aespaライブ2026東京ドームのチケットはいつから？販売スケジュール・料金・購入方法まとめ

グローバルで活躍を続けるaespaが東京ドームでライブを行う。

本記事では、aespa東京ドームライブの日程、チケット販売情報について紹介する。

aespa東京ドームライブ公演の日程は？

aespaによる『2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』は、東京ドームで2日間にわたって開催される。グループにとって初の日本ドームツアーとなり、これまでのワールドツアーの集大成として位置づけられる注目の公演だ。

日程は2026年4月25日と26日の2公演。初日はナイト公演、2日目はデイ公演としてスケジュールが組まれており、大規模会場ならではの演出とともに、完成度の高いパフォーマンスが期待される。

グローバルでの活動を経て到達したドームステージは、aespaのキャリアにおける大きな節目となる公演となり、多くのファンの注目を集める一戦となる。

会場 公演日 開場時間 開演時間 東京ドーム 2026年4月25日(土) 16:00 18:00 東京ドーム 2026年4月26日(日) 14:00 16:00

aespa東京ドームライブ公演のチケット販売情報スケジュールは？

『2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』東京ドーム公演は、複数段階の先行抽選と一般受付を経て販売が実施されている。ファンクラブ先行を中心に段階的な受付が行われ、アップグレードチケットも含めた多様な販売スケジュールが組まれている点が特徴だ。

チケットは全席指定に加え、特典付きのプレミアムシート(アップグレード)が用意されており、アリーナ席保証やグッズ購入時の優先レーンなどの特典が付帯する。なお、アップグレードチケットはファンクラブ先行当選者を対象とした抽選受付のみで販売される。

販売はticket boardを通じて行われ、すべて電子チケット(QRコード)での発券に対応。入場にはスマートフォンが必要となるため、事前準備も重要となる。発券は各公演の3日前20:00頃を予定している。

チケット料金・席種

席種 料金(税込) 備考 全席指定 14,800円 別途手数料1,000円/枚 プレミアムシート 19,800円 FC当選者アップグレード限定

チケット販売スケジュール

受付区分 期間 FC最速先行(抽選) 2025年11月8日〜11月24日 FC2次先行(抽選) 2025年11月25日〜11月30日 一般先行(抽選) 2026年1月30日〜2月15日 アップグレード受付 2026年2月14日〜2月23日 追加受付① 2026年3月9日〜3月15日 追加受付② 2026年3月16日〜3月22日

申し込み・注意事項

項目 内容 販売方法 ticket board(会員登録必要) チケット形式 電子チケット(QRコード) 発券時期 公演3日前20:00頃 枚数制限 1公演2枚まで 年齢制限 3歳以上有料／3歳未満入場不可 本人確認 顔写真付き身分証明書が必要な場合あり

※販売・受付状況は変更となる可能性があります。最新情報は公式サイトを確認してください。

aespa東京ドームライブ公演のチケットリセール情報は？

『2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』に関して、チケットの取り扱いは厳格なルールのもとで運用されている。公式の案内では、譲渡および営利目的の転売は原則として禁止されており、正規ルート以外で入手したチケットは無効となる可能性がある。

特に、オークションサイトやSNSなどを通じた非公式取引で購入したチケットについては、発覚した場合に入場を断られるケースも想定されるため注意が必要だ。また、公演当日には本人確認が実施される場合があり、申込者本人または正規分配を受けた名義でなければ入場できない可能性もある。

一方で、現時点では公式リセールの具体的な実施スケジュールは発表されていない。ただし、過去のツアーでは公式リセール機能が導入された実績があるため、今回のドームツアーでも同様のサービスが提供される可能性は残されている。

チケットはすべてticket boardによる電子チケット形式で管理されており、分配を受ける場合でも会員登録が必要となる。リセールや追加対応が発表される場合は、公式サイトやSNS、ticket boardのマイページで案内される見込みのため、最新情報を随時確認しておきたい。

項目 内容 公式リセール 現時点で未発表 譲渡・転売 原則禁止 非正規チケット 無効・入場不可の可能性あり 本人確認 実施される場合あり チケット形式 電子チケット(ticket board) 今後の可能性 公式リセール実施の可能性あり

※最新情報は公式サイト・公式SNS・ticket boardで確認してください。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順