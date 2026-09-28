2026年9月28日(月)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の陸上競技で、男子走幅跳決勝が開催される。

本記事では、男子走幅跳決勝の開始時間、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

男子走幅跳決勝の開始時間

アジア大会2026の男子走幅跳決勝は、9月28日(月)19:55から行われる。

日本からは、橋岡優輝(富士通)と伊藤陸(スズキ)が出場予定となっている。

大会：第20回アジア競技大会 陸上競技

種目：男子走幅跳 決勝

開始日時：2026年9月28日(月)19:55

日本代表：橋岡優輝、伊藤陸

男子走幅跳決勝｜地上波テレビ放送・ネット配信予定

男子走幅跳決勝は、『U-NEXT』でライブ配信および見逃し配信される予定だ。9月28日(月)は9:30から各競技の配信が開始される。最大7CHのマルチチャンネルで大会の各種競技が同時ライブ配信されており、男子走幅跳決勝は「CH3」で18:05以降に配信予定だ。

地上波『TBS系列』では18:30～23:27の放送枠で生中継予定。男子走幅跳決勝も放送予定種目に含まれている。『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される。

いずれも他競技と同枠での中継となるが、男子走幅跳決勝は19:55を目安にスタートとなる。

サービス 中継枠 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 18:08- CH3

視聴はこちら

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 18:30-23:27

[生中継] TVer TBS系列同時配信

※競技日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

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U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。