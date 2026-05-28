「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」に、朝倉海と鶴屋怜が出場する。
本記事では、UFCファイトナイト・マカオの開催日程を日本時間で紹介する。
UFCファイトナイト・マカオは日本時間で何日開催？
Galaxy Arena(マカオ)が舞台となる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、日本時間5月30日(土)17:00にプレリム、20:00にメインカードが開始予定となっている。
プレリムでは7試合、メインカードでは6試合の実施を予定。大会名にもある通り、ソン・ヤドンvsデイヴソン・フィゲイレードがファイナルのメインイベントとなっている。
UFCファイトナイト・マカオ 朝倉海＆鶴屋怜の出場試合は？
朝倉海はメインカードの3試合目に出場し、キャメロン・スモザーマンとのバンタム級マッチに臨む。一方の鶴屋怜はプレリムの4試合目、バンタム級マッチでルイス・グレールと対戦予定だ。
大会の対戦カードは以下の通りだ。
|試合順
|階級
|対戦カード
|第13試合
|バンタム級 マッチ
|ソン・ヤドン
vs
デイヴソン・フィゲイレード
|第12試合
|ライトヘビー級 マッチ
|ジャン・ミンヤン
vs
アロンゾ・メニフィールド
|第11試合
|ヘビー級 マッチ
|セルゲイ・パブロビッチ
vs
タリソン・テイシェイラ
|第10試合
|バンタム級 マッチ
|朝倉海
vs
キャメロン・スモザーマン
|第9試合
|ウェルター級 マッチ
|ジェイク・マシュース
vs
カールストン・ハリス
|メインカード
20:00～
|第8試合
|フライ級 マッチ
|アレックス・ペレス
vs
ス・ムダルジ
|第7試合
|ミドル級 マッチ
|イ・イサク
vs
ルイス・フェリペ・ジアス
|第6試合
|ウェルター級 マッチ
|ディン・ムン
vs
ジョゼ・エンリケ
|第5試合
|バンタム級 マッチ
|アオリ・チロン
vs
コーディ・ハドン
|第4試合
|バンタム級 マッチ
|鶴屋怜
vs
ルイス・グルレー
|第3試合
|女子ストロー級 マッチ
|アンジェラ・ヒル
vs
ション・ジンナン
|第2試合
|フェザー級 マッチ
|ズー・カンジエ
vs
ロドリゴ・ヴェラ
|第1試合
|女子ストロー級 マッチ
|ロマ・ルックブンミー
vs
ジャケリニ・アモリン
|プレリム
17:00～
※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
UFCファイトナイト・マカオの中継予定
朝倉海や鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。
『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。
UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法
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前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。