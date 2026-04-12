「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」で、久保優太がラジャブアリ・シェイドラエフと対戦する。

本記事では、シェイドラエフvs久保優太の開始予想時間を紹介する。

シェイドラエフvs久保優太の開催情報は？

シェイドラエフvs久保優太は、2026年4月12日(日)にマリンメッセ福岡で行われる「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」で開催。フェザー級タイトルマッチで、久保優太が王者ラジャブアリ・シェイドラエフに挑む。

大会は全12試合が予定されており、12:00開場、14:00開始を予定。本イベント開始前にはオープニングファイトが4試合予定されており、そちらは12:30に開始予定となっている。

シェイドラエフvs久保優太は何時から？開始予想時間

シェイドラエフvs久保優太は最終試合として12試合目に開催。第1試合の開始時刻が14:00予定であることから、シェイドラエフvs久保優太は18:30～19:30頃のゴングが予想される。ただし、他カードの進行状況によって開始時刻は大きく前後する可能性があるため、見逃したくない方は早めに視聴を開始することをおすすめする。

「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」ではシェイドラエフvs久保優太の他、バンタム級タイトルマッチのダニー・サバテロvs後藤丈治をはじめ、堀江圭功vsパトリッキー・ピットブル、萩原京平vsアバイジャ・カレオ・メヘウラなどの注目カードが予定されている。

シェイドラエフvs久保優太の中継予定

シェイドゥラエフvs久保優太などが行われる「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、ネット『ABEMA』、『U-NEXT』、『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』、衛星放送『スカパー！』で生中継を予定。すべてPPV形式での放送・配信となる。

PPV配信のチケット価格は以下の通り。

ABEMA：PPV配信(5,500円／6,000円) ※キャッシュバック特典あり

U-NEXT：PPV配信(5,500円／6,000円) ※600円分のポイント付与あり

スカパー！：PPV放送(6,000円＋基本料)

RIZIN 100 CLUB：PPV配信(4,700円／会員価格)

RIZIN LIVE：PPV配信(5,500円／6,000円)

※価格はすべて税込み。

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAのおすすめ視聴方法

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本大会は『U-NEXT』または『ABEMA』のキャンペーンを活用することで、通常よりもお得に視聴できる。

U-NEXTでは31日間無料トライアル登録により、PPV購入に使える600円分のポイントが付与される。このポイントを活用することで、実質的な負担を抑えて視聴が可能となる。

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キャッシュバック適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)

②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続

③対象期間内にPPVチケットを購入

④満18歳以上

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください