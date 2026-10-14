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福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。

本記事では、ソフトバンク対日本ハムの日程やプレイボール時間を紹介する。

ソフトバンク対日本ハムは何時から開始？プレイボール時間まとめ

プロ野球クライマックスシリーズ2026・パ・リーグファイナルステージのソフトバンク対日本ハムは、10月14日(水)からみずほPayPayドーム福岡で開催。第1戦から第7戦まで、すべて18:00プレイボール予定となっている。

ファイナルステージは最大7試合制で、リーグ優勝のソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に5勝したチームが10月24日(土)から開催される日本シリーズへ進出する。

開催日 ラウンド プレイボール時間 会場 10/14(水) 第1戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10/15(木) 第2戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10/16(金) 第3戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10/17(土) 第4戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10/18(日) 第5戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10/19(月) 第6戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10/20(火) 第7戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10/21(水) 予備日 18:00 みずほPayPayドーム福岡

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

※予備日は順延が発生した場合などに使用される日程。

ソフトバンク対日本ハムの中継スケジュール

クライマックスシリーズ・ファイナルステージのソフトバンク対日本ハムは、ネット『DAZN』『パ・リーグTV』などが全試合をライブ配信する。衛星放送『スポーツライブ＋』でも全試合を生中継予定。『スポーツライブ＋』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。

地上波では『TOKYO MX』が全試合を放送するほか、『FBS福岡放送』『TNCテレビ西日本』『RKB毎日放送』『TVQ九州放送』『KBC九州朝日放送』など福岡・北海道のローカル各局が一部試合を中継する。

BS放送では『NHK BS』が第1戦・第3戦～第7戦、『BS朝日』が第2戦を生中継する。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット 全試合ライブ配信 スポーツライブ＋ 衛星放送 全試合生中継

第1戦 17:30～

第2戦～第7戦 17:45～ スカパー！プロ野球セット 衛星放送 全試合生中継 パ・リーグTV ネット 全試合ライブ配信 ベースボールLIVE ネット 全試合ライブ配信 Rakuten TV ネット 全試合ライブ配信 TOKYO MX 地上波 全試合 17:59～22:00 NHK BS 衛星放送 第1戦・第3戦～第7戦を生中継 BS朝日 衛星放送 第2戦を生中継 FBS福岡放送 地上波 第1戦 18:15～

第7戦 18:15～ TNCテレビ西日本 地上波 第2戦 18:09～ RKB毎日放送 地上波 第3戦 18:15～ TVQ九州放送 地上波 第4戦 17:30～ KBC九州朝日放送 地上波 第5戦 18:56～

第6戦 18:15～ HTB北海道テレビ 地上波 第1戦 18:15～

第6戦 18:15～ STV札幌テレビ 地上波 第2戦 18:15～

第7戦 HBC北海道放送 地上波 第3戦 18:15～ TVhテレビ北海道 地上波 第4戦 18:30～

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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