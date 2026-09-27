バドミントン個人種目準決勝はいつ？何時から？日程・対戦カード・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会（愛知・名古屋2026）のバドミントン個人種目は準決勝を迎える。

本記事では、アジア大会2026のバドミントン個人種目準決勝について、試合日程、組み合わせ・対戦カード、中継情報を紹介する。

バドミントン個人種目の準決勝はいつ？

第20回アジア競技大会（愛知・名古屋2026）のバドミントン個人種目準決勝は、2026年9月28日(月)に一宮市総合体育館で開催される。

女子ダブルスと混合ダブルスは9:30、男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルスは13:00に試合開始予定となっている。

種目 日程 開始時間 会場 女子ダブルス 準決勝 2026年9月28日(月) 9:30～ 一宮市総合体育館 混合ダブルス 準決勝 2026年9月28日(月) 9:30～ 一宮市総合体育館 男子シングルス 準決勝 2026年9月28日(月) 13:00～ 一宮市総合体育館 女子シングルス 準決勝 2026年9月28日(月) 13:00～ 一宮市総合体育館 男子ダブルス 準決勝 2026年9月28日(月) 13:00～ 一宮市総合体育館

バドミントン個人種目準決勝の組み合わせ・対戦カードは？

第20回アジア競技大会（愛知・名古屋2026）のバドミントン個人種目準決勝では、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの5種目・計10試合が行われる。

日本代表からは、女子シングルスの山口茜と、女子ダブルスの中西貴映／上坂鈴組が準決勝に進出。山口は中国の王祉怡と、中西／上坂組は韓国のイ・ソヒ／ペク・ハナ組と対戦する。

種目 対戦カード 女子ダブルス準決勝 劉聖書／譚寧 (中国) vs パーリー・タン／ティナー・ムラリタラン (マレーシア) 女子ダブルス準決勝 中西貴映／上坂鈴 (日本) vs イ・ソヒ／ペク・ハナ (韓国) 混合ダブルス準決勝 馮彦哲／黄東萍 (中国) vs アムリ・シャナウィ／ニタ・ヴィオリナ・マルワー (インドネシア) 混合ダブルス準決勝 葉宏蔚／チャン・ニコール・ゴンザレス (チャイニーズ・タイペイ) vs 蒋振邦／魏雅欣 (中国) 女子シングルス準決勝 アン・セヨン (韓国) vs 陳雨菲 (中国) 女子シングルス準決勝 山口茜 (日本) vs 王祉怡 (中国) 男子ダブルス準決勝 キム・ウォンホ／ソ・スンジェ (韓国) vs ダニエル・マーティン／レオ・ローリー・カルナンド (インドネシア) 男子ダブルス準決勝 梁偉鏗／王昶 (中国) vs ファジャル・アルフィアン／ムハンマド・ショヒブル・フィクリ (インドネシア) 男子シングルス準決勝 ロー・キーンユー (シンガポール) vs ユ・テビン (韓国) 男子シングルス準決勝 アルウィ・ファルハン (インドネシア) vs クンラブット・ビチットサーン (タイ)

バドミントン個人種目準決勝の放送・配信予定は？

第20回アジア競技大会（愛知・名古屋2026）のバドミントン個人種目準決勝は、現時点で地上波TBS系列の放送予定は明記されていない。

一方、ネットではU-NEXTがライブ配信を予定している。9月28日(月)はCH4で9:30から、男子・女子シングルス、男子・女子・混合ダブルスの準決勝を配信する予定だ。

バドミントン個人種目準決勝をリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTの配信を確認しておきたい。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 U-NEXT（CH4） 9:30～ 個人種目準決勝をライブ配信予定 TBS系列 － 現時点で放送予定の明記なし

アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。