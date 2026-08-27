ブンデスリーガ2026-27開幕はいつ？初戦は何時から？試合日程・放送予定

ブンデスリーガ2026-27シーズンが、2026年8月28日(金)に開幕する。

本記事では、ブンデスリーガ2026-27シーズンの開幕日、初戦のキックオフ時間について紹介する。

ブンデスリーガ2026-27開幕はいつ？初戦は何時から？

ブンデスリーガ2026-27シーズンは、日本時間2026年8月29日(土)に開幕する。シーズン最初の試合は、王者バイエルン・ミュンヘンとシュトゥットガルトの一戦で、日本時間3:30キックオフ予定となっている。

開幕戦を戦うバイエルンには日本代表DF伊藤洋輝が所属しており、新シーズンの初戦から日本人選手の出場にも注目が集まる。第1節は日本時間8月29日(土)から8月31日(月)にかけて開催され、ドルトムントやレバークーゼン、フランクフルトなどの注目クラブも登場する。

また、2026-27シーズンはシャルケの1部復帰により、ドルトムントとの伝統の一戦「レヴィア・ダービー」が復活。さらに、エルフェアスベルクがクラブ史上初の1部昇格を果たし、開幕節でレバークーゼンと対戦するなど、見どころの多いシーズンとなりそうだ。

日本時間 対戦カード 2026年8月29日(土)3:30 バイエルン vs シュトゥットガルト 2026年8月29日(土)22:30 ケルン vs ホッフェンハイム 2026年8月29日(土)22:30 エルフェアスベルク vs レバークーゼン 2026年8月29日(土)22:30 マインツ vs パーダーボルン 2026年8月29日(土)22:30 ウニオン・ベルリン vs フランクフルト 2026年8月29日(土)22:30 ライプツィヒ vs ボルシアMG 2026年8月30日(日)1:30 ドルトムント vs ハンブルガーSV 2026年8月30日(日)22:30 フライブルク vs ブレーメン 2026年8月31日(月)0:30 アウクスブルク vs シャルケ

ブンデスリーガ2026-27の放送・配信予定は？

2026-27シーズンのブンデスリーガは、日本国内では『DAZN』が全306試合をライブ配信する予定だ。2025-26シーズンから始まった3年間の放映契約の2年目となり、全試合を視聴する場合はDAZN系サービスへの加入が基本となる。

DAZN Standardの料金は月間プランが月額4,200円(税込)、年間プラン一括払いが32,000円(税込)。シーズンを通してブンデスリーガを視聴する場合は、月間プランを継続するよりも年間プラン一括払いの方が料金を抑えられる。

料金を抑えたい場合は、DAZN StandardとDMMプレミアムがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢となる。月額3,480円(税込)でDAZNの対象コンテンツに加え、DMM TVのアニメやドラマ、映画なども視聴可能だ。

また、ABEMAでは日本人選手が所属するクラブの試合を中心に無料中継も予定されているが、全306試合を視聴するには有料のDAZN系サービスへの加入が必要となる。

地上波、BS、CSではブンデスリーガを継続的に放送する予定はなく、全試合を追う場合はインターネット配信が中心となる。

サービス 放送・配信内容 料金 特徴 DAZN Standard 全306試合をライブ配信予定 月額4,200円(税込)

年間一括32,000円(税込) 全試合のライブ配信・見逃し配信を視聴可能 DMM×DAZNホーダイ DAZNの配信コンテンツを視聴可能 月額3,480円(税込) DAZN StandardとDMMプレミアムのセットプラン ABEMA 一部試合を無料中継予定 無料 日本人選手所属クラブの試合を中心に配信予定 地上波・BS・CS 定期放送予定なし - 全試合の視聴はDAZN系サービスが基本

ブンデスリーガ2026-27のおすすめ視聴方法

『DAZN』では、2026-27シーズンのブンデスリーガをライブ配信する。バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州屈指のリーグを視聴可能だ。

さらに、DAZNではブンデスリーガだけでなく、JリーグやセリエA、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】年間プランがお得

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのブンデスリーガをライブ配信する。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

ABEMA

ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を『ABEMA』で毎節無料で生中継する。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。