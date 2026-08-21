サッカー海外日本人選手の開幕戦はいつ？2026-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・視聴方法まとめ

2026-27シーズンの欧州サッカーがいよいよ開幕する。プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAなど各国リーグには今季も多くの日本人選手が所属しており、開幕戦からその活躍に注目が集まる。
本記事では、2026-27シーズンに海外クラブでプレーする主な日本人選手の開幕戦について、日本時間の試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法をまとめる。
2026-27シーズンに海外クラブでプレーする日本人選手の開幕戦は？
2026-27シーズンの欧州主要リーグが開幕を迎える。プレミアリーグをはじめ、海外クラブに所属する日本人選手も新シーズンの初戦に臨む予定で、開幕節から各選手の出場や活躍に注目が集まる。
プレミアリーグ
2026-27シーズンのプレミアリーグでは、日本人選手が所属するクラブの開幕戦が日本時間8月22日(土)から24日(月)にかけて行われる。
最初に登場するのは坂元達裕所属のコヴェントリー・シティで、日本時間8月22日(土)4:00にアーセナルと対戦。同日には守田英正所属のハル・シティ、前田大然所属のイプスウィッチ・タウン、鎌田大地所属のクリスタル・パレス、田中碧所属のリーズ・ユナイテッドも新シーズン初戦を迎える。
翌23日(日)には高井幸大所属のトッテナム・ホットスパーが登場。22:00からは三笘薫所属のブライトンと、鈴木彩艶が加入したアストン・ヴィラが対戦するため、日本人選手同士の対決にも注目が集まる。24日(月)0:30には遠藤航所属のリヴァプールがニューカッスル・ユナイテッドと対戦する。なお、三笘は負傷の影響により開幕戦への出場が不透明となっている。
|選手
|所属クラブ
|日時(日本時間)
|対戦カード
|放送・配信
|坂元達裕
|コヴェントリー・シティ
|2026年8月22日(土)4:00
|アーセナル vs コヴェントリー・シティ
|U-NEXTサッカーパック
|守田英正
|ハル・シティ
|2026年8月22日(土)20:30
|ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド
|U-NEXTサッカーパック
|前田大然
|イプスウィッチ・タウン
|2026年8月22日(土)23:00
|イプスウィッチ・タウン vs サンダーランド
|U-NEXTサッカーパック
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|2026年8月22日(土)23:00
|エヴァートン vs クリスタル・パレス
|U-NEXTサッカーパック
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|2026年8月22日(土)23:00
|ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッド
|U-NEXTサッカーパック
|高井幸大
|トッテナム・ホットスパー
|2026年8月23日(日)1:30
|ブレントフォード vs トッテナム・ホットスパー
|U-NEXTサッカーパック
|三笘薫
|ブライトン
|2026年8月23日(日)22:00
|ブライトン vs アストン・ヴィラ
|U-NEXTサッカーパック
|鈴木彩艶
|アストン・ヴィラ
|2026年8月23日(日)22:00
|ブライトン vs アストン・ヴィラ
|U-NEXTサッカーパック
|遠藤航
|リヴァプール
|2026年8月24日(月)0:30
|ニューカッスル・ユナイテッド vs リヴァプール
|U-NEXTサッカーパック
ラ・リーガ
2026-27シーズンのラ・リーガでは、久保建英が所属するレアル・ソシエダと、佐藤龍之介が所属するバレンシアに注目が集まる。両クラブとも第1節が延期されているため、第2節が実質的なシーズン開幕戦となる。
久保所属のレアル・ソシエダは、日本時間8月22日(土)4:00に敵地でベティスと対戦。その後、延期されていた第1節として8月27日(木)4:00にレアル・マドリードとのアウェイゲームに臨む。
佐藤所属のバレンシアは、日本時間8月23日(日)2:30にホームでセルタと対戦し、新シーズンをスタートする。延期分の第1節は8月26日(水)4:00に開催され、ホームでベティスを迎える。
|選手
|所属クラブ
|節
|日時(日本時間)
|対戦カード
|放送・配信
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|第2節
|2026年8月22日(土)4:00
|ベティス vs レアル・ソシエダ
|U-NEXTサッカーパック
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|久保建英
|レアル・ソシエダ
|第1節(延期分)
|2026年8月27日(木)4:00
|レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ
|U-NEXTサッカーパック
DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|佐藤龍之介
|バレンシア
|第2節
|2026年8月23日(日)2:30
|バレンシア vs セルタ
|U-NEXTサッカーパック
DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|佐藤龍之介
|バレンシア
|第1節(延期分)
|2026年8月26日(水)4:00
|バレンシア vs ベティス
|U-NEXTサッカーパック
DAZN
DMM×DAZNホーダイ
ブンデスリーガ
2026-27シーズンのブンデスリーガでは、バイエルンの伊藤洋輝をはじめ、多くの日本人選手が開幕節から登場する。日本時間8月29日(土)3:30のバイエルンvsシュトゥットガルトがシーズン開幕カードとなり、その後も同日夜から30日(日)、31日(月)にかけて日本人所属クラブの試合が続く。
8月29日(土)22:30には、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗が所属するボルシアMGがライプツィヒと対戦。佐野海舟、川崎颯太所属のマインツはパーダーボルン、堂安律、小杉啓太所属のフランクフルトはウニオン・ベルリン、町田浩樹所属のホッフェンハイムはケルンとそれぞれ対戦する。
翌30日(日)22:30には、長田澪、鈴木唯人、山本理仁、後藤啓介が所属するフライブルクがブレーメンをホームに迎える。さらに31日(月)0:30には、田中聡所属のシャルケが敵地でアウクスブルクと対戦する。
|選手
|所属クラブ
|日時(日本時間)
|対戦カード
|放送・配信
|伊藤洋輝
|バイエルン
|2026年8月29日(土)3:30
|バイエルン vs シュトゥットガルト
|DAZN
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|橋岡大樹／町野修斗／宇野禅斗
|ボルシアMG
|2026年8月29日(土)22:30
|ライプツィヒ vs ボルシアMG
|DAZN
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|佐野海舟／川崎颯太
|マインツ
|2026年8月29日(土)22:30
|マインツ vs パーダーボルン
|DAZN
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|堂安律／小杉啓太
|フランクフルト
|2026年8月29日(土)22:30
|ウニオン・ベルリン vs フランクフルト
|DAZN
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|町田浩樹
|ホッフェンハイム
|2026年8月29日(土)22:30
|ケルン vs ホッフェンハイム
|DAZN
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|長田澪／鈴木唯人／山本理仁／後藤啓介
|フライブルク
|2026年8月30日(日)22:30
|フライブルク vs ブレーメン
|DAZN
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|田中聡
|シャルケ
|2026年8月31日(月)0:30
|アウクスブルク vs シャルケ
|DAZN
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リーグ・アン
2026-27シーズンのリーグ・アンは、2026年8月22日(土)に開幕する。第1節では日本人選手が所属するクラブの試合も複数組まれており、新シーズン初戦から注目が集まる。
日本時間8月24日(月)0:15には、水多海斗、中村草太、瀬古歩夢が所属するル・アーヴルと、南野拓実所属のモナコが対戦。複数の日本人選手が同じピッチに立つ可能性があり、開幕節から日本人対決に期待がかかる。
なお、中村敬斗が所属するスタッド・ランスは今季リーグ・ドゥで戦う。日本時間8月14日(金)27:45に行われるダンケルク戦が、中村にとって新シーズン序盤の注目カードとなる。
|選手
|所属クラブ
|日時(日本時間)
|対戦カード
|放送・配信
|水多海斗／中村草太／瀬古歩夢
|ル・アーヴル
|2026年8月24日(月)0:15
|ル・アーヴル vs モナコ
|DAZN
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|南野拓実
|モナコ
|2026年8月24日(月)0:15
|ル・アーヴル vs モナコ
|DAZN
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エールディヴィジ
2026-27シーズンのエールディヴィジでは、日本人選手が所属するクラブの開幕戦が日本時間8月8日(土)から9日(日)にかけて行われた。
NECナイメヘンでは小川航基と佐野航大がテルスター戦に先発出場し、塩貝健人は体調不良のため欠場。なお、佐野は開幕当日の8月8日に、昨季王者PSVアイントホーフェンへの完全移籍が正式発表された。
また、スパルタ・ロッテルダムvsフェイエノールトでは日本人対決が実現。フェイエノールトの上田綺世は先発し、先制点につながるプレーを見せた一方、スパルタの三戸舜介もトップ下でスタメン出場した。渡辺剛は負傷の影響でベンチ外となっている。
そのほか、AZアルクマールには毎熊晟矢と市原吏音、アヤックスには板倉滉が所属しており、新シーズンの出場機会に注目が集まる。
|選手
|所属クラブ
|日時(日本時間)
|対戦カード
|放送・配信
|小川航基
|NECナイメヘン
|2026年8月8日(土)23:30
|NECナイメヘン vs テルスター
|U-NEXTサッカーパック
|佐野航大
|NECナイメヘン
|2026年8月8日(土)23:30
|NECナイメヘン vs テルスター
|U-NEXTサッカーパック
|塩貝健人
|NECナイメヘン
|2026年8月8日(土)23:30
|NECナイメヘン vs テルスター
|U-NEXTサッカーパック
|毎熊晟矢
|AZアルクマール
|2026年8月9日(日)4:00
|AZアルクマール vs デンハーグ
|U-NEXTサッカーパック
|市原吏音
|AZアルクマール
|2026年8月9日(日)4:00
|AZアルクマール vs デンハーグ
|U-NEXTサッカーパック
|上田綺世
|フェイエノールト
|2026年8月9日(日)19:15
|スパルタ・ロッテルダム vs フェイエノールト
|U-NEXTサッカーパック
|三戸舜介
|スパルタ・ロッテルダム
|2026年8月9日(日)19:15
|スパルタ・ロッテルダム vs フェイエノールト
|U-NEXTサッカーパック
|渡辺剛
|フェイエノールト
|2026年8月9日(日)19:15
|スパルタ・ロッテルダム vs フェイエノールト
|U-NEXTサッカーパック
|板倉滉
|アヤックス
|2026年8月9日(日)21:30
|ズウォレ vs アヤックス
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