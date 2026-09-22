第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体戦は、男女ともに準決勝を迎える。

本記事では、バドミントン団体準決勝の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

男子・女子バドミントン団体 準決勝はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子・女子バドミントン団体準決勝は、2026年9月23日(水・祝)に一宮市総合体育館で開催される。

女子団体は9:30、男子団体は15:00から試合開始予定となっている。

種目 日程 開始時間 会場 女子団体 準決勝 2026年9月23日(水・祝) 9:30-15:00 一宮市総合体育館 男子団体 準決勝 2026年9月23日(水・祝) 15:00-20:30 一宮市総合体育館

男子・女子バドミントン団体 準決勝の対戦カードは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体準決勝では、男女それぞれ2試合が行われる。

日本代表は男子が準々決勝でインドに競り負けて敗退。女子はインドに勝利し、続く準決勝で韓国と激突する。

【女子団体】

試合 対戦カード 準決勝 中国 vs インドネシア 準決勝 韓国 vs 日本

【男子団体】

試合 対戦カード 準決勝 インド vs 中国or韓国 準決勝 インドネシアorマレーシア vs 台湾orタイ

男子・女子バドミントン団体 準決勝のテレビ放送予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体準決勝は、現時点で地上波『TBS系列』のテレビ放送およびネット『TVer』による同時配信は予定されていない。

一方、ネット『U-NEXT』が9月23日(水・祝)9:20からライブ配信予定だ。

チャンネル 開始時間 中継・配信予定 U-NEXT 9:20～ ライブ配信予定 TBS系列 - ×

※開始時間・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。