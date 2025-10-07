【バレーボール】SVリーグ女子はいつからいつまで？年間日程・中継/配信局一覧

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子が、いよいよ開幕を迎える。

本記事では、SVリーグ女子の年間日程・中継/配信局一覧について紹介する。

SVリーグ女子はいつからいつまで？

2年目を迎える2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子は、2025年10月10日(金)に開幕し、2026年4月5日(日)までレギュラーシーズンが行われる予定だ。昨季に続いて計14チームが参戦し、日本女子バレーの頂点を懸けた熱戦が全国各地で繰り広げられる。

開幕カードは、おおきにアリーナ舞洲(大阪府)で開催される大阪マーヴェラス対ヴィクトリーナ姫路。ホーム＆アウェー方式により、各チームが合計44試合を戦う長丁場のシーズンとなる。上位8チームがチャンピオンシップに進出し、プレーオフを経てファイナルで優勝チームが決定する流れだ。

なお、チャンピオンシップ(ファイナル)は神奈川県横浜市の横浜BUNTAIで開催されることが決定している。開催期間の詳細は調整中だが、レギュラーシーズン同様、白熱の試合が期待されている。

以下は、2025-26シーズンの予定期間一覧。

区分 期間(予定) レギュラーシーズン 2025年10月10日(金)～2026年4月5日(日) チャンピオンシップ(CS) 開催期間は現在調整中

参戦チーム数: 14クラブ

試合形式: ホーム＆アウェー方式による全44試合

上位8チームがチャンピオンシップに進出

ファイナル開催地: 横浜BUNTAI(神奈川県横浜市)

SVリーグ女子の開幕戦の組み合わせは？

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、男女ともに10月の開幕を迎える。セミプロリーグとして2年目を迎える今季は、各クラブがさらなる完成度を求めて臨む注目のシーズン。開幕節から全国各地で熱戦が繰り広げられる。

女子は10月10日(金)に開幕。おおきにアリーナ舞洲(大阪)では、大阪マーヴェラスとヴィクトリーナ姫路が対戦し、リーグ開幕を告げる一戦となる。さらに、黒部市総合体育センター(富山)では、KUROBEアクアフェアリーズと岡山シーガルズのカードが組まれており、北陸の地でも熱い初戦が展開される予定だ。

区分 会場 対戦カード 開催日 女子 おおきにアリーナ舞洲(大阪府) 大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路 2025年10月10日(金) 女子 黒部市総合体育センター(富山県) KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ 2025年10月10日(金)

SVリーグ女子の中継・配信局一覧

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子は、テレビとネットの両方で観戦可能だ。会場に足を運べないファンでも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をリアルタイムで視聴できる。

放送はJ SPORTS系列のチャンネルを中心に展開され、インターネットではJ SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)、U-NEXT、Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)、そしてABEMA de JSPORTSなど複数のサービスでライブ・見逃し配信が行われる。

それぞれの特徴をまとめた放送・配信局一覧は以下の通り。

サービス名 主な配信・放送内容 料金(税込) 視聴方法 J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) SVリーグ女子の全試合をライブ・見逃し配信 月額2,580円(U25割:1,290円) パソコン・スマホ・タブレットで視聴可 U-NEXT 「J SPORTS バレーボールパック」で全試合配信。SVリーグ女子第1節も視聴対象 U-NEXT月額2,189円+パック2,580円 U-NEXTアプリまたはブラウザから Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 男女全試合をライブ配信。第1節からファイナルまで網羅 月額2,840円(初回14日間無料) Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加 ABEMA de JSPORTS 毎節、男女各2試合(計88試合)を無料生中継。月に1回は「ABEMA」限定のオリジナル解説付き配信を実施。全試合のハイライト映像も無料で配信され、独自解説コンテンツも視聴可能。 無料(一部有料コンテンツあり) ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能 J SPORTS(テレビ放送・CS) CS放送で主要試合を中心に生中継 スカパー!契約プランにより異なる スカパー!・J:COMなどのCS放送で視聴可能

各プラットフォームではライブ視聴に加え、見逃し配信にも対応しており、リアルタイムで見られない試合も後から視聴できる点が魅力だ。J SPORTSオンデマンドやU-NEXTではハイライト映像や選手特集も配信予定で、ファンにとって見逃せないシーズンとなりそうだ。

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。