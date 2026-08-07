FC東京vsFC町田ゼルビアはいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

FC東京にとっては、秋春制へ移行した新シーズンのホーム開幕戦。対するFC町田ゼルビアとの一戦は、同じ東京都を本拠地とするクラブ同士の対戦としても注目度が高い。

本記事では、FC東京vsFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、見どころを紹介する。

FC東京vsFC町田ゼルビアの試合日程は？

2026/27明治安田J1リーグ第1節のFC東京vsFC町田ゼルビアは、2026年8月8日(土)に開催される。キックオフ時間は19:00で、会場は味の素スタジアムとなっている。

この一戦は、秋春制へ移行した2026/27シーズンの開幕戦として行われる注目カードだ。FC東京にとってはホームで迎える新シーズン初戦であり、スタートダッシュを狙う重要な試合となる。

また、FC町田ゼルビアとの対戦は、東京都を本拠地とするクラブ同士の一戦としても注目度が高い。開幕節から実現する“東京対決”として、両チームの新シーズンの戦いぶりにも注目が集まりそうだ。

項目 内容 大会 2026/27明治安田J1リーグ 第1節 対戦カード FC東京 vs FC町田ゼルビア 開催日 2026年8月8日(土) キックオフ時間 19:00 会場 味の素スタジアム

FC東京vsFC町田ゼルビアの注目ポイントは？

2026/27明治安田J1リーグ第1節のFC東京vsFC町田ゼルビアは、同じ東京都を本拠地とするクラブ同士の対戦として注目される。東京ヴェルディとの伝統的な「東京ダービー」に加え、近年存在感を高める町田との一戦は、“新東京ダービー”ともいえるカードだ。

町田にとっては、前回対戦のリベンジを狙う開幕戦となる。2026年4月に行われたJ1第11節では、FC東京がアウェイで3-0と快勝。中盤の主導権を握りながら効率よく得点を重ねたFC東京に対し、町田が新シーズン初戦でどのような修正を見せるかがポイントとなる。

また、過去の直接対決では、どちらかが3-0で勝利するような一方的な展開も見られている。拮抗した試合になるのか、それともどちらかが早い時間帯に流れをつかんで押し切るのか、試合序盤の入り方が勝敗を大きく左右しそうだ。

FC東京はホームの味の素スタジアムで開幕戦を迎えるだけに、主導権を握ってシーズンの好スタートを切りたいところ。一方の町田は、前回対戦の悔しさを晴らすとともに、新シーズンの勢いを示す重要な一戦となる。

FC東京vsFC町田ゼルビアの中継予定は？

2026/27明治安田J1リーグ第1節のFC東京vsFC町田ゼルビアは、NHK BSで生中継される予定だ。試合は2026年8月8日(土)19:00キックオフ予定で、会場は味の素スタジアムとなっている。

インターネット配信では、Jリーグのオフィシャルブロードキャスティングパートナーである『DAZN』での配信が想定される。スマホやPC、タブレット、対応テレビなどから視聴できるため、外出先でも試合を追いやすい。

FC東京とFC町田ゼルビアの一戦は、東京都を本拠地とするクラブ同士による“新東京ダービー”としても注目度が高い。テレビで視聴したい場合はNHK BS、ネット配信で見たい場合は『DAZN』が主な選択肢となりそうだ。

視聴方法 放送・配信状況 内容 NHK BS 生中継予定 FC東京vsFC町田ゼルビアをテレビで視聴可能 DAZN 配信想定 スマホ、PC、タブレット、対応テレビなどで視聴可能 地上波テレビ 未定 現時点で地上波での放送予定は確認されていない

FC東京vsFC町田ゼルビアの通算対戦成績、昨季の結果は？

FC東京とFC町田ゼルビアの通算対戦成績は、2026年7月30日時点でFC町田ゼルビアの5勝2敗となっている。これまで全7試合が行われており、引き分けはない。

大会別では、J1リーグで4試合を戦い、町田の3勝1敗。天皇杯では1試合で町田が勝利しており、J1百年構想リーグでは2試合を戦って1勝1敗となっている。なお、2026年4月5日の対戦は、0-0の後に行われたPK戦を町田が4-2で制している。

昨季の2025シーズンは、J1リーグで2度、天皇杯で1度対戦した。2月22日のJ1第2節では町田が敵地・味の素スタジアムで1-0と勝利。一方、11月9日のJ1第36節ではFC東京が国立競技場で1-0と勝利した。

さらに、11月16日の天皇杯準決勝では町田がFC東京を2-0で下し、2025年の直接対決は町田の2勝1敗となった。直近の対戦では町田が勝ち越しており、今回の一戦でも東京ダービーとして注目を集めるカードとなる。

項目 内容 通算対戦成績 FC町田ゼルビアの5勝2敗 通算試合数 7試合 J1リーグ 4試合：町田の3勝1敗 天皇杯 1試合：町田の1勝 J1百年構想リーグ 2試合：1勝1敗

FC東京vsFC町田ゼルビアの登録メンバーは？

2026-27シーズンのJ1リーグ開幕に向け、FC東京とFC町田ゼルビアはそれぞれ新たな登録メンバーで東京ダービーに臨む。FC東京は松橋力蔵監督の下、既存戦力に加えて新加入選手や復帰組を含めた陣容となっている。

FC東京では、長友佑都、森重真人、橋本拳人、仲川輝人ら経験豊富な選手に加え、キム・スンギュ、アレクサンダー・ショルツ、マルセロ・ヒアン、小柏剛らが名を連ねる。さらに、本間至恩やニコライ・ヴァリスといった新戦力にも注目が集まる。

一方のFC町田ゼルビアは、黒田剛監督の下で2026-27シーズンに臨む。谷晃生、昌子源、相馬勇紀、藤尾翔太、エリキら主力に加え、守田達弥、松尾佑介、ミッチェル・デューク、テテ・イェンギらも登録メンバーに入っている。

FC東京vsFC町田ゼルビアに向けた両チームの主な登録メンバーは以下の通り。

クラブ ポジション 登録メンバー FC東京 GK 田中颯、後藤亘、キム・スンギュ、新堀恵太、渡邊麻舟 FC東京 DF 室屋成、森重真人、長友佑都、バングーナガンデ佳史扶、大森理生、稲村隼翔、アレクサンダー・ショルツ、田中希和、橋本健人、鈴木楓、尾谷ディヴァインチネドゥ、石原広教、永野修都 FC東京 MF 高宇洋、橋本拳人、菅原悠太、常盤亨太、俵積田晃太、山田楓喜、ニコライ・ヴァリス、本間至恩 FC東京 FW マルセロ・ヒアン、小柏剛、佐藤恵允、小湊絆、長倉幹樹、仲川輝人 FC町田ゼルビア GK 谷晃生、守田達弥、コバヤシ・アキコッホ FC町田ゼルビア DF 昌子源、菊池ダビド流帆、ドレシェヴィッチ、望月ヘンリー海輝、中山雄太、キム・ミンテ、岡村大八、中村帆高 FC町田ゼルビア MF 相馬勇紀、仙頭啓矢、松尾佑介、前寛之、下田北斗、白崎凌兵、チャ・ジェフン、ネタ・ラヴィ、ニコラス FC町田ゼルビア FW 藤尾翔太、増山朝陽、ミッチェル・デューク、西村拓真、エリキ、徳村楓大、テテ・イェンギ

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