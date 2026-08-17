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天皇杯注目試合はスカパー！でも中継！加入初月無料でTV＆ネット視聴
Aoi Fujimiya

天皇杯2026はいつから？トーナメント表・試合スケジュール・中継予定まとめ

カップ

天皇杯2026の日程は？開幕日・トーナメント表・試合スケジュール・テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

天皇杯の注目試合を生中継
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サッカー日本一を決める『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』が、2026年も開催される。J1・J2クラブに加え、都道府県代表などが参加し、ノックアウト方式で頂点を争う国内屈指のカップ戦だ。

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本記事では、天皇杯2026の日程、トーナメント表、中継予定を紹介する。

天皇杯2026はいつから？

『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』は、2026年8月19日(水)の1回戦から開幕する。1回戦にはアマチュアシードチームの筑波大学や都道府県代表チームが出場し、ノックアウト方式で勝ち上がりを争う。

続く2回戦は8月26日(水)に開催され、ここからJ1・J2クラブが登場。3回戦は9月23日(水・祝)と10月7日(水)、ラウンド16は12月9日(水)に行われる予定だ。

大会終盤は12月23日(水)に準々決勝、12月27日(日)に準決勝を実施。そして決勝は2027年1月1日(金・祝)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。天皇杯では第100回大会以来、6年ぶりとなる「元日決勝」が復活する。

  • 1回戦：2026年8月19日(水)
  • 2回戦：2026年8月26日(水)
  • 3回戦：2026年9月23日(水・祝)、10月7日(水)
  • ラウンド16(4回戦)：2026年12月9日(水)
  • 準々決勝：2026年12月23日(水)
  • 準決勝：2026年12月27日(日)
  • 決勝：2027年1月1日(金・祝)

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天皇杯2026のトーナメント表は？

『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』は、ノックアウト方式のトーナメントで争われる。2026年8月19日(水)に行われる1回戦からスタートし、各試合の勝者が次のラウンドへ進出する。

1回戦は全24試合が組まれており、アマチュアシードの筑波大学や各都道府県代表チームなどが出場。徳島ヴォルティスやFC今治、ブラウブリッツ秋田といったクラブも1回戦から登場する。

8月26日(水)の2回戦からは鹿島アントラーズ、名古屋グランパス、川崎フロンターレ、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、浦和レッズ、FC東京などJ1・J2クラブが本格的に参戦。1回戦を勝ち上がったクラブと対戦し、3回戦進出を懸けて争う。

その後は3回戦、ラウンド16、準々決勝、準決勝と勝ち上がり、2027年1月1日(金・祝)に行われる決勝で第106回大会の優勝クラブが決定する。

ラウンドHOMEAWAY開催日
1回戦アトレチコ鈴鹿FC BASARA HYOGO2026年8月19日(水)
1回戦ガイナーレ鳥取ロアッソ熊本2026年8月19日(水)
1回戦東北学院大学ザスパ群馬2026年8月19日(水)
1回戦栃木SCブリオベッカ浦安・市川2026年8月19日(水)
1回戦レイラック滋賀FCJAPANサッカーカレッジ2026年8月19日(水)
1回戦徳島ヴォルティスFC徳島2026年8月19日(水)
1回戦ギラヴァンツ北九州沖縄SV2026年8月19日(水)
1回戦ベルガロッソいわみ長崎国際大学2026年8月19日(水)
1回戦アスルクラロ沼津アルテリーヴォ和歌山2026年8月19日(水)
1回戦カマタマーレ讃岐ヴェロスクロノス都農2026年8月19日(水)
1回戦流通経済大学クリアソン新宿2026年8月19日(水)
1回戦専修大学筑波大学2026年8月19日(水)
1回戦FC今治ブラウブリッツ秋田2026年8月19日(水)
1回戦福島ユナイテッドFC大山サッカークラブ2026年8月19日(水)
1回戦金沢星稜大学京都産業大学2026年8月19日(水)
1回戦山梨学院大学東京国際大学FC2026年8月19日(水)
1回戦FC岐阜富山新庄クラブ2026年8月19日(水)
1回戦鹿児島ユナイテッドFCレノファ山口FC2026年8月19日(水)
1回戦SRC広島FCマルヤス岡崎2026年8月19日(水)
1回戦奈良クラブFC大阪2026年8月19日(水)
1回戦愛媛FC環太平洋大学2026年8月19日(水)
1回戦いわてグルージャ盛岡札幌大学2026年8月19日(水)
1回戦AC長野パルセイロ福井ユナイテッドFC2026年8月19日(水)
1回戦ラインメール青森秋田大学2026年8月19日(水)
2回戦鹿島アントラーズ1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦北海道コンサドーレ札幌ヴァンフォーレ甲府2026年8月26日(水)
2回戦名古屋グランパス1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦東京ヴェルディ1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦川崎フロンターレ1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦ジュビロ磐田テゲバジャーロ宮崎2026年8月26日(水)
2回戦ガンバ大阪1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦1回戦勝者川副クラブ2026年8月26日(水)
2回戦サンフレッチェ広島1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦いわきFC大分トリニータ2026年8月26日(水)
2回戦ファジアーノ岡山1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦ジェフユナイテッド千葉1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦ヴィッセル神戸1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦サガン鳥栖カターレ富山2026年8月26日(水)
2回戦アビスパ福岡1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦横浜FC1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦柏レイソル1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦1回戦勝者1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦横浜F・マリノス1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦水戸ホーリーホック1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦浦和レッズ1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦RB大宮アルディージャヴァンラーレ八戸2026年8月26日(水)
2回戦セレッソ大阪1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦アルビレックス新潟1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦京都サンガF.C.1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦モンテディオ山形藤枝MYFC2026年8月26日(水)
2回戦清水エスパルス1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦V・ファーレン長崎1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦FC町田ゼルビア1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦ベガルタ仙台栃木シティ2026年8月26日(水)
2回戦FC東京1回戦勝者2026年8月26日(水)
2回戦湘南ベルマーレ1回戦勝者2026年8月26日(水)

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第106回天皇杯の放送・配信予定は？

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。

また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■1回戦

試合日時
キックオフ		対戦カード放送・配信
8/19(水)
18:30		アトレチコ鈴鹿［三重県代表］
vs.
FC BASARA HYOGO［兵庫県代表］		JFATV
18:30～（LIVE）
8/19(水)
19:00		ガイナーレ鳥取［鳥取県代表］
vs.
熊本県代表		スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
8/19(水)
19:00		流通経済大学［茨城県代表］
vs.
クリアソン新宿［東京都代表］		スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
8/19(水)
19:00		神奈川県代表
vs.
筑波大学［シード］		スポーツライブ+（Ch.580）
18:50～（LIVE）
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）

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第106回天皇杯のおすすめ視聴方法

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第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
  3. スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
  4. スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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