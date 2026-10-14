福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。
本記事では、ソフトバンク対日本ハムの日程やプレイボール時間を紹介する。
ソフトバンク対日本ハムは何時から開始？プレイボール時間まとめ
プロ野球クライマックスシリーズ2026・パ・リーグファイナルステージのソフトバンク対日本ハムは、10月14日(水)からみずほPayPayドーム福岡で開催。第1戦から第7戦まで、すべて18:00プレイボール予定となっている。
ファイナルステージは最大7試合制で、リーグ優勝のソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に5勝したチームが10月24日(土)から開催される日本シリーズへ進出する。
開催日
ラウンド
プレイボール時間
会場
10/14(水)
第1戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10/15(木)
第2戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10/16(金)
第3戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10/17(土)
第4戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10/18(日)
第5戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10/19(月)
第6戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10/20(火)
第7戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10/21(水)
予備日
18:00
みずほPayPayドーム福岡
※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。
※予備日は順延が発生した場合などに使用される日程。
ソフトバンク対日本ハムの中継スケジュール
クライマックスシリーズ・ファイナルステージのソフトバンク対日本ハムは、ネット『DAZN』『パ・リーグTV』などが全試合をライブ配信する。衛星放送『スポーツライブ＋』でも全試合を生中継予定。『スポーツライブ＋』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。
地上波では『TOKYO MX』が全試合を放送するほか、『FBS福岡放送』『TNCテレビ西日本』『RKB毎日放送』『TVQ九州放送』『KBC九州朝日放送』など福岡・北海道のローカル各局が一部試合を中継する。
BS放送では『NHK BS』が第1戦・第3戦～第7戦、『BS朝日』が第2戦を生中継する。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
全試合ライブ配信
衛星放送
全試合生中継
衛星放送
全試合生中継
ネット
全試合ライブ配信
ベースボールLIVE
ネット
全試合ライブ配信
Rakuten TV
ネット
全試合ライブ配信
TOKYO MX
地上波
全試合 17:59～22:00
NHK BS
衛星放送
第1戦・第3戦～第7戦を生中継
BS朝日
衛星放送
第2戦を生中継
FBS福岡放送
地上波
第1戦 18:15～
TNCテレビ西日本
地上波
第2戦 18:09～
RKB毎日放送
地上波
第3戦 18:15～
TVQ九州放送
地上波
第4戦 17:30～
KBC九州朝日放送
地上波
第5戦 18:56～
HTB北海道テレビ
地上波
第1戦 18:15～
STV札幌テレビ
地上波
第2戦 18:15～
HBC北海道放送
地上波
第3戦 18:15～
TVhテレビ北海道
地上波
第4戦 18:30～
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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