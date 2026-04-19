欧州サッカー2025-26シーズンの最終節はいつ？主要各国リーグ日程一覧まとめ

欧州サッカー2025-26シーズンはいよいよクライマックスへ突入する。各国リーグでは優勝争い、欧州カップ戦出場権争い、そして残留争いが最終局面を迎え、シーズンの行方を左右する最終節に大きな注目が集まっている。

本記事では、欧州主要リーグ2025-26シーズンの最終節の日程を紹介する。

欧州サッカー2025-26シーズン主要各国リーグの最終節はいつ？(日本時間)

欧州サッカー2025-26シーズンは終盤戦に突入し、各国リーグで優勝争いや欧州カップ戦出場権、残留争いが佳境を迎えている。最終節はそのすべてが決着する重要なラウンドとなり、日本時間でも深夜から翌未明にかけて注目カードが集中する見込みだ。

今季はプレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエAの3大リーグがいずれも同日にフィナーレを迎えるスケジュールとなっており、日本時間では5月25日前後に開催される見通し。週末の深夜帯に世界中の視線が集まることになる。

一方で、フランスのリーグ・アンやドイツのブンデスリーガはそれより早く終了し、日本時間では5月17日前後に最終節が実施される。オランダやポルトガルのリーグも同様に中旬でシーズン終了を迎える形となる。

リーグごとに終了タイミングが異なるため、日本から観戦する場合は日付のズレにも注意が必要となる。とくに欧州時間の夜開催は、日本時間では翌日未明にかかるケースが多く、スケジュール確認は欠かせない。

リーグ 最終節日程(日本時間) プレミアリーグ(イングランド) 2026年5月25日(月) ラ・リーガ(スペイン) 2026年5月25日(月) セリエA(イタリア) 2026年5月24日(日) リーグ・アン(フランス) 2026年5月17日(日) ブンデスリーガ(ドイツ) 2026年5月16日(土) エールディヴィジ(オランダ) 2026年5月17日(日) プリメイラ・リーガ(ポルトガル) 2026年5月18日(月)

欧州サッカー2025-26シーズン主要各国リーグの視聴方法

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ラ・リーガ

エールディヴィジ

FAカップ

FAコミュニティ・シールド

コパ・デル・レイ

スーペルコパ・デ・エスパーニャ

ウィメンズ・スーパーリーグ 明治安田Jリーグ

SOMPO WEリーグ

AFCチャンピオンズリーグエリート

AFCチャンピオンズリーグ2

ブンデスリーガ

セリエA

ラ・リーガ

ラ・リーガ2部

リーグ・アン

リーグ・ドゥ

ポルトガルリーグ

ベルギーリーグ

EFL：チャンピオンシップ

EFL：リーグ1

EFL：リーグ2

EFL Trophy

コッパイタリア

スーペルコッパ・イタリアーナ

トロフェ・デ・シャンピオン(スーパーカップ)

カラバオカップ

DFBポカール

DFLスーパーカップ

ベルギーカップ

UEFAネーションズリーグ

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月々換算2,500円 月額3,000円

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ブンデスリーガ/セリエＡ/リーグアン

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