【2025年12月】今後のUFC日本人ファイターの出場予定試合はいつ？日程・対戦カードまとめ

UFCで戦う日本人ファイターのスケジュールは常に大きな注目を集める。タイトル戦線に絡む選手から、上位ランカーへのステップアップを狙う新鋭まで、各選手が世界最高峰のケージで結果を求められる舞台が続く。

本記事では、UFCの今後の日本人出場試合の日程・対戦カードについて紹介する。

UFC今後の日本人出場予定試合の日程

UFCでは今後も日本人ファイターの重要な試合が予定されており、タイトル戦線に直結し得る一戦からUFC本契約を懸けたトーナメント決勝まで、注目カードが並んでいる。現時点で日程や対戦相手が具体的に公表されているのは、平良達郎と中村京一郎の2選手だ。

フライ級5位の平良達郎は、元UFC世界フライ級王者で同級2位のブランドン・モレノとのビッグマッチに挑む。日本時間2025年12月7日(日)開催の「UFC323:ドバリシビリvsヤン2」でメインカード序盤に登場する見込みで、大会自体の配信開始は12:00、平良の試合は12:30〜13:30頃の開始が予想されている。会場はアメリカ・ネバダ州ラスベガスのT-Mobileアリーナとなる。

一方、中村京一郎はアジアの有望株がUFCとの本契約を争う「ROAD TO UFC」のフェザー級トーナメント決勝まで勝ち進んでおり、セバスチャン・サレイとの決勝戦が予定されている。大会は「Road to UFC:Shanghai」として2026年1月に中国・上海で開催見込みだが、具体的な日時はまだ発表されていない。

確定している日本人選手の今後のUFC出場予定一覧

選手名 日程(日本時間) 大会名 階級 対戦相手 会場/開催地 平良達郎 2025年12月7日(日)

※メインカードは12:00開始、試合は12:30〜13:30頃予定 UFC323:ドバリシビリvsヤン2 フライ級 ブランドン・モレノ(フライ級2位) T-Mobileアリーナ

アメリカ・ラスベガス 中村京一郎 2026年1月(日程未定) Road to UFC:Shanghai

(フェザー級トーナメント決勝) フェザー級 セバスチャン・サレイ 中国・上海(予定)

UFCの視聴方法は？

UFCを日本で視聴する場合、中心となるのは動画配信サービスだ。現時点でライブ配信を網羅的に扱っているのはU-NEXTとUFCファイトパスの2プラットフォームで、地上波や衛星放送での中継は組まれていない。

U-NEXT

U-NEXTではナンバーシリーズ、ファイトナイト、ROAD TO UFC、The Ultimate Fighterなど主要イベントをすべて取り扱っており、過去試合の見逃し配信にも対応。月額2,189円(税込)で利用でき、毎月付与される1,200円分のポイントを差し引くと実質989円で楽しめる。31日間の無料トライアルを利用すれば、期間内に解約することで費用は不要。格闘技以外の映画、ドラマ、アニメも豊富で、日本語解説付きの試合が多い点も特徴だ。

UFCファイトパス

UFCの公式配信サービスで、UFCの全試合アーカイブに加え、PRIDE FCやWECなど複数団体の映像を視聴できる。スタンダード(月額1,214円)はファイトナイト全試合とナンバーシリーズのプレリムを、プレミアム(月額2,699円)ではUFC全試合を視聴可能。日本語実況は限定的で、基本的には英語が中心。年額プランも選択できる。

UFC公式YouTubeチャンネル

無料でハイライトやインタビュー、トレーニング動画を視聴できる。なお、フルマッチや大会のライブ配信は行われない。

日本人選手が出場する試合も例外なくU-NEXTとUFCファイトパスで配信されており、ライブ観戦から見逃し視聴まで幅広くフォローできる。

サービス名 視聴可能内容 料金 無料期間 特徴 U-NEXT ナンバーシリーズ、ファイトナイト、ROAD TO UFC、TUF、見逃し配信 月額2,189円(税込)

※毎月1,200円ポイント付与で実質989円 31日間 日本語解説多数、映画/ドラマ/アニメも見放題、テレビ視聴可 UFCファイトパス UFC全試合、PRIDE、WEC、過去アーカイブ、ドキュメンタリー スタンダード:1,214円(税込)

プレミアム:2,699円(税込) なし アーカイブ最強、日本語実況は一部のみ、年額プランあり UFC公式YouTube ハイライト、取材映像、トレーニング動画 無料 不要 ライブ配信やフル試合は対象外

