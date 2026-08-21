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japanese footballers playing abroad(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

サッカー海外日本人選手の開幕戦はいつ？2026-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・視聴方法まとめ

佐藤龍之介
久保建英
三笘薫
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海外でプレーする日本人選手の開幕戦まとめ｜2026-27シーズンの日程・対戦カード・視聴方法

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2026-27シーズンの欧州サッカーがいよいよ開幕する。プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAなど各国リーグには今季も多くの日本人選手が所属しており、開幕戦からその活躍に注目が集まる。

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本記事では、2026-27シーズンに海外クラブでプレーする主な日本人選手の開幕戦について、日本時間の試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法をまとめる。

2026-27シーズンに海外クラブでプレーする日本人選手の開幕戦は？

2026-27シーズンの欧州主要リーグが開幕を迎える。プレミアリーグをはじめ、海外クラブに所属する日本人選手も新シーズンの初戦に臨む予定で、開幕節から各選手の出場や活躍に注目が集まる。

プレミアリーグ

2026-27シーズンのプレミアリーグでは、日本人選手が所属するクラブの開幕戦が日本時間8月22日(土)から24日(月)にかけて行われる。

最初に登場するのは坂元達裕所属のコヴェントリー・シティで、日本時間8月22日(土)4:00にアーセナルと対戦。同日には守田英正所属のハル・シティ、前田大然所属のイプスウィッチ・タウン、鎌田大地所属のクリスタル・パレス、田中碧所属のリーズ・ユナイテッドも新シーズン初戦を迎える。

翌23日(日)には高井幸大所属のトッテナム・ホットスパーが登場。22:00からは三笘薫所属のブライトンと、鈴木彩艶が加入したアストン・ヴィラが対戦するため、日本人選手同士の対決にも注目が集まる。24日(月)0:30には遠藤航所属のリヴァプールがニューカッスル・ユナイテッドと対戦する。なお、三笘は負傷の影響により開幕戦への出場が不透明となっている。

選手所属クラブ日時(日本時間)対戦カード放送・配信
坂元達裕コヴェントリー・シティ2026年8月22日(土)4:00アーセナル vs コヴェントリー・シティU-NEXTサッカーパック
守田英正ハル・シティ2026年8月22日(土)20:30ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッドU-NEXTサッカーパック
前田大然イプスウィッチ・タウン2026年8月22日(土)23:00イプスウィッチ・タウン vs サンダーランドU-NEXTサッカーパック
鎌田大地クリスタル・パレス2026年8月22日(土)23:00エヴァートン vs クリスタル・パレスU-NEXTサッカーパック
田中碧リーズ・ユナイテッド2026年8月22日(土)23:00ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッドU-NEXTサッカーパック
高井幸大トッテナム・ホットスパー2026年8月23日(日)1:30ブレントフォード vs トッテナム・ホットスパーU-NEXTサッカーパック
三笘薫ブライトン2026年8月23日(日)22:00ブライトン vs アストン・ヴィラU-NEXTサッカーパック
鈴木彩艶アストン・ヴィラ2026年8月23日(日)22:00ブライトン vs アストン・ヴィラU-NEXTサッカーパック
遠藤航リヴァプール2026年8月24日(月)0:30ニューカッスル・ユナイテッド vs リヴァプールU-NEXTサッカーパック

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ラ・リーガ

2026-27シーズンのラ・リーガでは、久保建英が所属するレアル・ソシエダと、佐藤龍之介が所属するバレンシアに注目が集まる。両クラブとも第1節が延期されているため、第2節が実質的なシーズン開幕戦となる。

久保所属のレアル・ソシエダは、日本時間8月22日(土)4:00に敵地でベティスと対戦。その後、延期されていた第1節として8月27日(木)4:00にレアル・マドリードとのアウェイゲームに臨む。

佐藤所属のバレンシアは、日本時間8月23日(日)2:30にホームでセルタと対戦し、新シーズンをスタートする。延期分の第1節は8月26日(水)4:00に開催され、ホームでベティスを迎える。

選手所属クラブ日時(日本時間)対戦カード放送・配信
久保建英レアル・ソシエダ第2節2026年8月22日(土)4:00ベティス vs レアル・ソシエダU-NEXTサッカーパック
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久保建英レアル・ソシエダ第1節(延期分)2026年8月27日(木)4:00レアル・マドリード vs レアル・ソシエダU-NEXTサッカーパック
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佐藤龍之介バレンシア第2節2026年8月23日(日)2:30バレンシア vs セルタU-NEXTサッカーパック
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佐藤龍之介バレンシア第1節(延期分)2026年8月26日(水)4:00バレンシア vs ベティスU-NEXTサッカーパック
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ブンデスリーガ

2026-27シーズンのブンデスリーガでは、バイエルンの伊藤洋輝をはじめ、多くの日本人選手が開幕節から登場する。日本時間8月29日(土)3:30のバイエルンvsシュトゥットガルトがシーズン開幕カードとなり、その後も同日夜から30日(日)、31日(月)にかけて日本人所属クラブの試合が続く。

8月29日(土)22:30には、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗が所属するボルシアMGがライプツィヒと対戦。佐野海舟、川崎颯太所属のマインツはパーダーボルン、堂安律、小杉啓太所属のフランクフルトはウニオン・ベルリン、町田浩樹所属のホッフェンハイムはケルンとそれぞれ対戦する。

翌30日(日)22:30には、長田澪、鈴木唯人、山本理仁、後藤啓介が所属するフライブルクがブレーメンをホームに迎える。さらに31日(月)0:30には、田中聡所属のシャルケが敵地でアウクスブルクと対戦する。

選手所属クラブ日時(日本時間)対戦カード放送・配信
伊藤洋輝バイエルン2026年8月29日(土)3:30バイエルン vs シュトゥットガルトDAZN
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橋岡大樹／町野修斗／宇野禅斗ボルシアMG2026年8月29日(土)22:30ライプツィヒ vs ボルシアMGDAZN
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佐野海舟／川崎颯太マインツ2026年8月29日(土)22:30マインツ vs パーダーボルンDAZN
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堂安律／小杉啓太フランクフルト2026年8月29日(土)22:30ウニオン・ベルリン vs フランクフルトDAZN
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町田浩樹ホッフェンハイム2026年8月29日(土)22:30ケルン vs ホッフェンハイムDAZN
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長田澪／鈴木唯人／山本理仁／後藤啓介フライブルク2026年8月30日(日)22:30フライブルク vs ブレーメンDAZN
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田中聡シャルケ2026年8月31日(月)0:30アウクスブルク vs シャルケDAZN
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リーグ・アン

2026-27シーズンのリーグ・アンは、2026年8月22日(土)に開幕する。第1節では日本人選手が所属するクラブの試合も複数組まれており、新シーズン初戦から注目が集まる。

日本時間8月24日(月)0:15には、水多海斗、中村草太、瀬古歩夢が所属するル・アーヴルと、南野拓実所属のモナコが対戦。複数の日本人選手が同じピッチに立つ可能性があり、開幕節から日本人対決に期待がかかる。

なお、中村敬斗が所属するスタッド・ランスは今季リーグ・ドゥで戦う。日本時間8月14日(金)27:45に行われるダンケルク戦が、中村にとって新シーズン序盤の注目カードとなる。

選手所属クラブ日時(日本時間)対戦カード放送・配信
水多海斗／中村草太／瀬古歩夢ル・アーヴル2026年8月24日(月)0:15ル・アーヴル vs モナコDAZN
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南野拓実モナコ2026年8月24日(月)0:15ル・アーヴル vs モナコDAZN
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エールディヴィジ

2026-27シーズンのエールディヴィジでは、日本人選手が所属するクラブの開幕戦が日本時間8月8日(土)から9日(日)にかけて行われた。

NECナイメヘンでは小川航基と佐野航大がテルスター戦に先発出場し、塩貝健人は体調不良のため欠場。なお、佐野は開幕当日の8月8日に、昨季王者PSVアイントホーフェンへの完全移籍が正式発表された。

また、スパルタ・ロッテルダムvsフェイエノールトでは日本人対決が実現。フェイエノールトの上田綺世は先発し、先制点につながるプレーを見せた一方、スパルタの三戸舜介もトップ下でスタメン出場した。渡辺剛は負傷の影響でベンチ外となっている。

そのほか、AZアルクマールには毎熊晟矢と市原吏音、アヤックスには板倉滉が所属しており、新シーズンの出場機会に注目が集まる。

選手所属クラブ日時(日本時間)対戦カード放送・配信
小川航基NECナイメヘン2026年8月8日(土)23:30NECナイメヘン vs テルスターU-NEXTサッカーパック
佐野航大NECナイメヘン2026年8月8日(土)23:30NECナイメヘン vs テルスターU-NEXTサッカーパック
塩貝健人NECナイメヘン2026年8月8日(土)23:30NECナイメヘン vs テルスターU-NEXTサッカーパック
毎熊晟矢AZアルクマール2026年8月9日(日)4:00AZアルクマール vs デンハーグU-NEXTサッカーパック
市原吏音AZアルクマール2026年8月9日(日)4:00AZアルクマール vs デンハーグU-NEXTサッカーパック
上田綺世フェイエノールト2026年8月9日(日)19:15スパルタ・ロッテルダム vs フェイエノールトU-NEXTサッカーパック
三戸舜介スパルタ・ロッテルダム2026年8月9日(日)19:15スパルタ・ロッテルダム vs フェイエノールトU-NEXTサッカーパック
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