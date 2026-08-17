天皇杯2026はいつから？トーナメント表・試合スケジュール・中継予定まとめ

サッカー日本一を決める『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』が、2026年も開催される。J1・J2クラブに加え、都道府県代表などが参加し、ノックアウト方式で頂点を争う国内屈指のカップ戦だ。

本記事では、天皇杯2026の日程、トーナメント表、中継予定を紹介する。

天皇杯2026はいつから？

『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』は、2026年8月19日(水)の1回戦から開幕する。1回戦にはアマチュアシードチームの筑波大学や都道府県代表チームが出場し、ノックアウト方式で勝ち上がりを争う。

続く2回戦は8月26日(水)に開催され、ここからJ1・J2クラブが登場。3回戦は9月23日(水・祝)と10月7日(水)、ラウンド16は12月9日(水)に行われる予定だ。

大会終盤は12月23日(水)に準々決勝、12月27日(日)に準決勝を実施。そして決勝は2027年1月1日(金・祝)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。天皇杯では第100回大会以来、6年ぶりとなる「元日決勝」が復活する。

1回戦：2026年8月19日(水)

2回戦：2026年8月26日(水)

3回戦：2026年9月23日(水・祝)、10月7日(水)

ラウンド16(4回戦)：2026年12月9日(水)

準々決勝：2026年12月23日(水)

準決勝：2026年12月27日(日)

決勝：2027年1月1日(金・祝)

天皇杯2026のトーナメント表は？

『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』は、ノックアウト方式のトーナメントで争われる。2026年8月19日(水)に行われる1回戦からスタートし、各試合の勝者が次のラウンドへ進出する。

1回戦は全24試合が組まれており、アマチュアシードの筑波大学や各都道府県代表チームなどが出場。徳島ヴォルティスやFC今治、ブラウブリッツ秋田といったクラブも1回戦から登場する。

8月26日(水)の2回戦からは鹿島アントラーズ、名古屋グランパス、川崎フロンターレ、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、浦和レッズ、FC東京などJ1・J2クラブが本格的に参戦。1回戦を勝ち上がったクラブと対戦し、3回戦進出を懸けて争う。

その後は3回戦、ラウンド16、準々決勝、準決勝と勝ち上がり、2027年1月1日(金・祝)に行われる決勝で第106回大会の優勝クラブが決定する。

ラウンド HOME AWAY 開催日 1回戦 アトレチコ鈴鹿 FC BASARA HYOGO 2026年8月19日(水) 1回戦 ガイナーレ鳥取 ロアッソ熊本 2026年8月19日(水) 1回戦 東北学院大学 ザスパ群馬 2026年8月19日(水) 1回戦 栃木SC ブリオベッカ浦安・市川 2026年8月19日(水) 1回戦 レイラック滋賀FC JAPANサッカーカレッジ 2026年8月19日(水) 1回戦 徳島ヴォルティス FC徳島 2026年8月19日(水) 1回戦 ギラヴァンツ北九州 沖縄SV 2026年8月19日(水) 1回戦 ベルガロッソいわみ 長崎国際大学 2026年8月19日(水) 1回戦 アスルクラロ沼津 アルテリーヴォ和歌山 2026年8月19日(水) 1回戦 カマタマーレ讃岐 ヴェロスクロノス都農 2026年8月19日(水) 1回戦 流通経済大学 クリアソン新宿 2026年8月19日(水) 1回戦 専修大学 筑波大学 2026年8月19日(水) 1回戦 FC今治 ブラウブリッツ秋田 2026年8月19日(水) 1回戦 福島ユナイテッドFC 大山サッカークラブ 2026年8月19日(水) 1回戦 金沢星稜大学 京都産業大学 2026年8月19日(水) 1回戦 山梨学院大学 東京国際大学FC 2026年8月19日(水) 1回戦 FC岐阜 富山新庄クラブ 2026年8月19日(水) 1回戦 鹿児島ユナイテッドFC レノファ山口FC 2026年8月19日(水) 1回戦 SRC広島 FCマルヤス岡崎 2026年8月19日(水) 1回戦 奈良クラブ FC大阪 2026年8月19日(水) 1回戦 愛媛FC 環太平洋大学 2026年8月19日(水) 1回戦 いわてグルージャ盛岡 札幌大学 2026年8月19日(水) 1回戦 AC長野パルセイロ 福井ユナイテッドFC 2026年8月19日(水) 1回戦 ラインメール青森 秋田大学 2026年8月19日(水) 2回戦 鹿島アントラーズ 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 北海道コンサドーレ札幌 ヴァンフォーレ甲府 2026年8月26日(水) 2回戦 名古屋グランパス 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 東京ヴェルディ 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 川崎フロンターレ 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 ジュビロ磐田 テゲバジャーロ宮崎 2026年8月26日(水) 2回戦 ガンバ大阪 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 1回戦勝者 川副クラブ 2026年8月26日(水) 2回戦 サンフレッチェ広島 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 いわきFC 大分トリニータ 2026年8月26日(水) 2回戦 ファジアーノ岡山 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 ジェフユナイテッド千葉 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 ヴィッセル神戸 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 サガン鳥栖 カターレ富山 2026年8月26日(水) 2回戦 アビスパ福岡 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 横浜FC 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 柏レイソル 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 1回戦勝者 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 横浜F・マリノス 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 水戸ホーリーホック 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 浦和レッズ 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 RB大宮アルディージャ ヴァンラーレ八戸 2026年8月26日(水) 2回戦 セレッソ大阪 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 アルビレックス新潟 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 京都サンガF.C. 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 モンテディオ山形 藤枝MYFC 2026年8月26日(水) 2回戦 清水エスパルス 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 V・ファーレン長崎 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 FC町田ゼルビア 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 ベガルタ仙台 栃木シティ 2026年8月26日(水) 2回戦 FC東京 1回戦勝者 2026年8月26日(水) 2回戦 湘南ベルマーレ 1回戦勝者 2026年8月26日(水)

第106回天皇杯の放送・配信予定は？

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。

また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■1回戦

試合日時

キックオフ 対戦カード 放送・配信 8/19(水)

18:30 アトレチコ鈴鹿［三重県代表］

vs.

FC BASARA HYOGO［兵庫県代表］ JFATV

18:30～（LIVE） 8/19(水)

19:00 ガイナーレ鳥取［鳥取県代表］

vs.

熊本県代表 スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～（LIVE） 8/19(水)

19:00 流通経済大学［茨城県代表］

vs.

クリアソン新宿［東京都代表］ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～（LIVE） 8/19(水)

19:00 神奈川県代表

vs.

筑波大学［シード］ スポーツライブ+（Ch.580）

18:50～（LIVE）

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～（LIVE）

第106回天皇杯のおすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。

※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。