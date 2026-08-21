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DAZNで2026-27シーズンのブセリエAをライブ配信
Aoi Fujimiya

セリエA2026-27の開幕はいつ？初戦は何時から？試合日程・放送予定まとめ

セリエ A
Inter Milan
ナポリ
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フロジノーネ
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セリエA2026-27の開幕はいつ？初戦の日本時間キックオフ・第1節全対戦カード・DAZN放送配信予定を紹介。

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セリエA2026-27シーズンが、2026年8月22日(土)に開幕する。

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本記事では、セリエA2026-27シーズンの開幕日、初戦のキックオフ時間を紹介する。

セリエA2026-27開幕はいつ？初戦は何時から？

セリエA2026-27シーズンは、日本時間2026年8月23日(日)に開幕する。開幕節の最初の試合は、インテルvsモンツァ、ウディネーゼvsコモの2カードで、いずれも日本時間1:30キックオフ予定となっている。

第1節は8月23日(日)から8月25日(火)にかけて開催される予定。イタリアと日本にはサマータイム適用時で7時間の時差があるため、日本では日曜・月曜・火曜の未明に試合が行われる形となる。

開幕節では、インテルやナポリ、ユヴェントス、ミラン、ローマなどの注目クラブが登場。パルマには日本代表GK鈴木彩艶が所属しており、8月23日(日)3:45から行われるカリアリ戦で新シーズンの初戦を迎える予定だ。

日本時間対戦カード
2026年8月23日(日)1:30インテル vs モンツァ
2026年8月23日(日)1:30ウディネーゼ vs コモ
2026年8月23日(日)3:45ジェノア vs ナポリ
2026年8月23日(日)3:45パルマ vs カリアリ
2026年8月24日(月)1:30フロジノーネ vs ユヴェントス
2026年8月24日(月)1:30ヴェネツィア vs レッチェ
2026年8月24日(月)3:45アタランタ vs サッスオーロ
2026年8月24日(月)3:45トリノ vs ACミラン
2026年8月25日(火)1:30ボローニャ vs ラツィオ
2026年8月25日(火)3:45ローマ vs フィオレンティーナ

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セリエA2026-27の放送・配信予定は？

セリエA2026-27シーズンは、日本国内では『DAZN』が独占配信する予定だ。インテル、ユヴェントス、ミラン、ナポリ、ローマなどの注目クラブが参戦するイタリア1部リーグを視聴したい場合は、DAZNでのネット配信が主な視聴方法となる。

現時点で、地上波テレビやBSでの放送予定は発表されていない。そのため、テレビ放送で継続的に視聴する形ではなく、スマホ、PC、タブレット、テレビアプリなどを使ってDAZNでライブ配信を視聴する形が基本となる。

DAZNでは、セリエAのライブ配信に加えて、見逃し配信やハイライトを視聴できる場合もある。リアルタイムで試合を見られない人や、注目クラブの試合を後から振り返りたい人も、配信スケジュールを確認しておきたい。

視聴方法放送・配信状況
DAZN独占配信予定
地上波テレビ放送予定なし
BS放送放送予定なし

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セリエA2026-27のおすすめ視聴方法

『DAZN』では、2026-27シーズンのセリエAをライブ配信する。インテルやユヴェントス、ミラン、ナポリをはじめ、イタリアを代表する強豪クラブがしのぎを削る欧州屈指のリーグを視聴可能だ。

さらに、DAZNではセリエAだけでなく、Jリーグやラ・リーガ、ブンデスリーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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