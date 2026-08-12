国内最大級の都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって開催される。東京会場と大阪会場には国内外の豪華アーティストが集結し、25周年を迎える節目の開催として大きな注目を集めている。
本記事では、『SUMMER SONIC 2026』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
SUMMER SONIC 2026はいつから？日程・会場を紹介
『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって開催される。
今年はサマソニ25周年のアニバーサリーイヤーとなり、例年の2日間開催から3日間へと拡大。東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ、大阪会場は万博記念公園で実施される。
東京会場は各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は10:00開場、11:00開演予定となっている。出演アーティストやステージごとのタイムテーブルは日によって異なるため、参加予定の場合は事前に最新スケジュールを確認しておきたい。
|項目
|東京
|大阪
|開催日
|2026年8月14日(金)～16日(日)
|2026年8月14日(金)～16日(日)
|会場
|ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
|万博記念公園
|開場
|9:00
|10:00
|開演
|11:00
|11:00予定
SUMMER SONIC 2026のスケジュールは？
『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたり、東京と大阪の2会場で開催される。
東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で10:00開場、11:00開演予定となっている。
メインステージのヘッドライナーは、8月14日(金)の東京がTHE STROKES、大阪がL'Arc-en-Ciel。15日(土)は東京がAdo、大阪がTHE STROKES、16日(日)は東京がL'Arc-en-Ciel、大阪がAdoを予定している。
このほか、東京ではBUMP OF CHICKENが8月14日(金)17:20からMARINE STAGEに出演。BABYMETALは8月16日(日)の東京、8月14日(金)の大阪でSONIC “METAL” STAGEに登場する。東京・幕張メッセでは8月14日(金)と15日(土)の深夜にMIDNIGHT SONICも開催される。
『SUMMER SONIC 2026』の主なスケジュールは以下の通り。
|日程
|会場
|ステージ
|出演者・イベント
|時間
|8月14日(金)
|東京
|MARINE STAGE
|BUMP OF CHICKEN
|17:20～
|8月14日(金)
|東京
|MARINE STAGE
|THE STROKES
|19:20～
|8月14日(金)
|大阪
|AIR STAGE
|L'Arc-en-Ciel
|19:20～
|8月14日(金)
|大阪
|SONIC “METAL” STAGE
|BABYMETAL
|19:30～
|8月14日(金)
|東京
|MIDNIGHT SONIC
|DIM MAK:30 ～HARAJUKU RAVE CLUB～
|22:00開場
|8月15日(土)
|東京
|MARINE STAGE
|Ado
|19:25～
|8月15日(土)
|大阪
|AIR STAGE
|THE STROKES
|19:10～
|8月15日(土)
|東京
|MIDNIGHT SONIC
|MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER
|22:00開場
|8月16日(日)
|東京
|MARINE STAGE
|L'Arc-en-Ciel
|19:20～
|8月16日(日)
|東京
|SONIC “METAL” STAGE
|BABYMETAL
|19:20～
|8月16日(日)
|大阪
|AIR STAGE
|Ado
|19:00～
SUMMER SONIC 2026の放送・配信予定は？
『SUMMER SONIC 2026』は、WOWOWオンデマンドで3日間にわたって独占ライブ配信される。配信対象は東京会場のMARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージで、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の各日、公演時間中にリアルタイム配信が行われる。
視聴にはインターネット環境が必要で、スマートフォン、PC、タブレット、スマートテレビなどに対応。当日のライブ配信はWOWOWオンデマンド限定となっており、BSのWOWOW各チャンネルでの生放送は予定されていない。
また、当日のライブ配信は追いかけ再生、見逃し配信、リピート配信には対応していないため、リアルタイムでの視聴が必要となる。一方、9月と10月には改めてWOWOWで放送およびアーカイブ配信が実施される予定だ。
『SUMMER SONIC 2026』の主な放送・配信予定は以下の通り。
|項目
|内容
|ライブ配信日
|2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)
|配信サービス
|WOWOWオンデマンド
|対象会場
|東京会場
|対象ステージ
|MARINE／MOUNTAIN／SONIC／PACIFIC
|BSテレビ生放送
|なし
|追いかけ再生
|非対応
|当日の見逃し配信
|なし
|後日放送・アーカイブ
|2026年9月・10月に予定
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