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【朝倉海出場予定】UFCファイトナイト・マカオはU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

朝倉海と鶴屋怜が出場するUFCは日本時間の何日開催？｜UFCファイトナイト・マカオ

朝倉海と鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は日本時間で何日に開催？大会の実施スケジュールを紹介。

【5/30(土)】朝倉海出場予定！
ufc macao main 20260530

U-NEXT

UFCファイトナイトマカオはU-NEXTがライブ配信！

5月30日(土)17時～開催。朝倉海、鶴屋怜らが出場へ！

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「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」に、朝倉海と鶴屋怜が出場する。

【朝倉海出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、UFCファイトナイト・マカオの開催日程を日本時間で紹介する。

UFCファイトナイト・マカオは日本時間で何日開催？

Galaxy Arena(マカオ)が舞台となる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、日本時間5月30日(土)17:00にプレリム、20:00にメインカードが開始予定となっている。

プレリムでは7試合、メインカードでは6試合の実施を予定。大会名にもある通り、ソン・ヤドンvsデイヴソン・フィゲイレードがファイナルのメインイベントとなっている。

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UFCファイトナイト・マカオ 朝倉海＆鶴屋怜の出場試合は？

朝倉海はメインカードの3試合目に出場し、キャメロン・スモザーマンとのバンタム級マッチに臨む。一方の鶴屋怜はプレリムの4試合目、バンタム級マッチでルイス・グレールと対戦予定だ。

大会の対戦カードは以下の通りだ。

試合順階級対戦カード
第13試合バンタム級 マッチソン・ヤドン
vs
デイヴソン・フィゲイレード
第12試合ライトヘビー級 マッチジャン・ミンヤン
vs
アロンゾ・メニフィールド
第11試合ヘビー級 マッチセルゲイ・パブロビッチ
vs
タリソン・テイシェイラ
第10試合バンタム級 マッチ朝倉海
vs
キャメロン・スモザーマン
第9試合ウェルター級 マッチジェイク・マシュース
vs
カールストン・ハリス
メインカード
20:00～
第8試合フライ級 マッチアレックス・ペレス
vs
ス・ムダルジ
第7試合ミドル級 マッチイ・イサク
vs
ルイス・フェリペ・ジアス
第6試合ウェルター級 マッチディン・ムン
vs
ジョゼ・エンリケ
第5試合バンタム級 マッチアオリ・チロン
vs
コーディ・ハドン
第4試合バンタム級 マッチ鶴屋怜
vs
ルイス・グルレー
第3試合女子ストロー級 マッチアンジェラ・ヒル
vs
ション・ジンナン
第2試合フェザー級 マッチズー・カンジエ
vs
ロドリゴ・ヴェラ
第1試合女子ストロー級 マッチロマ・ルックブンミー
vs
ジャケリニ・アモリン
プレリム
17:00～

※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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UFCファイトナイト・マカオの中継予定

朝倉海や鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。

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UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

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前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。