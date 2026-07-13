大谷翔平のオールスター2026出場はどうなる？ファン投票結果と過去の球宴での成績まとめ

ドジャースの主力として打者・投手の両面で存在感を示す大谷翔平のMLBオールスター2026出場に、大きな注目が集まっている

本記事では、大谷翔平のMLBオールスター2026出場状況、過去の成績を紹介する。

大谷翔平のオールスター2026出場はどうなる？

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、MLBオールスター2026にナショナル・リーグの指名打者(DH)として選出されていたが、最終的に本戦への出場を辞退することになった。ファン投票の第1段階では両リーグ最多となる334万1257票を集め、6年連続6度目の選出。先発出場も決まっていたが、コンディション面を優先する判断となった。

欠場の理由は、継続的な左膝の違和感と炎症の治療を優先するためだ。オールスター休暇を利用して膝の水を抜く処置を受け、後半戦に向けた回復と調整に充てる方針となっている。大谷はオールスター開催地のフィラデルフィアへは遠征せず、ロサンゼルスに残って治療に専念する。

なお、今回の選出は打者としてのもので、投手としてはメンバー入りしていない。ホームランダービーについても、膝の状態を考慮して出場を見送っている。大谷の欠場を受け、ナ・リーグのDH枠ではカイル・シュワーバーやイバン・ヘレーラらが出場候補となる。

大谷翔平のMLBオールスターでの過去の成績は？

大谷翔平は、MLBオールスターにおいても数々のインパクトを残してきた。2021年には史上初めて投打二刀流でオールスターに出場し、先発投手として1回無失点に抑えて勝利投手となった。

打者としては、2022年にオールスター初安打を記録。2024年にはドジャース移籍後初の球宴で、自身オールスター初本塁打となる先制3ランを放ち、大舞台で勝負強さを示した。

2025年はナ・リーグの「1番・指名打者」として先発出場し、初回にセンター前ヒットを記録。5年連続5度目の選出となり、MLBを代表するスターとしての存在感を改めて示した。

年 開催地 役割 打撃成績 投手成績・主な出来事 2021年 クアーズ・フィールド ア・リーグ 1番・指名打者／先発投手 2打数無安打 1回無安打無失点で勝利投手。史上初の投打二刀流出場。ホームランダービーにも日本人初出場 2022年 ドジャー・スタジアム ア・リーグ 1番・指名打者 1打数1安打、1四球 初回にクレイトン・カーショウからセンター前ヒットを記録 2023年 T-モバイル・パーク ア・リーグ 2番・指名打者 1打数無安打、1四球 シアトルのファンから「Come to Seattle」の合唱が起こり話題に 2024年 グローブライフ・フィールド ナ・リーグ 2番・指名打者 2打数1安打、1本塁打、3打点、1四球、1三振 3回に右中間スタンドへ先制3ラン。自身の球宴初本塁打を記録 2025年 トゥルーイスト・パーク ナ・リーグ 1番・指名打者 2打数1安打、1得点 初回にスクバルからセンター前ヒットを放ち、その後先制のホームを踏んだ

MLBオールスター2026のテレビ放送/ネット配信予定は？

MLBオールスター2026の本戦は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定だ。日本国内ではTBS系列が地上波で全国生中継し、SPOTV NOWでは無料ライブ配信が行われる。また、MLB.tvでも英語音声で配信予定だ。

SPOTV NOWは無料会員登録で視聴でき、メインフィード、ゲストフィード、英語フィードのマルチチャンネル配信を予定。テレビ中継では、松井秀喜氏が特別解説として出演し、初田啓介アナウンサーが実況を担当する。

また、前日のホームランダービーは日本時間7月14日(火)9:00にスタート予定。J SPORTSで生中継されるほか、NetflixとSPOTV NOWでもライブ配信される。

放送・配信サービス イベント 時間 内容 J SPORTS ホームランダービー 2026年7月14日(火)8:45～ 生中継 Netflix ホームランダービー 2026年7月14日(火)9:00～ ライブ配信 SPOTV NOW ホームランダービー 2026年7月14日(火)9:00～ 有料ライブ配信 TBS系列 MLBオールスターゲーム 2026年7月15日(水)9:00～ 地上波全国生中継 SPOTV NOW MLBオールスターゲーム 2026年7月15日(水)9:00～ 無料ライブ配信 MLB.tv MLBオールスターゲーム 2026年7月15日(水)9:00～ ライブ配信 ※英語音声 J SPORTS MLBオールスターゲーム 2026年7月15日(水)15:40～ 録画放送

MLBオールスターゲーム2026のおすすめ視聴方法は？

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『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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MLB 2026｜関連情報

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