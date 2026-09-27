卓球女子ダブルス準決勝・決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子ダブルスで、準決勝と決勝が行われる。

本記事では、アジア大会卓球女子ダブルス準決勝・決勝の日程、出場ペア、中継予定を紹介する。

卓球女子ダブルス準決勝・決勝はいつ？日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子ダブルス準決勝・決勝は、2026年9月28日(月)にスカイホール豊田(愛知県豊田市)で行われる。

準決勝は12:00から、決勝は19:00から実施予定。決勝終了後には表彰式も予定されている。

ラウンド 日程 開始時間 準決勝 2026年9月28日(月) 12:00～ 決勝 2026年9月28日(月) 19:00～

卓球女子ダブルスの日本代表出場ペアは？

女子ダブルスには、日本代表から早田ひな／張本美和ペア、長﨑美柚／面手凛ペアが出場している。

出場ペア 早田ひな／張本美和 長﨑美柚／面手凛

卓球女子ダブルス準決勝・決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

9月28日(月)に行われる女子ダブルス決勝は、TBS系列で地上波生中継が予定されている。放送時間は18:30～23:27で、決勝はこの放送枠内で中継される予定だ。

一方、女子ダブルス準決勝については、現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されておらず、U-NEXTでのライブ配信のみが予定されている。準決勝をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTでの視聴となる。

ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせて18:30からリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでは準決勝を12:00から、決勝を19:00からライブ配信する。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 － 準決勝の放送予定は現時点でなし U-NEXT 9月28日(月)11:40～ 女子ダブルス準決勝をライブ配信 TBS系列 9月28日(月)18:30～23:27 女子ダブルス決勝を生中継予定 TVer TBS系列と同時配信 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 9月28日(月)18:40～ 女子ダブルス決勝をライブ配信

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。