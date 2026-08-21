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Tianjin Olympic Center Stadium(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

バレーボール女子日本代表vs香港は何時から？開始時間・会場まとめ｜アジア選手権2026

バレーボールアジア選手権2026女子、予選ラウンド第1戦の日本代表vs香港(ホンコン・チャイナ)代表は何時から？試合の開始時間や会場を紹介。


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バレーボール女子アジア選手権2026で、日本代表は予選ラウンド初戦で香港代表と対戦する。

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本記事では、日本vs香港の開始時間や会場を紹介する。

日本vs香港は何時から？開始時間・会場

バレーボール女子アジア選手権2026の日本vs香港は中国・天津で開催。開催スタジアムは天津オリンピックセンター体育館の予定となっている。開始時間は日本時間8月21日(金)の19:30予定となっている。

・ラウンド：女子アジア選手権2026
・対戦カード：日本代表 vs 香港代表
・試合日：8月21日(金)
・開始時間：19:30
・会場：天津オリンピックセンター体育館 (天津/中国)

※すべて日本時間。

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日本vs香港の中継情報

日本vs香港のテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』が実施。ネット配信は『TVer』、『FOD』、『Volleyball TV』で行われる。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル

形態

生中継

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[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！]

ネット

Volleyball TV
(英語音声)

ネット

TVer

ネット

フジテレビONE

衛星放送

フジテレビ系列

地上波

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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バレーボール女子アジア選手権2026とは？

バレーボール女子アジア選手権はアジアの頂点を決める大会で、2026年はオリンピック予選としても開催。優勝したチームのみが、2028年ロサンゼルス五輪の切符を手にすることができる。

大会は予選ラウンドと決勝ラウンドに分かれており、日本は予選ラウンドで香港のほか、ベトナム、韓国とも同居している。

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日本vs香港のおすすめ視聴方法は？

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前述の通り、日本vs香港はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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