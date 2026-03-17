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Tsutomu Maeda

WBC2026決勝 アメリカvsベネズエラは何時プレイボール？日本時間の開始予定は？

WBC2026決勝のアメリカvsベネズエラは何時に始まる？プレイボールは日本時間のいつになる？

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WBC2026決勝のアメリカvsベネズエラが、ローンデポ・パーク(ベネズエラ・フロリダ州マイアミ)で行われる。

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本記事では、アメリカvsベネズエラの試合開始時間を紹介する。

アメリカvsベネズエラは何時プレイボール？

WBC決勝のアメリカvsベネズエラは、ベネズエラ・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで開催。試合開始日時は日本時間で3月18日(水)午前9:00予定となっている。

なお、決勝もWBC2026を全試合独占配信している『Netflix』が、アメリカvsベネズエラの中継を行う。

  • ラウンド：決勝
  • 試合日：2026年3月18日(水)
  • プレイボール時刻：午前9:00予定
  • 対戦カード：アメリカ vs ベネズエラ
  • 会場：ローンデポ・パーク(マイアミ)
  • 放送・配信：Netflix独占

※すべて日本時間。

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アメリカ・ベネズエラの選手は？

アメリカ

ポジション選手名所属
投手ポール・スキーンズパイレーツ
投手ギャレット・ウィットロックRソックス
投手マシュー・ボイドカブス
投手ノーラン・マクリーンメッツ
投手クレイ・ホームズメッツ
投手ジョー・ライアン
※怪我		ツインズ
投手ライアン・ヤーブロー
※追加招集		ヤンキース
投手タリク・スクーバルタイガース
投手ローガン・ウェブジャイアンツ
投手デビッド・ベッドナーヤンキース
投手メイソン・ミラーパドレス
投手グリフィン・ジャックスレイズ
投手ゲーブ・スパイアーマリナーズ
投手クレイトン・カーショー前ドジャース
投手ブラッド・ケラーフィリーズ
投手ギャレット・クレビンジャーレイズ
投手マイケル・ワカロイヤルズ
捕手カル・ローリーマリナーズ
捕手ウィル・スミスドジャース
内野手ボビー・ウィットJr.ロイヤルズ
内野手ガナー・ヘンダーソンオリオールズ
内野手ブライス・トゥラングブリュワーズ
内野手ブライス・ハーパーフィリーズ
内野手アーニー・クレメントブルージェイズ
内野手アレックス・ブレグマンカブス
内野手ポール・ゴールドシュミットヤンキース
外野手アーロン・ジャッジヤンキース
外野手コービン・キャロルDバックス
外野手ピート・クロウ・アームストロングカブス
外野手カイル・シュワーバーフィリーズ
外野手バイロン・バクストンツインズ
外野手ローマン・アンソニーRソックス

ベネズエラ

ポジション選手名所属
投手ホセ・アルバラードフィリーズ
投手エドゥアルド・バザードマリナーズ
投手ホセ・ブットジャイアンツ
投手エンマニュエル・デヘスス-
投手カルロス・グスマン-
投手ヨエンドリス・ゴメスレイズ
投手パブロ・ロペスツインズ
投手アンドレス・マチャド-
投手ケイダー・モンテロタイガース
投手オダニエル・モスケダ-
投手ヘルマン・マルケスロッキーズ
投手ダニエル・パレンシアカブス
投手エドゥアルド・ロドリゲスダイヤモンドバックス
投手アントニオ・センザテーラロッキーズ
投手レンジャー・スアレスレッドソックス
投手リカルド・サンチェス-
投手アンヘル・セルパブルワーズ
捕手サルバドール・ペレスロイヤルズ
捕手ウィリアム・コントレラスブルワーズ
内野手ルイス・アラエスジャイアンツ
内野手ウィルソン・コントレラスレッドソックス
内野手マイケル・ガルシアロイヤルズ
内野手アンドレス・ヒメネスブルージェイズ
内野手エウヘニオ・スアレスレッズ
内野手グレイバー・トーレスタイガース
内野手エセキエル・トーバーロッキーズ
外野手ロナルド・アクーニャJr.ブレーブス
外野手ジャクソン・チョリオブルワーズ
外野手ウィリー・アブレイユレッドソックス
外野手ハビアー・サノハマーリンズ

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docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

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WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】

全出場国一覧日本
韓国チャイニーズ・タイペイ
オーストラリアチェコ
アメリカキューバ
ドミニカ共和国ベネズエラ
メキシコプエルトリコ
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