Amazonプライムデー最終日に買うべき商品は？おすすめ目玉セール品・狙い目ジャンルまとめ

Amazonプライムデーは、最終日になると人気商品の在庫切れやセール終了が近づき、買い逃しを防ぎたいタイミングとなる。家電やAmazonデバイス、日用品、食品、Apple製品など、気になっていた商品は価格やポイント還元を改めてチェックしておきたい。

本記事では、Amazonプライムデー最終日に買っておきたいおすすめ商品を紹介する、

Amazonプライムデー2026はいつまで？

Amazonプライムデー2026の本セールは、2026年7月13日(月)23:59まで開催される。開始は7月10日(金)0:00で、期間中は家電、日用品、食品、ファッション、Amazonデバイスなど幅広い商品がセール価格で販売される。

また、本セールに先立って7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59までは先行セールも実施される。先行セールを含めると、2026年のAmazonプライムデー関連セールは7月7日(火)から7月13日(月)23:59までの7日間となる。

人気商品は本セール終了前に在庫切れとなる可能性もあるため、購入を検討している商品がある場合は、最終日を待たずに価格や在庫状況を確認しておきたい。

先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59

本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

終了日時：2026年7月13日(月)23:59まで

Amazonプライムデー最終日に買っておくべきおすすめ商品は？

Amazonプライムデー最終日は、セール終了前に買い逃しを防ぎたいタイミングだ。特に、Apple製品、家電・ガジェット、日用品、食品、生活雑貨などは需要が高く、在庫状況や割引価格を早めに確認しておきたい。

Apple製品では、AirPods Pro 3やiPad Air、iPhone Airなどが注目商品となる。ワイヤレスイヤホンやタブレット、スマートフォンは単価が高いため、セール価格やポイント還元を組み合わせることでお得に購入しやすい。

家電・ガジェットでは、Samsung Galaxy S26やAmazon Fire TV Stick HD、ソニーの完全ワイヤレスイヤホン、Levoitの空気清浄機などが狙い目だ。動画視聴、音楽、在宅ワーク、部屋の空気環境を整えるアイテムは、プライムデー最終日にチェックしておきたいジャンルとなる。

日用品では、by Amazonの無添加泡の石けんボディソープ、ペットシーツ、米、猫砂など、毎日使う消耗品やストック向きの商品が候補に入る。最終日にまとめ買いしておけば、セール終了後の通常価格で買う機会を減らしやすい。

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。