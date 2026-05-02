WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、2026年5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上拓真vs井岡一翔の試合開始予想時間を紹介する。

井上拓真vs井岡一翔は何時から？

2026年5月2日(土)に全7試合が行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」にて、5試合目に井上拓真vs井岡一翔が開催。大会は15:00に第1試合が開催される予定となっている。

このことから、井上拓真vs井岡一翔の開始時間は18:30～19:00になることが予想される。ただし、試合の開始時間は他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある点には注意が必要だ。

井上拓真vs井岡一翔の試合開始時間はどう予想できる？

井上拓真vs井岡一翔の開始時間は試合数から予想できる他、「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のライブビューイングスケジュールから考えることもできる。ライブビューイングは全国の映画館で実施されるが、中継対象となる試合は第5試合～第7試合。ライブビューイングが18:30開始予定となっていることから、第5試合の井上拓真vs井岡一翔も18:30以降のゴングとなることが予想される。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

大会スケジュール：5月2日(土)13:30開場｜15:00開演 (予定)

井上拓真vs井岡一翔(第5試合)の開始予想：5月2日(土)18:30以降

井上拓真vs井岡一翔の中継スケジュール

井上拓真vs井岡一翔を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の全7試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPVチケット販売情報

番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

事前価格：税込6,050円

当日価格：税込7,150円

販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法

Lemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上拓真vs井岡一翔｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。