ラグビー世界12カ国最強決定戦・ネーションズチャンピオンシップとは？

2026年に新設されたラグビーのネーションズチャンピオンシップ。世界の強豪12カ国が参戦する2年に一度開催される大会だ。世界ランキング1位の南アフリカやワールドカップ優勝経験のあるニュージーランドやオーストラリア、イングランド、そして日本も初年度から参戦し、世界最高の称号を懸けて対戦している。

本記事では、ネーションズチャンピオンシップについて解説する。

ネーションズチャンピオンシップとは？

ネーションズチャンピオンシップは、ワールドラグビー、シックス・ネーションズ、そしてSANZAARが2026年に新設した男子15人制ラグビーの国際大会。世界の強豪12カ国が参加し、2年に1度開催されて世界一の座を争う。従来の国際テストマッチ期間を使用して、公式戦として、北半球と南半球の強豪国が年間を通じて激突する新たな大会として注目を集めている。

第1回大会は2026年7月と11月に開催され、日本代表も参加。2027年のラグビーワールドカップを翌年に控え、各国の実力を測る重要な舞台にもなる。

ネーションズチャンピオンシップの参加国は？

ネーションズチャンピオンシップには、ヨーロッパの「シックス・ネーションズ」の6カ国、SANZAAR（サンザー）に所属する南半球の4カ国、さらに日本とフィジーを加えた12カ国が出場する。参加国は以下の2つのグループに分かれる。

グループ 参加国 北半球グループ イングランド、フランス、アイルランド、イタリア、スコットランド、ウェールズ 南半球グループ アルゼンチン、オーストラリア、フィジー、日本、ニュージーランド、南アフリカ

ネーションズチャンピオンシップの大会方式は？

ネーションズチャンピオンシップでは、出場各国が反対側のグループに所属する6カ国と1試合ずつ、計6試合対戦（例えば、日本は南半球グループに所属し、北半球グループの6カ国と対戦する）。国際マッチが開催される7月と11月に3試合ずつ行う。

7月（南半球シリーズ）： 各国が3試合を実施

11月（北半球シリーズ）： 残る3試合を実施

11月の北半球シリーズ終了後には、ファイナルズ・ウィークエンドが開催（2026年大会はロンドンで開催）。各グループの同順位のチーム同士が対戦して最終順位を決定。各グループの1位同士が決勝で激突し、勝利したチームが初代王者となる。

昇降格制度は2030年から導入予定

ネーションズチャンピオンシップと並行して、別の12カ国が参加する下位大会「ネーションズカップ」も開催される。

2026年と2028年の最初の2大会では昇降格は行われず、2030年大会から両大会間での昇降格制度が導入される予定。これにより、将来的には新たな国が世界最高峰の舞台に挑戦する機会も設けられる。

ネーションズチャンピオンシップ2026｜放送・配信予定

ラグビー日本代表が出場するネーションズチャンピオンシップ2026は、テレビ『WOWOW』と『J SPORTS』、ネット『Leminoプレミアム』、『WOWOWオンデマンド』、『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信の予定だ。

『WOWOW』と『Lemino』では、11月の北半球シリーズ、そしてファイナル・ウィークエンドの全24試合を生放送・ライブ配信の予定だ。また、『J SPORTS』では日本代表の3試合とファイナルズ・ウィークエンドの日本代表戦を生中継・ライブ配信する予定だ。

■ネーションズチャンピオンシップの放送・配信予定

ラウンド4

試合日時 対戦カード 放送・配信 11月7日(土)

5:10 アイルランド vs アルゼンチン 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月7日(土)

20:40 イタリア vs 南アフリカ 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月7日(土)

23:10 スコットランド vs ニュージーランド 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月8日(日)

1:40 ウェールズ vs 日本 【テレビ】

WOWOWプライム、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月8日(日)

5:10 フランス vs フィジー 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月9日(月)

0:10 イングランド vs オーストラリア 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

ラウンド5

試合日時 対戦カード 放送・配信 11月14日(土)

5:10 フランス vs 南アフリカ 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月14日(土)

20:40 イタリア vs アルゼンチン 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月14日(土)

23:10 ウェールズ vs ニュージーランド 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月15日(日)

1:40 イングランド vs 日本 【テレビ】

WOWOWプライム、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月15日(日)

5:10 アイルランド vs フィジー 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月16日(月)

0:10 スコットランド vs オーストラリア 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

ラウンド6

試合日時 (日本時間) 対戦カード 放送・配信 11月21日(土) 23:10 イングランド vs ニュージーランド 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月21日(土) 23:10 スコットランド vs 日本 【テレビ】

WOWOWライブ、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月22日(日) 1:40 アイルランド vs 南アフリカ 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月22日(日) 1:40 イタリア vs フィジー 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月22日(日) 1:40 ウェールズ vs オーストラリア 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月22日(日) 5:10 フランス vs アルゼンチン 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

ファイナルズ・ウィークエンド

試合日時 対戦カード 放送・配信 11月28日(土)

1:40 北半球6位 vs 南半球6位 【テレビ】

WOWOWライブ、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月28日(土)

5:10 北半球3位 vs 南半球3位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月28日(土)

22:10 北半球5位 vs 南半球5位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月29日(日)

1:40 北半球2位 vs 南半球2位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月29日(日)

22:10 北半球4位 vs 南半球4位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月30日(月)

1:40 北半球1位 vs 南半球1位 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

※放送・配信の日程や内容は変更の可能性あり。詳しくは各公式サイトをご確認ください。

ネーションズ選手権2026｜日本代表戦のおすすめ視聴方法

Leminoプレミアムなら11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ配信

Leminoプレミアムでは、ラグビーのネーションズチャンピオンシップの11月に開催される北半球シリーズとファイナルズの全試合をライブ・アーカイブ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はネーションズチャンピオンシップのみではなく、サッカーのUEFAチャンピオンズリーグ、さらには映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。