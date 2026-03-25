カブスのMLB開幕戦2026はいつ？何時から？試合日程・放送予定まとめ

2026年のMLB開幕が迫る中、名門チームの初戦にも大きな注目が集まっている。

本記事では、カブスのMLB開幕戦について紹介する。

カブスのMLB開幕戦はいつ？何時から？

カブスの開幕戦は、日本時間2026年3月27日(金)午前3時20分にプレーボール予定。本拠地リグレー・フィールドで、ワシントン・ナショナルズとの対戦が組まれている。

開幕投手にはカブスがマシュー・ボイド、ナショナルズがケイド・カバリを予定。投手戦の展開も期待される中、シーズン初戦から緊張感のある試合が見込まれる。

また、カブスには今永昇太と鈴木誠也が所属しているが、鈴木はWBCでの右膝負傷の影響により開幕戦の出場を見送ることが明言されている。今永の登板やチームの戦いぶりにも注目が集まる。

項目 内容 試合日程(日本時間) 2026年3月27日(金) 開始時間(日本時間) 午前3時20分 対戦相手 ワシントン・ナショナルズ 試合会場 リグレー・フィールド 開幕投手 ボイド(カブス) / カバリ(ナショナルズ) 日本人選手情報 今永昇太所属 / 鈴木誠也は欠場見込み

カブスのMLB開幕戦の放送・配信予定は？

シカゴ・カブスの2026年MLB開幕戦は、日本国内でも複数の配信・放送サービスで視聴可能となっている。今永昇太や鈴木誠也が所属するチームの開幕戦だけに、日本のファンにとっても注目度の高い一戦だ。

ネット配信では『SPOTV NOW』と『MLB.TV』が対応。SPOTV NOWでは日本時間2026年3月27日(金)午前3時20分からライブ配信が予定されており、日本語実況(下村泰司)と解説(オカモト"MOBY"タクヤ)付きで視聴できる。一方、MLB.TVは公式サービスとして全試合をカバーしているが、英語実況のみとなる点には注意が必要だ。

テレビ放送については『NHK BS』および『J SPORTS』が候補となるが、開幕日の編成では他の日本人選手の試合が優先されている。NHK BSはホワイトソックス戦やドジャース戦の生中継を優先する見込みで、カブス戦の放送は現時点で未定となっている。

また、『J SPORTS』でも放送の可能性はあるものの、当日の番組編成によるため事前の確認が必要となる。なお、『J SPORTSオンデマンド』ではMLBのライブ配信は行われていないため、ネット視聴を希望する場合はSPOTV NOWやMLB.TVの利用が前提となる。

サービス名 配信・放送形態 特徴 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況(下村泰司)・解説(オカモト"MOBY"タクヤ)付き MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能(英語実況のみ) NHK BS テレビ放送 他カード優先で放送未定 J SPORTS テレビ放送 放送枠は番組表要確認(オンデマンド配信なし)

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