SV.LEAGUE 2526 opeaningmatchSV.LEAGUE
大同生命SVリーグはU-NEXTの「J SPORTS バレーボールパック」で全試合ライブ配信
GOAL

大同生命SVリーグ2025-26はいつ開幕？女子・男子の開幕日程と初戦カード、テレビ放送/ネット配信・配信情報まとめ

大同生命SVリーグ2025-26はいつ開幕？女子は10月10日・男子は10月24日スタート 初戦カードや会場情報、テレビ放送/ネット配信予定を紹介。

日本バレーボール界の新たな頂点を決める「大同生命SVリーグ2025-26」が、いよいよ幕を開ける。

本記事では、大同生命SVリーグ2025-26の開幕日程について紹介する。

大同生命SVリーグ2025-26の開幕日程

2024-25シーズンに誕生した新たなセミプロリーグ「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」は、2030年までに世界最高峰を目指すプロジェクトの中核として、2025-26シーズンで2年目を迎える。昨シーズン以上の熱戦が期待される今季は、女子が10月10日(金)、男子が10月24日(金)にそれぞれ開幕する。

女子の開幕戦は10月10日(金)19:10から、おおきにアリーナ舞洲で大阪マーヴェラス対ヴィクトリーナ姫路が激突。同日には、黒部市総合体育センターでKUROBEアクアフェアリーズ対岡山シーガルズの試合も行われる。

男子は10月24日(金)19:10から、GLION ARENA KOBEで大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が開幕カードとして登場。男女ともに開幕から全国区で注目される舞台が整えられ、ファンの期待を大きく膨らませている。

区分開幕日会場カード
女子2025年10月10日(金)おおきにアリーナ舞洲大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路
女子2025年10月10日(金)黒部市総合体育センターKUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ
男子2025年10月24日(金)GLION ARENA KOBE大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪

大同生命SVリーグ2025-26の放送・配信予定

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビ放送とネット配信の両方で全国のファンが観戦できる環境が整っている。会場に足を運べない場合でも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をライブまたは見逃しで楽しむことが可能だ。

試合中継は「J SPORTS」系列を中心に展開され、インターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスがラインナップされている。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。

サービス名主な配信・放送内容料金(税込)視聴方法
J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)SVリーグ全試合をライブ・見逃し配信。学生・U25割引もあり、コストを抑えて視聴可能。月額2,580円(U25割:1,290円)PC・スマホ・タブレット対応
U-NEXT「J SPORTS バレーボールパック」を通じて全試合を視聴可能。第1節からファイナルラウンドまで完全カバー。U-NEXT月額2,189円 + パック料金2,580円U-NEXTアプリまたはブラウザで視聴
Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)男女全試合をライブ配信し、第1節からファイナルまで網羅。プライム会員無料期間と併用も可能。月額2,840円(初回14日間無料)Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加
ABEMA de JSPORTS毎節、男女各2試合(計88試合)を無料で生中継。月1回の限定解説付き配信や全試合のハイライトも無料公開。無料(一部プレミアム対象あり)ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能
J SPORTS(テレビ放送・CS)スカパー!やJ:COMなどを通じて主要試合を生中継。臨場感ある実況と高画質映像が魅力。契約プランによって異なるスカパー!・J:COM・ひかりTVなどで視聴可能

今季も「J SPORTSオンデマンド」を中心に、地上波や無料配信を含めた多彩な視聴手段が用意されている。特に「ABEMA」では、無料対象試合「SVリーグ Free Live Game!」を通じて、誰でも気軽にリーグ開幕節から楽しむことができる。

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

