







バレーボール女子アジア選手権2026で、日本代表は予選ラウンド初戦で香港代表と対戦する。

本記事では、日本vs香港の開始時間や会場を紹介する。

日本vs香港は何時から？開始時間・会場

バレーボール女子アジア選手権2026の日本vs香港は中国・天津で開催。開催スタジアムは天津オリンピックセンター体育館の予定となっている。開始時間は日本時間8月21日(金)の19:30予定となっている。

・ラウンド：女子アジア選手権2026

・対戦カード：日本代表 vs 香港代表

・試合日：8月21日(金)

・開始時間：19:30

・会場：天津オリンピックセンター体育館 (天津/中国)

※すべて日本時間。

日本vs香港の中継情報

日本vs香港のテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』が実施。ネット配信は『TVer』、『FOD』、『Volleyball TV』で行われる。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビONE 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

バレーボール女子アジア選手権2026とは？

バレーボール女子アジア選手権はアジアの頂点を決める大会で、2026年はオリンピック予選としても開催。優勝したチームのみが、2028年ロサンゼルス五輪の切符を手にすることができる。

大会は予選ラウンドと決勝ラウンドに分かれており、日本は予選ラウンドで香港のほか、ベトナム、韓国とも同居している。

日本vs香港のおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、日本vs香港はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。