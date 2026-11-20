総合格闘技団体UFCの「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」に、堀口恭司が出場する。

本記事では、堀口恭司が出場するUFCファイトナイトの大会日程やテレビ中継・ネット配信予定を紹介する。

堀口恭司出場のUFCファイトナイトはいつ？大会日程

堀口恭司が出場する「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」は、日本時間11月22日(日)にカタール・ドーハのABHAアリーナで開催される。

プレリムは11月22日(日)午前0:00、メインカードは午前3:00から開始予定。堀口はメインカードのフライ級マッチでアスー・アルマバエフと対戦する。堀口恭司vsアルマバエフはメインカード5試合中2試合目に予定されている。

項目 内容 大会 UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング 開催日 2026年11月22日(日) プレリム開始 0:00～ メインカード開始 3:00～

※すべて日本時間。

堀口恭司出場 UFCファイトナイトの中継予定

堀口恭司が出場するUFCファイトナイトは、ネット『U-NEXT』が11月22日(日)0:00から全試合をライブ配信する。『U-NEXT』の月額プランで見放題となり、初回31日間無料トライアル期間中も追加料金なしで視聴可能だ。

『U-NEXT』では日本語実況・解説を2チャンネル、英語版を1チャンネル配信する。また、追いかけ再生に対応し、見逃し配信は準備が整い次第開始、12月21日(月)23:59まで視聴できる予定となっている。

その他、UFC公式サービス『UFC Fight Pass』でもライブ配信予定だ。地上波および衛星各局によるテレビ放送は予定されていない。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 全試合ライブ配信 ※日本語解説版2CH+英語版1CHのマルチチャンネル UFC Fight Pass ネット 全試合ライブ配信

※配信内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

UFCファイトナイトのおすすめ視聴方法

堀口恭司が出場するUFCファイトナイトは、ネット『U-NEXT』が見放題ライブ配信する。月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は31日間無料トライアルも利用可能だ。

『U-NEXT』の無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法などの必要情報を入力して登録できる。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。