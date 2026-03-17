WBC2026決勝のアメリカvsベネズエラが、ローンデポ・パーク(ベネズエラ・フロリダ州マイアミ)で行われる。

本記事では、アメリカvsベネズエラの試合開始時間を紹介する。

アメリカvsベネズエラは何時プレイボール？

WBC決勝のアメリカvsベネズエラは、ベネズエラ・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで開催。試合開始日時は日本時間で3月18日(水)午前9:00予定となっている。

なお、決勝もWBC2026を全試合独占配信している『Netflix』が、アメリカvsベネズエラの中継を行う。

ラウンド：決勝

試合日：2026年3月18日(水)

プレイボール時刻：午前9:00予定

対戦カード：アメリカ vs ベネズエラ

会場：ローンデポ・パーク(マイアミ)

放送・配信：Netflix独占

※すべて日本時間。

アメリカ・ベネズエラの選手は？

アメリカ

ポジション 選手名 所属 投手 ポール・スキーンズ パイレーツ 投手 ギャレット・ウィットロック Rソックス 投手 マシュー・ボイド カブス 投手 ノーラン・マクリーン メッツ 投手 クレイ・ホームズ メッツ 投手 ジョー・ライアン

※怪我 ツインズ 投手 ライアン・ヤーブロー

※追加招集 ヤンキース 投手 タリク・スクーバル タイガース 投手 ローガン・ウェブ ジャイアンツ 投手 デビッド・ベッドナー ヤンキース 投手 メイソン・ミラー パドレス 投手 グリフィン・ジャックス レイズ 投手 ゲーブ・スパイアー マリナーズ 投手 クレイトン・カーショー 前ドジャース 投手 ブラッド・ケラー フィリーズ 投手 ギャレット・クレビンジャー レイズ 投手 マイケル・ワカ ロイヤルズ 捕手 カル・ローリー マリナーズ 捕手 ウィル・スミス ドジャース 内野手 ボビー・ウィットJr. ロイヤルズ 内野手 ガナー・ヘンダーソン オリオールズ 内野手 ブライス・トゥラング ブリュワーズ 内野手 ブライス・ハーパー フィリーズ 内野手 アーニー・クレメント ブルージェイズ 内野手 アレックス・ブレグマン カブス 内野手 ポール・ゴールドシュミット ヤンキース 外野手 アーロン・ジャッジ ヤンキース 外野手 コービン・キャロル Dバックス 外野手 ピート・クロウ・アームストロング カブス 外野手 カイル・シュワーバー フィリーズ 外野手 バイロン・バクストン ツインズ 外野手 ローマン・アンソニー Rソックス

ベネズエラ

ポジション 選手名 所属 投手 ホセ・アルバラード フィリーズ 投手 エドゥアルド・バザード マリナーズ 投手 ホセ・ブット ジャイアンツ 投手 エンマニュエル・デヘスス - 投手 カルロス・グスマン - 投手 ヨエンドリス・ゴメス レイズ 投手 パブロ・ロペス ツインズ 投手 アンドレス・マチャド - 投手 ケイダー・モンテロ タイガース 投手 オダニエル・モスケダ - 投手 ヘルマン・マルケス ロッキーズ 投手 ダニエル・パレンシア カブス 投手 エドゥアルド・ロドリゲス ダイヤモンドバックス 投手 アントニオ・センザテーラ ロッキーズ 投手 レンジャー・スアレス レッドソックス 投手 リカルド・サンチェス - 投手 アンヘル・セルパ ブルワーズ 捕手 サルバドール・ペレス ロイヤルズ 捕手 ウィリアム・コントレラス ブルワーズ 内野手 ルイス・アラエス ジャイアンツ 内野手 ウィルソン・コントレラス レッドソックス 内野手 マイケル・ガルシア ロイヤルズ 内野手 アンドレス・ヒメネス ブルージェイズ 内野手 エウヘニオ・スアレス レッズ 内野手 グレイバー・トーレス タイガース 内野手 エセキエル・トーバー ロッキーズ 外野手 ロナルド・アクーニャJr. ブレーブス 外野手 ジャクソン・チョリオ ブルワーズ 外野手 ウィリー・アブレイユ レッドソックス 外野手 ハビアー・サノハ マーリンズ

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