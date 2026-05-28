「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」に、朝倉海と鶴屋怜が出場する。

本記事では、UFCファイトナイト・マカオの開催日程を日本時間で紹介する。

UFCファイトナイト・マカオは日本時間で何日開催？

Galaxy Arena(マカオ)が舞台となる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、日本時間5月30日(土)17:00にプレリム、20:00にメインカードが開始予定となっている。

プレリムでは7試合、メインカードでは6試合の実施を予定。大会名にもある通り、ソン・ヤドンvsデイヴソン・フィゲイレードがファイナルのメインイベントとなっている。

UFCファイトナイト・マカオ 朝倉海＆鶴屋怜の出場試合は？

朝倉海はメインカードの3試合目に出場し、キャメロン・スモザーマンとのバンタム級マッチに臨む。一方の鶴屋怜はプレリムの4試合目、バンタム級マッチでルイス・グレールと対戦予定だ。

大会の対戦カードは以下の通りだ。

試合順 階級 対戦カード 第13試合 バンタム級 マッチ ソン・ヤドン

vs

デイヴソン・フィゲイレード 第12試合 ライトヘビー級 マッチ ジャン・ミンヤン

vs

アロンゾ・メニフィールド 第11試合 ヘビー級 マッチ セルゲイ・パブロビッチ

vs

タリソン・テイシェイラ 第10試合 バンタム級 マッチ 朝倉海

vs

キャメロン・スモザーマン 第9試合 ウェルター級 マッチ ジェイク・マシュース

vs

カールストン・ハリス メインカード

20:00～ 第8試合 フライ級 マッチ アレックス・ペレス

vs

ス・ムダルジ 第7試合 ミドル級 マッチ イ・イサク

vs

ルイス・フェリペ・ジアス 第6試合 ウェルター級 マッチ ディン・ムン

vs

ジョゼ・エンリケ 第5試合 バンタム級 マッチ アオリ・チロン

vs

コーディ・ハドン 第4試合 バンタム級 マッチ 鶴屋怜

vs

ルイス・グルレー 第3試合 女子ストロー級 マッチ アンジェラ・ヒル

vs

ション・ジンナン 第2試合 フェザー級 マッチ ズー・カンジエ

vs

ロドリゴ・ヴェラ 第1試合 女子ストロー級 マッチ ロマ・ルックブンミー

vs

ジャケリニ・アモリン プレリム

17:00～

※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

UFCファイトナイト・マカオの中継予定

朝倉海や鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。

UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。