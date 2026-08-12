国内最大級の都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって開催される。東京会場と大阪会場には国内外の豪華アーティストが集結し、25周年を迎える節目の開催として大きな注目を集めている。

本記事では、『SUMMER SONIC 2026』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

SUMMER SONIC 2026はいつから？日程・会場を紹介

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって開催される。

今年はサマソニ25周年のアニバーサリーイヤーとなり、例年の2日間開催から3日間へと拡大。東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ、大阪会場は万博記念公園で実施される。

東京会場は各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は10:00開場、11:00開演予定となっている。出演アーティストやステージごとのタイムテーブルは日によって異なるため、参加予定の場合は事前に最新スケジュールを確認しておきたい。

項目 東京 大阪 開催日 2026年8月14日(金)～16日(日) 2026年8月14日(金)～16日(日) 会場 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ 万博記念公園 開場 9:00 10:00 開演 11:00 11:00予定

SUMMER SONIC 2026のスケジュールは？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたり、東京と大阪の2会場で開催される。

東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で10:00開場、11:00開演予定となっている。

メインステージのヘッドライナーは、8月14日(金)の東京がTHE STROKES、大阪がL'Arc-en-Ciel。15日(土)は東京がAdo、大阪がTHE STROKES、16日(日)は東京がL'Arc-en-Ciel、大阪がAdoを予定している。

このほか、東京ではBUMP OF CHICKENが8月14日(金)17:20からMARINE STAGEに出演。BABYMETALは8月16日(日)の東京、8月14日(金)の大阪でSONIC “METAL” STAGEに登場する。東京・幕張メッセでは8月14日(金)と15日(土)の深夜にMIDNIGHT SONICも開催される。

『SUMMER SONIC 2026』の主なスケジュールは以下の通り。

日程 会場 ステージ 出演者・イベント 時間 8月14日(金) 東京 MARINE STAGE BUMP OF CHICKEN 17:20～ 8月14日(金) 東京 MARINE STAGE THE STROKES 19:20～ 8月14日(金) 大阪 AIR STAGE L'Arc-en-Ciel 19:20～ 8月14日(金) 大阪 SONIC “METAL” STAGE BABYMETAL 19:30～ 8月14日(金) 東京 MIDNIGHT SONIC DIM MAK:30 ～HARAJUKU RAVE CLUB～ 22:00開場 8月15日(土) 東京 MARINE STAGE Ado 19:25～ 8月15日(土) 大阪 AIR STAGE THE STROKES 19:10～ 8月15日(土) 東京 MIDNIGHT SONIC MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER 22:00開場 8月16日(日) 東京 MARINE STAGE L'Arc-en-Ciel 19:20～ 8月16日(日) 東京 SONIC “METAL” STAGE BABYMETAL 19:20～ 8月16日(日) 大阪 AIR STAGE Ado 19:00～

SUMMER SONIC 2026の放送・配信予定は？

『SUMMER SONIC 2026』は、WOWOWオンデマンドで3日間にわたって独占ライブ配信される。配信対象は東京会場のMARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージで、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の各日、公演時間中にリアルタイム配信が行われる。

視聴にはインターネット環境が必要で、スマートフォン、PC、タブレット、スマートテレビなどに対応。当日のライブ配信はWOWOWオンデマンド限定となっており、BSのWOWOW各チャンネルでの生放送は予定されていない。

また、当日のライブ配信は追いかけ再生、見逃し配信、リピート配信には対応していないため、リアルタイムでの視聴が必要となる。一方、9月と10月には改めてWOWOWで放送およびアーカイブ配信が実施される予定だ。

『SUMMER SONIC 2026』の主な放送・配信予定は以下の通り。

項目 内容 ライブ配信日 2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日) 配信サービス WOWOWオンデマンド 対象会場 東京会場 対象ステージ MARINE／MOUNTAIN／SONIC／PACIFIC BSテレビ生放送 なし 追いかけ再生 非対応 当日の見逃し配信 なし 後日放送・アーカイブ 2026年9月・10月に予定

WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。