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Softbank NipponhamGetty Images
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Tsutomu Maeda

福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズは何時から？プレイボール時間まとめ｜パ・リーグCSファイナルステージ

プロ野球クライマックスシリーズ2026、パ・リーグ ファイナルステージの福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズは何時から開始？試合のプレイボール時刻、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。

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本記事では、ソフトバンク対日本ハムの日程やプレイボール時間を紹介する。

ソフトバンク対日本ハムは何時から開始？プレイボール時間まとめ

プロ野球クライマックスシリーズ2026・パ・リーグファイナルステージのソフトバンク対日本ハムは、10月14日(水)からみずほPayPayドーム福岡で開催。第1戦から第7戦まで、すべて18:00プレイボール予定となっている。

ファイナルステージは最大7試合制で、リーグ優勝のソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に5勝したチームが10月24日(土)から開催される日本シリーズへ進出する。

開催日

ラウンド

プレイボール時間

会場

10/14(水)

第1戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/15(木)

第2戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/16(金)

第3戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/17(土)

第4戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/18(日)

第5戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/19(月)

第6戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/20(火)

第7戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/21(水)

予備日

18:00

みずほPayPayドーム福岡

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。
※予備日は順延が発生した場合などに使用される日程。

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ソフトバンク対日本ハムの中継スケジュール

クライマックスシリーズ・ファイナルステージのソフトバンク対日本ハムは、ネット『DAZN』『パ・リーグTV』などが全試合をライブ配信する。衛星放送『スポーツライブ＋』でも全試合を生中継予定。『スポーツライブ＋』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。

地上波では『TOKYO MX』が全試合を放送するほか、『FBS福岡放送』『TNCテレビ西日本』『RKB毎日放送』『TVQ九州放送』『KBC九州朝日放送』など福岡・北海道のローカル各局が一部試合を中継する。

BS放送では『NHK BS』が第1戦・第3戦～第7戦、『BS朝日』が第2戦を生中継する。

チャンネル

形態

中継予定

DAZN

ネット

全試合ライブ配信

スポーツライブ＋

衛星放送

全試合生中継
第1戦 17:30～
第2戦～第7戦 17:45～

スカパー！プロ野球セット

衛星放送

全試合生中継

パ・リーグTV

ネット

全試合ライブ配信

ベースボールLIVE

ネット

全試合ライブ配信

Rakuten TV

ネット

全試合ライブ配信

TOKYO MX

地上波

全試合 17:59～22:00

NHK BS

衛星放送

第1戦・第3戦～第7戦を生中継

BS朝日

衛星放送

第2戦を生中継

FBS福岡放送

地上波

第1戦 18:15～
第7戦 18:15～

TNCテレビ西日本

地上波

第2戦 18:09～

RKB毎日放送

地上波

第3戦 18:15～

TVQ九州放送

地上波

第4戦 17:30～

KBC九州朝日放送

地上波

第5戦 18:56～
第6戦 18:15～

HTB北海道テレビ

地上波

第1戦 18:15～
第6戦 18:15～

STV札幌テレビ

地上波

第2戦 18:15～
第7戦

HBC北海道放送

地上波

第3戦 18:15～

TVhテレビ北海道

地上波

第4戦 18:30～

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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