天皇杯2026はいつから？トーナメント表・試合スケジュール・中継予定まとめ

サッカー日本一を決める『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』が、2026年も開催される。J1・J2クラブに加え、都道府県代表などが参加し、ノックアウト方式で頂点を争う国内屈指のカップ戦だ。
本記事では、天皇杯2026の日程、トーナメント表、中継予定を紹介する。
天皇杯2026はいつから？
『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』は、2026年8月19日(水)の1回戦から開幕する。1回戦にはアマチュアシードチームの筑波大学や都道府県代表チームが出場し、ノックアウト方式で勝ち上がりを争う。
続く2回戦は8月26日(水)に開催され、ここからJ1・J2クラブが登場。3回戦は9月23日(水・祝)と10月7日(水)、ラウンド16は12月9日(水)に行われる予定だ。
大会終盤は12月23日(水)に準々決勝、12月27日(日)に準決勝を実施。そして決勝は2027年1月1日(金・祝)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。天皇杯では第100回大会以来、6年ぶりとなる「元日決勝」が復活する。
- 1回戦：2026年8月19日(水)
- 2回戦：2026年8月26日(水)
- 3回戦：2026年9月23日(水・祝)、10月7日(水)
- ラウンド16(4回戦)：2026年12月9日(水)
- 準々決勝：2026年12月23日(水)
- 準決勝：2026年12月27日(日)
- 決勝：2027年1月1日(金・祝)
天皇杯2026のトーナメント表は？
『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』は、ノックアウト方式のトーナメントで争われる。2026年8月19日(水)に行われる1回戦からスタートし、各試合の勝者が次のラウンドへ進出する。
1回戦は全24試合が組まれており、アマチュアシードの筑波大学や各都道府県代表チームなどが出場。徳島ヴォルティスやFC今治、ブラウブリッツ秋田といったクラブも1回戦から登場する。
8月26日(水)の2回戦からは鹿島アントラーズ、名古屋グランパス、川崎フロンターレ、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、浦和レッズ、FC東京などJ1・J2クラブが本格的に参戦。1回戦を勝ち上がったクラブと対戦し、3回戦進出を懸けて争う。
その後は3回戦、ラウンド16、準々決勝、準決勝と勝ち上がり、2027年1月1日(金・祝)に行われる決勝で第106回大会の優勝クラブが決定する。
|ラウンド
|HOME
|AWAY
|開催日
|1回戦
|アトレチコ鈴鹿
|FC BASARA HYOGO
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|ガイナーレ鳥取
|ロアッソ熊本
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|東北学院大学
|ザスパ群馬
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|栃木SC
|ブリオベッカ浦安・市川
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|レイラック滋賀FC
|JAPANサッカーカレッジ
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|徳島ヴォルティス
|FC徳島
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|ギラヴァンツ北九州
|沖縄SV
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|ベルガロッソいわみ
|長崎国際大学
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|アスルクラロ沼津
|アルテリーヴォ和歌山
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|カマタマーレ讃岐
|ヴェロスクロノス都農
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|流通経済大学
|クリアソン新宿
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|専修大学
|筑波大学
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|FC今治
|ブラウブリッツ秋田
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|福島ユナイテッドFC
|大山サッカークラブ
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|金沢星稜大学
|京都産業大学
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|山梨学院大学
|東京国際大学FC
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|FC岐阜
|富山新庄クラブ
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|鹿児島ユナイテッドFC
|レノファ山口FC
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|SRC広島
|FCマルヤス岡崎
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|奈良クラブ
|FC大阪
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|愛媛FC
|環太平洋大学
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|いわてグルージャ盛岡
|札幌大学
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|AC長野パルセイロ
|福井ユナイテッドFC
|2026年8月19日(水)
|1回戦
|ラインメール青森
|秋田大学
|2026年8月19日(水)
|2回戦
|鹿島アントラーズ
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|北海道コンサドーレ札幌
|ヴァンフォーレ甲府
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|名古屋グランパス
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|東京ヴェルディ
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|川崎フロンターレ
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|ジュビロ磐田
|テゲバジャーロ宮崎
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|ガンバ大阪
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|1回戦勝者
|川副クラブ
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|サンフレッチェ広島
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|いわきFC
|大分トリニータ
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|ファジアーノ岡山
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|ジェフユナイテッド千葉
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|ヴィッセル神戸
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|サガン鳥栖
|カターレ富山
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|アビスパ福岡
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|横浜FC
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|柏レイソル
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|1回戦勝者
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|横浜F・マリノス
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|水戸ホーリーホック
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|浦和レッズ
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|RB大宮アルディージャ
|ヴァンラーレ八戸
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|セレッソ大阪
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|アルビレックス新潟
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|京都サンガF.C.
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|モンテディオ山形
|藤枝MYFC
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|清水エスパルス
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|V・ファーレン長崎
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|FC町田ゼルビア
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|ベガルタ仙台
|栃木シティ
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|FC東京
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
|2回戦
|湘南ベルマーレ
|1回戦勝者
|2026年8月26日(水)
第106回天皇杯の放送・配信予定は？
第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。
また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。
最新の中継予定は以下の通り。
■1回戦
|試合日時
キックオフ
|対戦カード
|放送・配信
|8/19(水)
18:30
|アトレチコ鈴鹿［三重県代表］
vs.
FC BASARA HYOGO［兵庫県代表］
|JFATV
18:30～（LIVE）
|8/19(水)
19:00
|ガイナーレ鳥取［鳥取県代表］
vs.
熊本県代表
|スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
|8/19(水)
19:00
|流通経済大学［茨城県代表］
vs.
クリアソン新宿［東京都代表］
|スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
|8/19(水)
19:00
|神奈川県代表
vs.
筑波大学［シード］
|スポーツライブ+（Ch.580）
18:50～（LIVE）
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
第106回天皇杯のおすすめ視聴方法
第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。
また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。
まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。
スカパー！サッカーセットの加入方法
- 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
- 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
- スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
- スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！
※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。