高見亨介vsサンティアゴは何時から？試合開始時間の目安・開催日程・放送/配信予定まとめ｜U-NEXT BOXING.4

WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介が、サンティアゴとのWBA・WBO世界ライトフライ級統一戦に臨む。日本人王者の現在地を測る重要な一戦として、ボクシングファンの視線が集まっている。

本記事では、高見亨介vsサンティアゴの試合開始時間、開催日程、放送・配信予定について紹介する。

高見亨介vsサンティアゴの試合開始時間は？日程を紹介

トリプル世界戦の舞台で、統一戦が組まれた。WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介と、WBO王者レネ・サンティアゴが、2本のベルトを懸けて激突する。

試合は「U-NEXT BOXING.4」(2025年12月17日(水)、東京・両国国技館)のセミファイナル(第4試合)として実施予定。メインイベントの堤聖也vsノニト・ドネアの直前に行われる大一番だ。

開始時刻は大会進行に左右されるが、高見亨介vsサンティアゴは19:10〜20:10頃の開始が見込まれている。前の試合が長引くなど状況次第で前後する可能性があるため、時間には余裕を持っておきたい。

項目 内容 試合 高見亨介vsレネ・サンティアゴ 開催日 2025年12月17日(水) 会場 両国国技館(東京都墨田区) 開演予定 17:30(または17:25) 試合開始見込み 19:10〜20:10頃

※開始時刻は大会の進行状況により前後する場合があります。最新情報は配信ページや大会公式発表を確認してください。

高見亨介vsサンティアゴのテレビ放送/ネット配信予定

高見亨介vsサンティアゴが組まれた「U-NEXT BOXING.4」は、動画配信サービスのU-NEXTが全試合を独占ライブ配信する。地上波やBS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴方法はU-NEXTに限られる。

ライブ配信は試合開始前から実施され、開演予定時刻は17:30。見逃し配信にも対応しており、リアルタイムで視聴できない場合でも後から試合を確認できる。

「U-NEXT BOXING.4」配信スケジュール

項目 内容 大会名 U-NEXT BOXING.4 開催日 2025年12月17日(水) 配信サービス U-NEXT ライブ配信開始 17:15 開演予定 17:30 見逃し配信 見逃し配信準備完了次第～2026年1月16日(金)23:59

※配信開始時刻や開演時間は大会進行の都合により変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよび大会公式発表を確認してください。

「U-NEXT BOXING.4」のおすすめ視聴方法

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

