サッカー海外日本人選手の開幕戦はいつ？2026-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・視聴方法まとめ

2026-27シーズンの欧州サッカーがいよいよ開幕する。プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAなど各国リーグには今季も多くの日本人選手が所属しており、開幕戦からその活躍に注目が集まる。

本記事では、2026-27シーズンに海外クラブでプレーする主な日本人選手の開幕戦について、日本時間の試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法をまとめる。

2026-27シーズンに海外クラブでプレーする日本人選手の開幕戦は？

2026-27シーズンの欧州主要リーグが開幕を迎える。プレミアリーグをはじめ、海外クラブに所属する日本人選手も新シーズンの初戦に臨む予定で、開幕節から各選手の出場や活躍に注目が集まる。

プレミアリーグ

2026-27シーズンのプレミアリーグでは、日本人選手が所属するクラブの開幕戦が日本時間8月22日(土)から24日(月)にかけて行われる。

最初に登場するのは坂元達裕所属のコヴェントリー・シティで、日本時間8月22日(土)4:00にアーセナルと対戦。同日には守田英正所属のハル・シティ、前田大然所属のイプスウィッチ・タウン、鎌田大地所属のクリスタル・パレス、田中碧所属のリーズ・ユナイテッドも新シーズン初戦を迎える。

翌23日(日)には高井幸大所属のトッテナム・ホットスパーが登場。22:00からは三笘薫所属のブライトンと、鈴木彩艶が加入したアストン・ヴィラが対戦するため、日本人選手同士の対決にも注目が集まる。24日(月)0:30には遠藤航所属のリヴァプールがニューカッスル・ユナイテッドと対戦する。なお、三笘は負傷の影響により開幕戦への出場が不透明となっている。

選手 所属クラブ 日時(日本時間) 対戦カード 放送・配信 坂元達裕 コヴェントリー・シティ 2026年8月22日(土)4:00 アーセナル vs コヴェントリー・シティ U-NEXTサッカーパック 守田英正 ハル・シティ 2026年8月22日(土)20:30 ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド U-NEXTサッカーパック 前田大然 イプスウィッチ・タウン 2026年8月22日(土)23:00 イプスウィッチ・タウン vs サンダーランド U-NEXTサッカーパック 鎌田大地 クリスタル・パレス 2026年8月22日(土)23:00 エヴァートン vs クリスタル・パレス U-NEXTサッカーパック 田中碧 リーズ・ユナイテッド 2026年8月22日(土)23:00 ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッド U-NEXTサッカーパック 高井幸大 トッテナム・ホットスパー 2026年8月23日(日)1:30 ブレントフォード vs トッテナム・ホットスパー U-NEXTサッカーパック 三笘薫 ブライトン 2026年8月23日(日)22:00 ブライトン vs アストン・ヴィラ U-NEXTサッカーパック 鈴木彩艶 アストン・ヴィラ 2026年8月23日(日)22:00 ブライトン vs アストン・ヴィラ U-NEXTサッカーパック 遠藤航 リヴァプール 2026年8月24日(月)0:30 ニューカッスル・ユナイテッド vs リヴァプール U-NEXTサッカーパック

ラ・リーガ

2026-27シーズンのラ・リーガでは、久保建英が所属するレアル・ソシエダと、佐藤龍之介が所属するバレンシアに注目が集まる。両クラブとも第1節が延期されているため、第2節が実質的なシーズン開幕戦となる。

久保所属のレアル・ソシエダは、日本時間8月22日(土)4:00に敵地でベティスと対戦。その後、延期されていた第1節として8月27日(木)4:00にレアル・マドリードとのアウェイゲームに臨む。

佐藤所属のバレンシアは、日本時間8月23日(日)2:30にホームでセルタと対戦し、新シーズンをスタートする。延期分の第1節は8月26日(水)4:00に開催され、ホームでベティスを迎える。

選手 所属クラブ 節 日時(日本時間) 対戦カード 放送・配信 久保建英 レアル・ソシエダ 第2節 2026年8月22日(土)4:00 ベティス vs レアル・ソシエダ U-NEXTサッカーパック

DAZN

DMM×DAZNホーダイ 久保建英 レアル・ソシエダ 第1節(延期分) 2026年8月27日(木)4:00 レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ U-NEXTサッカーパック

DAZN

DMM×DAZNホーダイ 佐藤龍之介 バレンシア 第2節 2026年8月23日(日)2:30 バレンシア vs セルタ U-NEXTサッカーパック

DAZN

DMM×DAZNホーダイ 佐藤龍之介 バレンシア 第1節(延期分) 2026年8月26日(水)4:00 バレンシア vs ベティス U-NEXTサッカーパック

DAZN

DMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガ

2026-27シーズンのブンデスリーガでは、バイエルンの伊藤洋輝をはじめ、多くの日本人選手が開幕節から登場する。日本時間8月29日(土)3:30のバイエルンvsシュトゥットガルトがシーズン開幕カードとなり、その後も同日夜から30日(日)、31日(月)にかけて日本人所属クラブの試合が続く。

8月29日(土)22:30には、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗が所属するボルシアMGがライプツィヒと対戦。佐野海舟、川崎颯太所属のマインツはパーダーボルン、堂安律、小杉啓太所属のフランクフルトはウニオン・ベルリン、町田浩樹所属のホッフェンハイムはケルンとそれぞれ対戦する。

翌30日(日)22:30には、長田澪、鈴木唯人、山本理仁、後藤啓介が所属するフライブルクがブレーメンをホームに迎える。さらに31日(月)0:30には、田中聡所属のシャルケが敵地でアウクスブルクと対戦する。

選手 所属クラブ 日時(日本時間) 対戦カード 放送・配信 伊藤洋輝 バイエルン 2026年8月29日(土)3:30 バイエルン vs シュトゥットガルト DAZN

DMM×DAZNホーダイ 橋岡大樹／町野修斗／宇野禅斗 ボルシアMG 2026年8月29日(土)22:30 ライプツィヒ vs ボルシアMG DAZN

DMM×DAZNホーダイ 佐野海舟／川崎颯太 マインツ 2026年8月29日(土)22:30 マインツ vs パーダーボルン DAZN

DMM×DAZNホーダイ 堂安律／小杉啓太 フランクフルト 2026年8月29日(土)22:30 ウニオン・ベルリン vs フランクフルト DAZN

DMM×DAZNホーダイ 町田浩樹 ホッフェンハイム 2026年8月29日(土)22:30 ケルン vs ホッフェンハイム DAZN

DMM×DAZNホーダイ 長田澪／鈴木唯人／山本理仁／後藤啓介 フライブルク 2026年8月30日(日)22:30 フライブルク vs ブレーメン DAZN

DMM×DAZNホーダイ 田中聡 シャルケ 2026年8月31日(月)0:30 アウクスブルク vs シャルケ DAZN

DMM×DAZNホーダイ

リーグ・アン

2026-27シーズンのリーグ・アンは、2026年8月22日(土)に開幕する。第1節では日本人選手が所属するクラブの試合も複数組まれており、新シーズン初戦から注目が集まる。

日本時間8月24日(月)0:15には、水多海斗、中村草太、瀬古歩夢が所属するル・アーヴルと、南野拓実所属のモナコが対戦。複数の日本人選手が同じピッチに立つ可能性があり、開幕節から日本人対決に期待がかかる。

なお、中村敬斗が所属するスタッド・ランスは今季リーグ・ドゥで戦う。日本時間8月14日(金)27:45に行われるダンケルク戦が、中村にとって新シーズン序盤の注目カードとなる。

選手 所属クラブ 日時(日本時間) 対戦カード 放送・配信 水多海斗／中村草太／瀬古歩夢 ル・アーヴル 2026年8月24日(月)0:15 ル・アーヴル vs モナコ DAZN

DMM×DAZNホーダイ 南野拓実 モナコ 2026年8月24日(月)0:15 ル・アーヴル vs モナコ DAZN

DMM×DAZNホーダイ

エールディヴィジ

2026-27シーズンのエールディヴィジでは、日本人選手が所属するクラブの開幕戦が日本時間8月8日(土)から9日(日)にかけて行われた。

NECナイメヘンでは小川航基と佐野航大がテルスター戦に先発出場し、塩貝健人は体調不良のため欠場。なお、佐野は開幕当日の8月8日に、昨季王者PSVアイントホーフェンへの完全移籍が正式発表された。

また、スパルタ・ロッテルダムvsフェイエノールトでは日本人対決が実現。フェイエノールトの上田綺世は先発し、先制点につながるプレーを見せた一方、スパルタの三戸舜介もトップ下でスタメン出場した。渡辺剛は負傷の影響でベンチ外となっている。

そのほか、AZアルクマールには毎熊晟矢と市原吏音、アヤックスには板倉滉が所属しており、新シーズンの出場機会に注目が集まる。

選手 所属クラブ 日時(日本時間) 対戦カード 放送・配信 小川航基 NECナイメヘン 2026年8月8日(土)23:30 NECナイメヘン vs テルスター U-NEXTサッカーパック 佐野航大 NECナイメヘン 2026年8月8日(土)23:30 NECナイメヘン vs テルスター U-NEXTサッカーパック 塩貝健人 NECナイメヘン 2026年8月8日(土)23:30 NECナイメヘン vs テルスター U-NEXTサッカーパック 毎熊晟矢 AZアルクマール 2026年8月9日(日)4:00 AZアルクマール vs デンハーグ U-NEXTサッカーパック 市原吏音 AZアルクマール 2026年8月9日(日)4:00 AZアルクマール vs デンハーグ U-NEXTサッカーパック 上田綺世 フェイエノールト 2026年8月9日(日)19:15 スパルタ・ロッテルダム vs フェイエノールト U-NEXTサッカーパック 三戸舜介 スパルタ・ロッテルダム 2026年8月9日(日)19:15 スパルタ・ロッテルダム vs フェイエノールト U-NEXTサッカーパック 渡辺剛 フェイエノールト 2026年8月9日(日)19:15 スパルタ・ロッテルダム vs フェイエノールト U-NEXTサッカーパック 板倉滉 アヤックス 2026年8月9日(日)21:30 ズウォレ vs アヤックス U-NEXTサッカーパック

【視聴料割引あり】U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

ブンデスリーガ2026-27のおすすめ視聴方法

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのブンデスリーガをライブ配信する。バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州屈指のリーグを視聴可能だ。

さらに、DAZNではブンデスリーガだけでなく、JリーグやセリエA、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を『ABEMA』で毎節無料で生中継する。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

リーグ・アン2026-27のおすすめ視聴方法

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのリーグ・アンをライブ配信する。パリ・サンジェルマンやモナコをはじめ、フランスの強豪クラブがしのぎを削る欧州主要リーグの試合を視聴可能だ。

さらに、DAZNではリーグ・アンだけでなく、JリーグやセリエA、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可