男子バレーアジア選手権第3戦はいつ？日本vsオーストラリアの日程を紹介

バレーボール男子日本代表は、「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド第3戦でオーストラリア代表と対戦する。

日本vsオーストラリアは、2026年9月8日(火)に福岡県の北九州市立総合体育館で開催予定。試合は19:30開始が予定されている。

項目 内容 大会 買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026 対戦カード 日本 vs オーストラリア 日程 2026年9月8日(火) 試合開始 19:30予定 会場 北九州市立総合体育館(福岡県)

男子バレーアジア選手権 日本vsオーストラリアの中継予定は？

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド第3戦、日本vsオーストラリアは、地上波のフジテレビ系列をはじめ、CS放送や各種ネット配信サービスで生中継される。

地上波のフジテレビ系列では19:00～20:54に独占生中継。CSのフジテレビONEでは19:20～22:50に生放送され、解説を米山裕太氏、実況を中村剛大アナウンサーが担当する。

インターネットではTVer、FODチャンネル、Volleyball TVでライブ配信予定。TVerは19:00から、FODは18:50から配信がスタートする。

サービス 放送・配信形態 開始時間 フジテレビ系列 地上波・生中継 19:00～20:54 フジテレビONE CS・生放送 19:20～22:50 TVer 無料ライブ配信 19:00～20:54 FODチャンネル ライブ配信 18:50～ Volleyball TV ライブ配信(英語音声) LIVE

男子日本代表 バーレーン戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsバーレーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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