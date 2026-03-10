WBC2026のプールD最終戦で、ベネズエラ代表とドミニカ共和国が対戦する。
本記事では、ベネズエラvsドミニカ共和国が行われる時間帯や視聴方法を紹介する。
侍ジャパンが準々決勝でベネズエラorドミニカ共和国と対戦
WBC2026開幕からプールC全勝を飾っている侍ジャパン(野球日本代表)は、首位での準々決勝進出が決定。3月15日(日)午前10:00から、プールD・2位通過のチームと対戦することが決定している。
プールDではベネズエラとドミニカ共和国がともに開幕3戦全勝を飾っており、準々決勝進出が決定。どちらかが侍ジャパンと対戦することとなった。
ベネズエラvsドミニカ共和国が行われる時間帯は？
ベネズエラとドミニカ共和国はプールDで直接対決を残すのみであり、勝った方が首位、負けた方が2位での準々決勝進出となるシンプルな構図。つまり、直接対決で負けた方が侍ジャパンの対戦相手となる。
そして、ベネズエラvsドミニカ共和国は日本時間3月12日(木)午前9:00からローンデポ・パーク(アメリカ・フロリダ州マイアミ)で開催。日本のファンにとっても注目の一戦だが、平日の午前中開催となっている。
- ラウンド：プールD最終戦
- 対戦カード：ベネズエラ vs ドミニカ共和国
- 開始日時：3月12日(木)午前9:00 (日本時間)
- 中継：Netflix独占配信
- 備考：敗れたチームが侍ジャパンと準々決勝で対戦
Netflix(ネットフリックス)は外出中でも見られる？
WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』は、もちろんベネズエラvsドミニカ共和国も完全中継。『Netflix』はスマートテレビやゲーム機といった家庭での視聴に適したデバイスのほか、スマホやPC、タブレットにも対応しており、外出中でも問題なく視聴することができる。
また、スマホなどのデータ通信量が不安な方には、月額制で大量のデータ通信量を提供する格安SIMサービスがおすすめ。準々決勝以外は全試合がアメリカ開催となり、時差の関係で午前中のプレイボールとなるため、今のタイミングで契約してしまうのも手段の一つだ。
格安SIMに関する詳しい情報はこちらの記事でも解説しているが、以下ではおすすめサービスを紹介する。
|サービス名
|プラン名
|通信量
|月額料金(税込)
|補足
|U-NEXT MOBILE
|モバイルsetプラン
|20GB
永久繰り越し(最大100GB)
|2,489円
(実質)
|U-NEXT月額見放題込み
U-NEXTポイント1,200円分を自動充当
ドコモ回線・5G対応
|LINEMO
|ベストプラン
ベストプランV
|～3GB
3GB超～10GB
30GB
|990円
2,090円
2,970円
|LINEギガフリー対応
段階制料金
5分以内国内通話定額付き
|ahamo
|ahamo
|30GB
|2,970円
|5分通話無料
海外データ通信30GB
|dinomo
|トリプルキャリアプラン
|55GB
|5,148円
|docomo/au/楽天対応
海外2GB/月無料
10分かけ放題
|NUROモバイル
|VM/VS/VL/VLLプラン
NEOプラン
|5GB/10GB/15GB/35GB
|2～13ヶ月:499円～2,209円
14ヶ月目～:990円～2,699円
|初月無料
料金段階制
|mineo
|マイピタ(デュアル)
マイピタ(シングル)
|3GB/7GB/15GB/30GB/50GB
|デュアル:1,298円～2,948円
シングル:880円～2,695円
|パケット放題対応
3キャリア対応
|IIJmio
|ギガプラン
|2GB～65GB
|850円～3,900円
家族割適用で▲100円
|データ増量キャンペーンあり
通話定額オプション
※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。
Netflixのお得な視聴方法
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
WBC 2026｜関連情報
【大会日程・結果】
【侍ジャパン】
【Netflix視聴】
- NetflixがWBC期間で視聴料割引キャンペーンを実施！一番お得なプランは？
- 1カ月だけNetflixに加入できる？WBC限定で見たい場合の登録方法まとめ
- WBC2026をNetflix(ネットフリックス)以外で視聴する方法は？無料放送はある？
- WBC 2026は地上波なし｜録画再放送の予定はある？
- ドコモ経由のNetflix(ネットフリックス)は月額いくら？無料で見れる？
【各国代表メンバー/ロースター】
|全出場国一覧
|日本
|韓国
|チャイニーズ・タイペイ
|オーストラリア
|チェコ
|アメリカ
|キューバ
|ドミニカ共和国
|ベネズエラ
|メキシコ
|プエルトリコ