亀田和毅とブランドン・フィゲロアは日本時間2026年10月18日(日)、WBA世界フェザー級タイトルマッチで対戦する。

本記事では、亀田和毅vsフィゲロアの試合開始予想時間や中継スケジュールを紹介する。

亀田和毅vsフィゲロアは何時から？試合開始予想時間

亀田和毅vsブランドン・フィゲロアは、日本時間10月18日(日)にアメリカ・ラスベガスで開催されるPBC主催イベント「The Fight」のセミファイナルとして行われる。

大会の模様は『DAZN』が日本時間9:00からメインカードの中継を開始。亀田和毅vsフィゲロアは全4試合のうち第3試合に組まれているため、11:00～13:00頃の試合開始が予想される。ただし、実際の開始時間は他カードや大会の進行状況によって大きく前後する可能性がある。見逃したくない場合は、早めに視聴を開始することをおすすめする。

なお、フィゲロアは前日計量で規定体重を超過したため、WBA世界フェザー級王座は空位となっているが、試合自体は予定通り行われる。

項目 内容 大会 PBC「The Fight」 開催日時 2026年10月18日(日)9:00～ 亀田和毅vsフィゲロア

試合開始時間(予想) 第3試合(セミファイナル)

11:00～13:00頃(予想) 会場 ザ・チェルシー(アメリカ・ラスベガス) 中継局 DAZN

※すべて日本時間。

亀田和毅vsフィゲロアのおすすめ視聴方法

WBA世界フェザー級タイトルマッチ、亀田和毅vsブランドン・フィゲロアは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。PPV配信ではないため、『DAZN Standard』が利用できる有料会員であれば視聴可能だ。

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