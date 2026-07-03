コロンビアvsガーナはいつ？何時から？試合日程・地上波中継予定

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32で、南米とアフリカを代表する実力国のコロンビア代表とガーナ代表がベスト16進出を懸けて対戦する。

本記事では、コロンビアvsガーナの試合日程、地上波中継予定を紹介する。

コロンビアvsガーナはいつ？何時から？試合日程を紹介

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のコロンビア代表対ガーナ代表は、日本時間2026年7月4日(土)10:30にキックオフする。

開催地カンザスシティの現地時間では、7月3日(金)20:30に試合開始予定。会場はアメリカ・ミズーリ州のカンザスシティ・スタジアム（アローヘッド・スタジアム）となる。

勝利したチームがベスト16へ進出する一発勝負で、南米のコロンビアとアフリカのガーナが激突する。

項目 試合情報 大会 FIFAワールドカップ2026 ラウンド32 対戦カード コロンビア代表vsガーナ代表 試合日 2026年7月4日(土) キックオフ 10:30（日本時間） 現地時間 2026年7月3日(金)20:30 会場 カンザスシティ・スタジアム（アローヘッド・スタジアム）

コロンビアvsガーナの注目ポイントは？

最大の注目は、コロンビア代表とガーナ代表による史上初の対戦だ。これまで国際Aマッチで顔を合わせた記録がなく、互いに未知の相手へどのような戦術を用意するのかが大きな見どころとなる。

両チームの勝ち上がり方は対照的だ。コロンビアはグループKを2勝1分けの無敗で首位通過。最終節では強豪ポルトガルと引き分けるなど、安定した守備と勝負強さを示した。一方のガーナはグループLを1勝1分け1敗の3位で終えたものの、成績上位の3位チームとしてラウンド32進出を決めている。

コロンビアの武器は、直近5試合でわずか2失点に抑えている強固な守備だ。組織的な守備から主導権を握り、ガーナの攻撃陣に自由を与えない展開へ持ち込めるかがポイントとなる。

対するガーナでは、新戦力の台頭に期待が集まる。グループ最終節のクロアチア戦で、ワールドカップデビューを飾りながらゴールを挙げたデリック・ルカッセンをはじめ、勢いのある選手たちがコロンビアの堅守を崩せるか注目だ。

コロンビアvsガーナのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のコロンビア代表対ガーナ代表は、DAZNとNHK BSプレミアム4Kで配信・放送される。地上波テレビでの生中継は予定されていない。

インターネットでは、DAZNが日本時間2026年7月4日(土)10:30からライブ配信を実施する。解説は水沼貴史氏、実況は野並正佑氏が担当。試合終了後には見逃し配信も行われるため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から楽しめる。

テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが同日21:00から録画放送を行う。コロンビア対ガーナを生中継で視聴する場合は、DAZNが唯一の選択肢となる。

放送・配信先 開始時間 放送・配信形態 出演者・備考 DAZN 7月4日(土)10:30 ライブ配信・見逃し配信 解説：水沼貴史

実況：野並正佑 NHK BSプレミアム4K 7月4日(土)21:00 4K録画放送 解説：早野宏史

実況：深澤健太 地上波テレビ ― 放送予定なし ―

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