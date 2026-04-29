SVリーグ男子チャンピオンシップのチケット販売はいつから？購入方法・価格・販売スケジュール

SVリーグ男子チャンピオンシップの開催が迫る中、チケット販売情報に注目が集まっている。シーズンの頂点を決めるプレーオフとあって、各試合とも高い人気が予想される。

本記事では、SVリーグ男子チャンピオンシップのチケット販売情報について紹介する。

SVリーグ男子チャンピオンシップはいつ？

2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN(男子)のチャンピオンシップは、2026年5月1日(金)に開幕する。レギュラーシーズンを勝ち抜いた上位クラブが集結し、日本一を決める短期決戦として実施される。

大会はクォーターファイナル(準々決勝)からスタートし、原則として金曜日から翌週火曜日にかけて各ラウンドが進行。上位クラブのホーム開催をベースにシリーズが組まれ、ホームアドバンテージを活かした戦いが展開される。

フォーマットはノックアウト方式を採用し、すべてのラウンドで2戦先勝制を採用。1勝1敗となった場合は第3戦が行われ、短期決戦ながらも実力が問われるシリーズ構成となっている。

なお、レギュラーシーズン上位のサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンはセミファイナルからの出場が決定。その他の上位6クラブがクォーターファイナルから準決勝進出を争う形となる。

ファイナル(決勝)は横浜での開催が予定されており、シーズンの頂点を決める大一番として注目が集まる。

SVリーグ男子チャンピオンシップのチケット販売情報は？

2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップのチケットは、公式販売サイト「チケットV」を中心に販売される。各ラウンドごとに主管クラブが異なるため、販売開始日や購入条件もそれぞれ設定されている点が特徴だ。

ファイナルは横浜アリーナで開催され、すでに先行販売を終えて一般販売(先着)に移行。価格帯はスタンド席からコートレベルまで幅広く設定されており、観戦スタイルに応じて選択できる。なお、購入枚数には上限が設けられている。

クォーターファイナルはレギュラーシーズン上位クラブのホーム開催となり、ジェイテクトSTINGS愛知やウルフドッグス名古屋が主管。各クラブごとに販売スケジュールや席種、価格設定が異なるため、事前確認が重要となる。

セミファイナルはサントリーサンバーズ大阪、大阪ブルテオンが主管し、Asueアリーナ大阪で開催。モバイルチケット限定や譲渡不可といった条件も設定されているため、購入時には注意が必要だ。

また、すべてのラウンドで2戦先勝方式が採用されているため、GAME3は1勝1敗となった場合のみ開催。チケット代金の決済方法や払い戻し対応なども通常とは異なる運用となるケースがある。

販売サイト：チケットV(事前会員登録が必要)

ファイナル一般販売：2026年4月24日(金)12:00〜(先着)

ファイナル価格帯：2,500円〜80,000円

クォーターファイナル：各クラブごとに販売実施(4月24日までに開始)

セミファイナル一般販売：2026年4月10日(金)12:30〜

GAME3：1勝1敗時のみ開催(未開催時は払い戻し対応)

決済方法：クレジットカード限定となる場合あり

チケット形式：モバイルチケット対応(一部譲渡不可)

転売：営利目的の転売は禁止

多くのユーザー数を抱える『チケジャム』でも、人気のチケットが取り扱われるケースがある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示し、譲渡を募る方法も用意されている。

利用時の注意点

『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムでのリクエスト手順

チケジャム公式サイトにアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

SVリーグ男子チャンピオンシップの放送・配信予定は？

2025-26シーズンのSVリーグ男子チャンピオンシップは、全試合がネット配信で視聴可能となっており、クォーターファイナル・セミファイナル、ファイナルにはテレビ中継も実施される。プレーオフ全体を通して視聴環境が整備されており、各ラウンドの進行にあわせて多様な視聴手段が用意されている。

ネット配信では、『J SPORTSオンデマンド』をはじめ、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』や『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信が提供される。

さらに、『ABEMA de J SPORTS』でも同様に全試合の配信に対応。一部試合については無料ライブ配信が予定されており、「SVリーグ Free Live Game!」として特定カードを無料で視聴できる機会も設けられている。

テレビ放送はラウンドごとに異なり、クォーターファイナル・セミファイナルはCS放送『J SPORTS』で中継。ファイナルはBSおよびCSで放送され、BS-TBSやNHK BS、フジテレビNEXTが中継を担当する。

サービス名 主な配信・放送内容 料金(税込) 視聴方法 J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) 全試合ライブ・見逃し配信 月額2,580円(U25割:1,290円) スマホ・PC・タブレット対応 U-NEXT 全試合ライブ・見逃し配信 月額2,189円+パック2,580円 アプリ・ブラウザ Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 全試合ライブ・見逃し配信 月額2,840円 Prime Video内で視聴 ABEMA de J SPORTS 全試合配信+一部無料配信 月額2,840円(一部無料) ABEMAアプリ・ブラウザ J SPORTS(CS) 準々決勝・準決勝を生中継/録画 契約プランによる CS放送 BS-TBS 決勝GAME1を生中継 無料 BS放送 NHK BS 決勝GAME2・GAME3を生中継 受信料 BS放送 フジテレビNEXT(CS) 決勝全試合を生中継 契約プランによる CS放送

※無料配信例：2026年5月1日(金)17:55〜 ウルフドッグス名古屋vs広島サンダーズ(GAME1)など

※チャンピオンシップ期間中に複数試合が無料配信予定

※放送・配信内容は変更となる可能性あります。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。