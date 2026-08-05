アビスパ福岡vsヴィッセル神戸はいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026-27明治安田J1リーグ第1節で、アビスパ福岡とヴィッセル神戸が対戦する。

本記事では、アビスパ福岡vsヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、見どころ、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸はいつ？何時から？

2026-27明治安田J1リーグ第1節のアビスパ福岡vsヴィッセル神戸は、2026年8月8日(土)に開催される。キックオフ時間は19:00で、会場は福岡県福岡市のベスト電器スタジアムとなっている。

本カードは、2026-27シーズンの開幕戦として行われる一戦だ。アビスパ福岡にとってはホームで迎える初戦となり、サポーターの前で勝ち点3を狙いたい試合となる。

一方のヴィッセル神戸も、アウェイで白星スタートを切りたいところ。シーズン序盤の流れを左右する重要な第1節となりそうだ。

大会：2026-27明治安田J1リーグ 第1節

対戦カード：アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸

開催日：2026年8月8日(土)

キックオフ時間：19:00

会場：ベスト電器スタジアム

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸の中継予定は？

2026-27明治安田J1リーグ第1節のアビスパ福岡vsヴィッセル神戸は、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月8日(土)19:00キックオフ予定で、キックオフ時間にあわせてインターネット配信が行われる。

また、ヴィッセル神戸側ではパブリックビューイングも実施予定。会場は三井アウトレットパーク マリンピア神戸内の大屋根広場で、18:45からMCがスタートする予定となっている。

現地観戦が難しい場合はDAZNでのライブ配信、神戸側のファンはパブリックビューイングでの観戦も選択肢となる。放送・配信予定は変更となる可能性があるため、視聴前に最新情報を確認しておきたい。

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸の見どころは？

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸の注目ポイントは、福岡の堅守と神戸のハードワークがぶつかる構図だ。福岡は奈良竜樹を中心とした粘り強い守備を武器としており、最終ラインの統率と球際の強さで神戸の攻撃をどこまで封じられるかが鍵となる。

一方の神戸は、高い位置からのプレッシングと強度の高い守備で主導権を握りたいところ。福岡が神戸のプレスを回避して前線までボールを運べるか、神戸が敵陣でボールを奪って決定機につなげられるかが、試合の流れを左右しそうだ。

個人では、福岡に加入したオリオール・ロメウにも注目が集まる。FCバルセロナなどでプレーした経験を持つMFが、中盤でのボール奪取やゲームコントロールでどのような存在感を示すのか。Jリーグの舞台でのパフォーマンスにも期待がかかる。

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸の通算対戦成績・昨季の結果は？

アビスパ福岡とヴィッセル神戸の通算対戦成績は、ヴィッセル神戸から見て32試合16勝10分6敗となっている。J1リーグだけでなく、J2リーグ、リーグカップ、J1・J2入替戦、2026年に行われたJ1百年構想リーグでの対戦も含めた成績だ。

通算では神戸が大きく勝ち越している一方、昨季の2025シーズンは福岡が1勝1分と負けなしだった。第4節ではノエビアスタジアム神戸で福岡が1-0で勝利し、第22節のベスト電器スタジアムでの一戦は0-0のスコアレスドローに終わっている。

なお、2025シーズンの最終順位は神戸が5位、福岡が12位。直近では2026年のJ1百年構想リーグ WESTで2度対戦しており、いずれも神戸が勝利している。

項目 内容 通算対戦成績 ヴィッセル神戸の16勝10分6敗 通算試合数 32試合 対象大会 J1、J2、リーグカップ、J1・J2入替戦、J1百年構想リーグ 2025年第4節 ヴィッセル神戸 0-1 アビスパ福岡

会場：ノエビアスタジアム神戸 2025年第22節 アビスパ福岡 0-0 ヴィッセル神戸

会場：ベスト電器スタジアム 2025年の対戦成績 アビスパ福岡の1勝1分 2025年最終順位 ヴィッセル神戸：5位

アビスパ福岡：12位 2026年直近対戦 J1百年構想リーグ WESTで神戸が2勝

アビスパ福岡・ヴィッセル神戸の所属選手一覧は？

2026-27シーズンのアビスパ福岡は、塚原真也監督のもとで新シーズンに臨む。GK、DF、MF、FWの各ポジションに主力と若手をそろえ、特別指定選手も含めた陣容で戦うことになる。

一方のヴィッセル神戸は、ミヒャエル・スキッベ監督が指揮を執る。大迫勇也、武藤嘉紀、アンデルソン・ロペスら攻撃陣に加え、前川黛也、酒井高徳、山川哲史、井手口陽介ら経験豊富な選手も名を連ねている。

なお、ヴィッセル神戸では広瀬陸斗が鹿島アントラーズへ完全移籍し、相澤デイビッドは大分トリニータへ育成型期限付き移籍。一方で、髙橋壱晟がジェフユナイテッド千葉から完全移籍で加入している。

クラブ ポジション 主な所属選手 アビスパ福岡 GK 永石拓海、小畑裕馬、藤田和輝、オビ・パウエル・オビンナ アビスパ福岡 DF 湯澤聖人、奈良竜樹、上島拓巳、辻岡佑真、岡哲平、三國ケネディエブス、深澤大輝、前嶋洋太、山脇樺織、田代雅也、宮大樹、橋本悠、坂井悠飛、藤川虎三 アビスパ福岡 MF 重見柾斗、奥野耕平、見木友哉、名古新太郎、秋野央樹、オリオール・ロメウ、北島祐二、椎橋慧也、福島和毅、武本匠平、前田快 アビスパ福岡 FW 碓井聖生、ウェリック・ポポ、城後寿、師岡柊生、佐藤颯之介、藤本一輝、鶴野怜樹、サニブラウン・ハナン、前田一翔、前田陽輝、北浜琉星 ヴィッセル神戸 GK 前川黛也、新井章太、ウボング・リチャード・マンデー、髙山汐生、権田修一 ヴィッセル神戸 DF マテウス・トゥーレル、山川哲史、ジエゴ、カエターノ、酒井高徳、岩波拓也、永戸勝也、本間ジャスティン、山田海斗、ンドカ・ボニフェイス、入江羚介 ヴィッセル神戸 MF 飯野七聖、郷家友太、扇原貴宏、井手口陽介、井出遥也、渡辺皓太、鍬先祐弥、濱﨑健斗、橋本陸斗、浦十藏、日髙光揮、瀬口大翔、大西湊太、髙橋壱晟 ヴィッセル神戸 FW アンデルソン・ロペス、大迫勇也、武藤嘉紀、佐々木大樹、ジェアン・パトリッキ、小松蓮、冨永虹七、伊藤湊太、渡辺隼斗、宮原勇太

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

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