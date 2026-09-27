卓球女子ダブルス準決勝・決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子ダブルスで、準決勝と決勝が行われる。
本記事では、アジア大会卓球女子ダブルス準決勝・決勝の日程、出場ペア、中継予定を紹介する。
卓球女子ダブルス準決勝・決勝はいつ？日程・開始時間
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子ダブルス準決勝・決勝は、2026年9月28日(月)にスカイホール豊田(愛知県豊田市)で行われる。
準決勝は12:00から、決勝は19:00から実施予定。決勝終了後には表彰式も予定されている。
ラウンド
日程
開始時間
準決勝
2026年9月28日(月)
12:00～
決勝
2026年9月28日(月)
19:00～
卓球女子ダブルスの日本代表出場ペアは？
女子ダブルスには、日本代表から早田ひな／張本美和ペア、長﨑美柚／面手凛ペアが出場している。
出場ペア
早田ひな／張本美和
長﨑美柚／面手凛
卓球女子ダブルス準決勝・決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
9月28日(月)に行われる女子ダブルス決勝は、TBS系列で地上波生中継が予定されている。放送時間は18:30～23:27で、決勝はこの放送枠内で中継される予定だ。
一方、女子ダブルス準決勝については、現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されておらず、U-NEXTでのライブ配信のみが予定されている。準決勝をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTでの視聴となる。
ネットではTVerがTBS系列の地上波放送に合わせて18:30からリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでは準決勝を12:00から、決勝を19:00からライブ配信する。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
－
準決勝の放送予定は現時点でなし
9月28日(月)11:40～
女子ダブルス準決勝をライブ配信
TBS系列
9月28日(月)18:30～23:27
女子ダブルス決勝を生中継予定
TVer
TBS系列と同時配信
無料リアルタイム配信予定
9月28日(月)18:40～
女子ダブルス決勝をライブ配信
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。