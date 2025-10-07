大同生命SVリーグ2025-26はいつ開幕？女子・男子の開幕日程と初戦カード、テレビ放送/ネット配信・配信情報まとめ

日本バレーボール界の新たな頂点を決める「大同生命SVリーグ2025-26」が、いよいよ幕を開ける。

本記事では、大同生命SVリーグ2025-26の開幕日程について紹介する。

大同生命SVリーグ2025-26の開幕日程

2024-25シーズンに誕生した新たなセミプロリーグ「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」は、2030年までに世界最高峰を目指すプロジェクトの中核として、2025-26シーズンで2年目を迎える。昨シーズン以上の熱戦が期待される今季は、女子が10月10日(金)、男子が10月24日(金)にそれぞれ開幕する。

女子の開幕戦は10月10日(金)19:10から、おおきにアリーナ舞洲で大阪マーヴェラス対ヴィクトリーナ姫路が激突。同日には、黒部市総合体育センターでKUROBEアクアフェアリーズ対岡山シーガルズの試合も行われる。

男子は10月24日(金)19:10から、GLION ARENA KOBEで大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が開幕カードとして登場。男女ともに開幕から全国区で注目される舞台が整えられ、ファンの期待を大きく膨らませている。

区分 開幕日 会場 カード 女子 2025年10月10日(金) おおきにアリーナ舞洲 大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路 女子 2025年10月10日(金) 黒部市総合体育センター KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ 男子 2025年10月24日(金) GLION ARENA KOBE 大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪

大同生命SVリーグ2025-26の放送・配信予定

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビ放送とネット配信の両方で全国のファンが観戦できる環境が整っている。会場に足を運べない場合でも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をライブまたは見逃しで楽しむことが可能だ。

試合中継は「J SPORTS」系列を中心に展開され、インターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスがラインナップされている。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。

今季も「J SPORTSオンデマンド」を中心に、地上波や無料配信を含めた多彩な視聴手段が用意されている。特に「ABEMA」では、無料対象試合「SVリーグ Free Live Game!」を通じて、誰でも気軽にリーグ開幕節から楽しむことができる。

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。